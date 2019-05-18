«Бавария» стала чемпионом и попрощалась с двумя легендами. Много голов и слез. Видео прилагается

Праздник в Мюнхене со слезами на глазах.

Праздник в Мюнхене со слезами на глазах.

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:1) и стала чемпионом 29-й раз в истории и 7-й раз подряд

На счету «Баварии» 78 очков, у «Боруссии» из Дортмунда — 76.

В Лиге чемпионов также сыграют «Лейпциг» и «Байер».

Последний матч за «Баварию» провели Франк Рибери и Арьен Роббен, которые отметились забитыми мячами.

Судьба чемпионства в бундеслиге решалась в последнем 34-м туре. Лидирующей «Баварии» было достаточно сыграть вничью с полуфиналистом Лиги Европы «Айнтрахтом», чтобы не зависеть от результата матча между двумя «Боруссиями». Дортмундцы отставали от мюнхенцев на два очка и заметно уступали по разнице мячей. «Айнтрахту», в свою очередь, нужна была победа, чтобы рассчитывать на попадание в лигочемпионскую четверку.

Уже на четвертой минуте Кингсли Коман нанес серьезный удар по чемпионской интриге.

В начале второго тайма Себастьен Аллер сравнял счет и подарил надежду Дортмунду, который к этой минуте выигрывал в Менхенгладбахе (1:0).

Таким образом, «Бавария» рисковала остаться без титула в случае еще одного гола «Айнтрахта». Сберечь нервы болельщикам помог Давид Алаба.

И вышедший на замену Ренату Санчеш, который забил свой первый гол в бундеслиге.

«Бавария» оформила 29-й в истории и 7-й подряд чемпионский титул. По ходу сезона продолжение серии находилось под огромным сомнением: отставание команды Нико Ковача от дортмундской «Боруссии» еще в декабре достигало 9 очков, к началу февраля оно сократилось до 7. Игровой кризис, настигший «шмелей», позволил «Баварии» обойти конкурента, а Ковачу выиграть свой первый чемпионский титул в качестве тренера. 16 лет назад он брал золото с «Баварией» как игрок.

Радость от чемпионского сезона в субботу смешалась с сентиментальными чувствами 70-тысячной «Альянс Арены». Болельщики провожали двух легендарных игроков команды — 35-летнего Арьена Роббена и 36-летнего Френка Рибери, для которых этот сезон стал последним в «Баварии». В чемпионском матче оба звездных ветерана появились на поле уже когда исход встречи не вызывал сомнений.

Рибери на прощание успел отметиться красивейшим голом и довел преимущество мюнхенцев до крупного. Партнеры отметили взятие ворот зажигательным танцем.

Чуть позже, как по заказу, забил и Роббен, это был его 99 гол в бундеслиге.

Оба ветерана в последнее время уже не играли ключевых ролей в команде, вот и чемпионский матч они начали на скамейке запасных. На счету Рибери в 36 матчах различных турниров 6 голов и 4 передачи. Роббен, которого и в этом сезоне продолжали преследовать травмы, выходил на поле заметно реже: голландец провел 17 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 передачами.

Рибери перебрался в «Баварию» из «Марселя» в 2007 году за 30 млн евро. Роббен был куплен у «Реала» двумя годами позже (25 млн). За время, проведенное в Мюнхене, француз выиграл 9 чемпионских титулов (у Роббена 8), 5 как раз побеждал в Кубке Германии, оба стали победителями Лиги чемпионов в сезоне 2012/13. Рибери провел за «Баварию» 424 матча: 124 гола + 182 передачи. На счету Роббена в 308 матчах 144 гола и 101 передача.

Помимо Рибери и Роббена с мюнхенским клубом попрощался менее звездный футболист — Рафинья, который выступал за команду с 2011 года.

Оба легендарных игрока «Баварии» не намерены завершать карьеры и в качестве свободных агентов этим летом собираются искать новое место работы.

Чемпионат Германии. 34-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Айнтрахт» (Франкфурт) — 5:1 (1:0)

Голы: Коман, 4. Алаба, 53. Санчеш, 58. Рибери, 72. Роббен, 78 — Аллер, 50.

«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих, Горецка (Санчеш, 37), Тьяго, Коман (Рибери, 61), Мюллер, Гнабри (Роббен, 67), Левандовский

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