Шедевр Соболева, пушка Вильены и еще 3 невероятных гола выходных. Видео
Голландец Тони Вильена забил свой первый мяч за «Краснодар» в поединке против «Уфы». Бывший лидер «Фейенорда» не постеснялся зарядить по воротам с расстояния более 30 метров. За траекторией полета мяча можно наблюдать бесконечно.Открыть видео
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев — главная звезда первых двух туров. Неделю назад он оформил дубль в ворота Акинфеева, а в минувшую субботу забил гол в стиле Златана Ибрагимовича.Открыть видео
Никола Влашич начинает отрабатывать звание самого дорогого игрока в истории ЦСКА. «Оренбург» на «ВЭБ Арене» окопался возле собственных ворот, но против ртутного хорвата аргументов у гостей не нашлось.Открыть видео
Второй и победный гол ЦСКА оказался не менее красивым. Закидушка от Чалова и удар с лета Арнора Сигурдссона. В этом моменте было прекрасно все!Открыть видео
Дух Ибры витал в этом туре не только над «Самара Ареной», но и заглянул и в Черкизово. В прошлом сезоне Эдер забил в РПЛ только один гол. Эту норму португалец выполнил уже ко второму туру текущего сезона, и сделал это максимально эффектно.Открыть видео
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