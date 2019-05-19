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Российская Премьер-Лига

Бердыев возглавит большой российский клуб? Отвечает Нобель Арустамян

09:11
Бердыев возглавит большой российский клуб? Отвечает Нобель Арустамян
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян — о будущем Курбана Бердыева и «Рубина».

Я провел в Казани целый день (во время съемок программы «Инсайдеры»), общался и с Бердыевым, и с руководством «Рубина». С обеих сторон есть ощущение, что нужно что-то менять, клуб не может так дальше жить. Имею в виду, что Бердыев — очень амбициозный тренер и не готов ограничиваться борьбой за 8-10 позиции, он хочет играть в Лиге чемпионов каждый год. Это его мечта. 

«Рубин» в свою очередь не может платить гигантскую зарплату тренеру, цепляясь за места в середине таблицы. Думаю, сейчас Бердыев ждет решения по развитию «Рубина» в ближайшем сезоне. А клуб ждет шагов от акционеров и спонсоров. Понятно только то, что клуб будет развиваться, а не покупать футболистов с огромными зарплатами, как раньше. Да, «Рубин» теряет год-два, возможно, три, но на дистанции он выиграет, выстроив проект, который будет жить по средствам. 

Алекс Сонг / Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Я убежден, что сегодня «Рубин» живет так, как должен жить футбольный клуб. Надеяться на шальные деньги — неправильный подход. Регулярно ждать, что большие боссы выдадут очередной миллиард, — утопия. Так «Рубин» жил довольно долго, но это ни к чему не привело, кроме проблем, скандалов и судов. Этот сезон получился сложным, потому что Рустем Сайманов закрывал проблемы, накопившееся в клубе до него. Это непростой период, но дальше должно быть легче.

Определяющим фактором, скорее всего, станет вердикт CAS по дисквалификации «Рубина» в еврокубках — оставить ее еще на год или сократить. Если спортивный арбитраж встанет на сторону казанцев, то уже в следующем сезоне они смогут бороться за место в евротурнирах. Важно понимать, что у «Рубина» есть деньги. Не сотни миллионов долларов, но вполне приличные суммы — в районе 1,5-2 млрд рублей. На эти деньги, если не тратить их на старые долги по сумасшедшим зарплатам, можно строить нормальную команду и сражаться за выход в Европу.

Фото: © ФК «Рубин»

Если же еврокубковый бан «Рубина» останется в силе еще на год, то никакого смысла звать крепких футболистов не будет. Поэтому пока клуб ждет вердикта, который должен быть вынесен в конце мая.

Курбан Бердыев не так зависим от этого решения, он самодостаточный человек и тренер. Грубо говоря, Бердыев всегда востребован у российских команд, это специалист высочайшего уровня, но его проблемой при трудоустройстве может стать то, что все наши большие клубы выбрали свой путь и по нему развиваются.

Виталий Кафанов и Курбан Бердыев / Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Самые очевидные варианты, которые могли бы быть у Бердыева, собственно, раньше они у него возникали — «Локомотив» и «Спартак». Но сейчас «Локо» показывает великолепный результат, Юрий Семин чувствует себя очень комфортно. В «Спартаке» сделали ставку на Кононова, поэтому вряд ли следует ждать резкого поворота, плюс у них с Федуном имеется не самый приятный опыт общения. Думаю, Бердыев до сих пор сожалеет, что в 2016 году не стал тренером «Спартака».

«Краснодар» — нет, ЦСКА — нет, «Зенит» — нет. В «Динамо» планируют очень серьезный и амбициозный проект, но пока там намерены делать ставку на Хохлова. Впрочем, в футболе все может поменяться за один месяц. По крайней мере, новый сезон начнет Хохлов, а дальше — будет видно. Но пока вопрос «Динамо» и Бердыева — неактуален.

Бердыев может взять паузу — почему нет? Кроме того, он может выбрать и не самый очевидный вариант. В прошлый раз специалист пошел в «Ростов» и сделал из команды, стоящей на вылет, претендента на чемпионство и участника Лиги чемпионов. Это неординарный и непредсказуемый тренер, от него можно ожидать необычных решений.

Егор Сорокин / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Весьма вероятно, что помимо Бердыева при наличии хорошего предложения «Рубин» покинет Егор Сорокин. Этот защитник уже вырос и может претендовать на попадание в основу в наших больших клубах. Однако если «Рубин» выиграет дело в CAS, то Сайманов наверняка постарается собрать команду для борьбы за место в пятерке, и тогда Сорокина необязательно будет продавать. Повторюсь, от исхода этого дела зависит очень многое.

Но даже если решение суда окажется против «Рубина», уйдут Бердыев и Сорокин — клуб все равно не станет кандидатом на вылет в ФНЛ. Да, запуск проекта под еврокубки перенесется, но клуб не развалится. Сайманов подпишет игроков, которые позволят «Рубину» находиться в середине таблицы и спокойно пережить еще один сезон под запретом на участие в еврокубках. 

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