Головин пробежал с мячом полполя и спас «Монако» от вылета. У него гол+пас в важнейшем матче (с видео)

Наш пацан.

Наш пацан.

За два тура до конца «Монако» был на грани:

17-е место. И столько же очков (33), сколько и у «Кана», идущего в зоне стыков. От прямого вылета разделяло всего 2 балла

К тому моменту команда не побеждала уже 7 матчей

А последний тур — выезд к крепкой «Ницце»

В общем, нужно было срочно побеждать «Амьен» (он опережал «Монако» на 2 балла). И приятно, что спас команду именно Александр Головин.

На 26-й минуте он отдал голевую после подачи на Фалькао. Да, ошибся вратарь Гюртнер, но угловой был исполнен отлично — по высокой дуге, уходящей от голкипера, мяч закручивался в сторону ворот. В удобную зону для удара.

А на 82-й минуте Головин снял все вопросы: пробежал с мячом полполя и положил в дальний угол. И это было очень быстро — защитник так и не смог приблизиться к российскому хавбеку.

А еще Головин отдал 3 острых паса (больше всех в команде) и 3 раза шел в дриблинг (дважды удачно). Instat признал его вторым в команде — выше оценка лишь у вратаря Бенальо.

Теперь у Александра 3 гола и 3 паса в 29 матчах чемпионата Франции. Еще один мяч он забил в Кубке. Неплохо, учитывая, что Головин пропустил предсезонку, потом травмировался, долго набирал форму и еще раз травмировался. Весной он стабильно проводит все матчи в основе и даже забил лучшей команде лиги — «ПСЖ».

Напомним, в предыдущй игре болельщики «Монако» хотели прорваться на поле и жестко поговорить с командой после поражения от «Нима» (0:1). Было страшновато.

Но благодаря Головину «Монако» практически спасся: прямой вылет команде не грозит, а в зону стыков надо очень постараться попасть. Во-первых, нужно чтобы победили «Амьен» и «Кан». А во-вторых, самим проиграть с очень-очень крупным счетом. Разница мячей у «Кана» — минус 24, у «Монако» — минус 17.

Тем важнее вклад Головина. Вот, что он сказал после матча:

— Все понимали нашу турнирную ситуацию и значение этого матча. Определенное давление в связи с этим присутствовало, но мы сами загнали себя в такое положение. Нужно было выигрывать любой ценой, здорово, что получилось это сделать.

Очень рад, что удалось проявить себя в такой ответственной игре, принести пользу команде. Была ли эта игра лучшей в составе «Монако» для меня? Лучшие игры впереди. Но совершенно точно можно сказать, что с каждой игрой чувствую себя увереннее и период адаптации позади. Однако нам рано расслабляться, в заключительном туре предстоит не менее важный матч с «Ниццей». Будем готовиться, — отметил футболист.

Читайте также: