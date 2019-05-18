Чалов забил победный «Ахмату», через две минуты Жирков решил в Лиссабоне. 14 лет назад ЦСКА взял Кубок УЕФА, сегодня приблизился к Лиге Европы

Нервная победа над «Ахматом» оставляет ЦСКА формальные шансы даже на Лигу чемпионов.

Нервная победа над «Ахматом» оставляет ЦСКА формальные шансы даже на Лигу чемпионов.

«Ахмат» не проигрывал в РПЛ больше месяца. Команда Рахимова не борется ни за выживание, ни за еврокубки, но великолепно провела 5 туров: не проиграла «Краснодару» (1:1), «Зениту» (1:1), «Динамо» (0:0), обыграла «Крылья» и «Анжи».

ЦСКА, напротив, провел месяц ужасно и подошел к игре с «Ахматом», почти лишившись шансов попасть в Лигу чемпионов. Федор Чалов передал настроение из раздевалки накануне игры в интервью сайту клуба:

— Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы. Но все равно участие в еврокубках важно для имиджа клуба и для нас самих. Если быть реалистами, сейчас наша цель — Лига Европы, — сказал Чалов.

То, что команда пребывает не в идеальном моральном состоянии, чувствовалось на «ВЭБ-Арене». Не так агрессивны, недостаточно активны. Уже к 10-й минуте два центральных защитника, Дивеев и Васин, на желтых, в середине тайма Обляков и Чалов нелепо сталкиваются в центре поля, голевых моментов почти не возникает.

— Очень нервно играли. Думаю, это связано с последними неудачными результатами: много матчей без побед, потеря мест в турнирной таблице… Конечно, серия повлияла на нас, — сказал Гончаренко после игры.

И это в такой день. 14 лет назад армейцы впервые в истории российского футбола выиграли Кубок УЕФА. В перерыве среди зрителей, бивших пенальти Георгию Кырнацу, разыграли футболки игроков с того финала (вручал Ролан Гусев), а по ходу матча на табло обновлялся счет финала Кубка УЕФА-2005 в Лиссабоне. На 29-й минуте забил бразилец Рожерио, на 56-й счет сравнял Алексей Березуцкий, — сообщалось на стадионе.

Тем временем ЦСКА мучился с «Ахматом». В перерыве Гончаренко заменил Виктора Васина (из-за желтой), затем вынужденно снял Влашича, выпустив вторым форвардом Нисимуру. Влашич травмировался, но есть и хорошие новости от гендира Романа Бабаева:

— Оставить Влашича? Шанс есть, работа ведется. Понятно, что задача не из легких. В этот раз мы без Лиги чемпионов. 6 лет подряд играли, это был наш козырь. Шансы, что Влашич останется, хорошие. Рассматриваем возможность полноценного трансфера.

ЦСКА уничтожал соперника по владению, но по моментам казалось, что «Ахмат» не менее опасен.

Игру спас Чалов. Федор здорово обошел Плиева и подставился под фол в штрафной. Сам же реализовал, вышел в лидеры гонки бомбардиров и принес ЦСКА важнейшую победу. Вряд ли в борьбе за Лигу чемпионов, но хотя бы за Лигу Европы. В случае потери очков был бы реальный риск остаться и без нее.

Чалов: Не могу сказать, что все прям рады, но чувствуется, что мини-кризис пройден благодаря этой победе.

Рахимов: Пенальти немножко надломил команду. Я увидел шок, после этого мы перестали играть в свой футбол. Посмотрел повтор, и я думаю, даже уверен, что там не было пенальти, хотя в динамике мне показалось, что фол был. Возможно, оба судьи находились в такой позиции… И им обоим показалось, что это пенальти. В любом случае — это футбол, всякое бывает. Один эпизод не должен ломать игру команды.

Как только ЦСКА отпраздновал гол в ворота «Ахмата» на табло появилось объявление о голе Юрия Жиркова в ворота «Спортинга», который тогда стал победным. Чалов: 64-я минута в Москве. Жирков: 66-я минута в Лиссабоне.

Завтра важнейший матч проведут «Краснодар» и «Арсенал». Если выигрывает «Краснодар», то ЦСКА гарантировано выходит в Лигу Европы, но лишается шансов на Лигу чемпионов. Если выигрывает «Арсенал», то ЦСКА сокращает отрыв от третьего места до 2 очков, но не гарантирует себе Лигу Европы. Если «Краснодар» и «Арсенал» играют вничью, то ЦСКА лишается шансов на Лигу чемпионов и получает два очка преимущества в борьбе за Лигу Европы с «Арсеналом».

Арсенал — Краснодар. Российская Премьер-лига. 29 тур

Армейцам в последнем туре играть дома против мотивированных «Крыльев», которые пока не потеряли шансы остаться в РПЛ без стыков. «Краснодар» примет «Рубин», а «Арсенал» едет на новый стадион «Динамо».

РПЛ. 29-й тур

«ЦСКА» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (0:0)

Голы: Чалов, 64 (с пенальти) (ВИДЕО).

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