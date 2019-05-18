Благодаря этому решению Кононова «Спартак» еще борется за попадание в ЛЧ. Разбираем перевод Фернандо в атаку (с видео)

В весенних матчах РПЛ Фернандо пять раз попал в стартовый состав – и неизменно играл на позиции атакующего полузащитника.

В весенних матчах РПЛ Фернандо пять раз попал в стартовый состав – и неизменно играл на позиции атакующего полузащитника.

Фернандо у своих ворот при обороне — очень опасен для своей же команды. Часто выключается из игры

Бразилец агрессивно выбрасывается в прессинг — в средней линии ему обязательна нужно подстраховка

В атаке Фернандо полезен — умеет решить эпизод в одиночку

У опорника Фернандо есть серьезные недостатки

Бразилец даже по российским меркам не является эталоном хавбека-разрушителя. Поэтому не было большого смысла держаться за этот вариант. И вот почему:

1. Пассивность при обороне

Полузащитник часто забывает про соперников — концентрируется на мяче и останавливается.

Другой минус Фернандо при обороне — оценка ситуации: может пропустить игрока под ударную ноги или открыть ту зону, где много чужих.

Вот типичные примеры неудачной игры полузащитника в обороне:

В чемпионате России полно обратных примеров. Все в порядке с концентрацией и чтением эпизодов у динамовцев Тетте и Соу, зенитовцев Барриоса и Оздоева, армейца Ахметова…

2. Высокое расположение

Фернандо при обороне не действует дисциплинированно в своей зоне — если мяч находится в глубине, то его тянет в прессинг. Даже из опорной зоны он поднимался очень высоко. В результате появлялось большое пространство между защитниками и полузащитниками.

Агрессивные действия при обороне — игровая манера Фернандо. По данным Instat, игра в прессинге у него наиболее прокачана — 81 балл из 100. Будучи опорником, за счет смелого выдвижения в отбор бразилец часто срывал атаки соперника. Но если ошибался, то «Спартак» получал опаснейшую контратаку.

Поэтому Фернандо обязательно нужно страховать. Использовать его на позиции глубоко посаженного полузащитника — дело авантюрное: соперник обязательно будет создавать остроту.

Покажем с графикой игровую особенность бразильца:

Названные минусы серьезно перечеркивают большой плюс Фернандо — умение вести игру за счет диагональных передач. Передвинув бразильца в атаку, Олег Кононов спрятал недостатки игрока.

«Спартак» сейчас не играет надежно в обороне. Но не действовал так и с Фернандо. И нельзя сказать, что красно-белые с его переводом в атаку что-то потеряли у своих ворот.

Фернандо умеет забивать и может быстро разыгрывать мяч

На данном этапе у «Спартака» нет поставленной игры. Шанс команды в атаке — выжимать максимум из создаваемых эпизодов. И Фернандо является тем, кто может это делать.

Большой плюс игрока — умение забивать разными типами ударов: на силу, на технику, с левой и с правой ноги. В 5 последних играх в РПЛ Фернандо неизменно появлялся в стартовом составе, играл на позиции атакующего полузащитника и нанес 19 ударов (3,8 в среднем за матч). Так нацелен на ворота в «Спартаке» он еще не был.

Фернандо забил единственные мячи «Спартака» в матчах с «Уралом» и «Рубином»:

Другое важное умение бразильца — оперативно разыгрывать мяч. Именно с ним сыграл в стенку Луис Адриано (в игре с «Енисеем») перед голевой передачей на Николая Рассказова.

В пяти последних матчах в РПЛ «Спартак» забил 5 мячей — Фернандо причастен к 3 из них! Что делали бы без него прямо сейчас красно-белые?

Необходимо отметить: в обозначенных играх Фернандо отдал всего 2 точные острые передачи. Сам голевые моменты он пока не изобретает — хорош именно в подыгрыше, а не фантазии.

На позиции атакующего полузащитника Кононов впервые попробовал Фернандо еще в своем первом матче в «Спартаке» — в ноябре против «Крыльев Советов» во втором тайме. Поэтому перевод бразильца в атаку исключительно антикризисным решением назвать нельзя. Большую роль сыграли игровые особенности футболиста и тренерское видение.

Пока это работает и помогает «Спартаку» до сих пор бороться за ЛЧ.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре. Прямая трансляция на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «Матч! Клуб» стартует в 18:25 (мск).

Крылья Советов — Спартак. Российская Премьер-лига. 29 тур

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