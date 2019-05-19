«Краснодар» впервые в истории попал в Лигу чемпионов. Благодаря разгромной победе над «Арсеналом»: голы уже здесь
Ари / Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
«Краснодар» в гостях уверенно победил тульский «Арсенал» - 3:0. И гарантировал себе минимум квалификацию ЛЧ.
«Краснодар» в гостях уверенно победил тульский «Арсенал» - 3:0. И гарантировал себе минимум квалификацию ЛЧ.
- В первом круге тоже выиграл «Краснодар» и с тем же счетом — 3:0
- Сегодня команда Мурада Мусаева обеспечила себе минимум 3-е место, дающее право сыграть в квалификации ЛЧ на следующий сезоне. Сейчас у них поровну очков с «Локо» (53)
- «Арсенал» до сегодняшнего матча ни разу не проиграл этой весной в РПЛ: было 7 побед и 4 ничьи. Он борется за Лигу Европы
- В перерыве матча хозяева попросили работников стадиона не поливать газон. Вероятно, это было сделано, чтобы не давать «Краснодару» быстро разыгрывать комбинации. По сухой траве мяч ходит медленнее. Но в итоге все три гола «Краснодар» забил после перерыва
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Чемпионат России. Тур 29
«Арсенал» (Тула) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:3 (0:0)
Голы: Петров, 55. Перейра, 68. Ари, 82.
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири (Горбатенко, 63), Ткачев, Мирзов Резиуан, Костадинов, Лесовой, Кангва
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский (Фьолусон, 77), Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 75), Ари
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