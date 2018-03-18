«В фан-секторе «Челси», узнав, что я из России, бросились обниматься». Кто будет возвращать «Торпедо» в РФПЛ

С конца декабря 2017 года у «Торпедо» новый президент – Елена Еленцева. В интервью «Матч ТВ» она рассказала о долгах клуба в миллиард рублей, планах реконструкции стадиона имени Э. Стрельцова и посещении матча чемпионшипа.

Миллиардный долг и сроки реконструкции стадиона

— У вас раньше не было опыта работы в клубе. Сейчас, после почти трех месяцев в новой должности, что бы подсказали себе на начальном этапе?

— Думаю, я начинала правильно. Потому что делала это не в одиночку – у нас сложилась команда единомышленников. И если существуют мелкие недочеты и недостатки в нашей деятельности, то они не влияют на общий результат. Уверена, мы движемся в правильном направлении, — говорит Еленцева.

— Какие ключевые векторы развития?

— Финансовый – это закрытие долгов клуба (примерно 1 млрд рублей. — «Матч ТВ») и выправление ситуации. Естественно, спортивный вектор: формирование команды и достижение результата. Но для этого необходимо, чтобы клуб и все его структуры работали, как единое целое. На протяжении долгого времени основные направления жизнедеятельности клуба, за исключением спортивной составляющей, были заброшены. Со многими людьми, кто любит имя «Торпедо» и готов всячески помогать клубу, были испорчены отношения. Наша главная задача на ближайшую перспективу – аккумулировать вокруг клуба всех тех, кто желает «Торпедо» процветания. Необходимо вновь налаживать отношения с болельщиками, ветеранами клуба и футбольной школой. Сейчас в руках нового владельца не только команда, но и стадион – и это большое подспорье для нашего развития. И когда мы все потерянные связи восстановим, а также укрепим финансово-хозяйственную базу, тогда мы станем клубом, который будет ставить перед собой цели по достижению высоких спортивных результатов.

— Долг «Торпедо» составляет миллиард рублей. За счет чего клуб, выступающий последние три сезона в ПФЛ, набрал такие долги?

— Они тянутся еще со времен РФПЛ. Это не только зарплатные ведомости, но и задолженности по аренде спортивных объектов, задолженности перед агентами, структурами, которые оказывали различные услуги клубу.

– В конце 2017-го экс-игрок «Торпедо» Адам Кокошка, выступавший в России в 2014-2015 годах, отсудил в CAS у клуба 18 млн рублей. Есть ли еще проблемы с незакрытыми исками бывших футболистов?

— Есть. Например, по Ивану Франьичу. Примерно на ту же сумму. Естественно, клубу приходится на это тратить свои средства. Неприятно, что многие долги всплыли после передачи клуба новому владельцу, теперь это все ложится на его плечи.

— Реально ли за три-четыре года выйти в ноль по существующим долгам?

— Они уже начинают закрываться, причем с декабря прошлого года. Тогда же был закрыт долг перед Адамом Кокошкой. Он выплачивался уже при новом владельце. Что касается сроков, то сумма очень велика, поэтому прогнозы озвучивать не хотелось бы.

— Но ситуация некритическая?

— Нет. Акционер на это в первую очередь обратил внимание, заявив, что долги будут погашены. Более того, бюджет клуба, который сейчас есть, не ниже прежнего и является одним из самых высоких в ПФЛ.

— Вторая важная тема – стадион. В октябре 2017 года пресс-служба концерна «Россиум», которым владеет Авдеев, заявила, что начало работ по реконструкции спорткомплекса имени Э. Стрельцова запланировано на конец 2017-го – начало 2018-го. Сроки остались прежними?

— Работы по подготовке к реализации проекта уже ведутся. Например, на верхней территории стадиона подготовлено новое футбольное поле. Сделано это для того, чтобы при начале реконструкции спортсменам – детской школе, любителям, которые играют после работы, — было где заниматься.

— Какие сроки по реконструкции непосредственно стадиона?

— Начало реконструкции с 2019 по 2021 годы.

— Есть ли какие-то сложности?

— Основная сложность заключается в том, что реконструкция будет пошаговой. Одно дело, когда объект закрывается и начинаются работы. Так проще. Но поскольку мы хотим сохранить существующие детские спортивные секции, реконструкция пройдет поэтапно. Реализовать такой проект непросто. Прежде чем приступить, мы должны продумать, в каких зданиях и на каких полях будут располагаться секции на время проведения работ.

— Какие ключевые изменения планируются у стадиона?

— Вместимость составит 15 000. Трибуны закроют козырьками, а вместо двух будет четыре трибуны. Не останется беговых дорожек, и болельщики расположатся ближе к полю. Это повысит удобство просмотра.

— Также в проекте компании «Ингард» (входит в «Россиум») значилось возведение жилья на близлежащей территории (около 250 тысяч квадратных метров). Будет ли это выгодно клубу?

— Это не связано с клубом.

— Сколько составит стоимость спортивной части проекта?

— На сегодняшний день, по оценкам экспертов, 6-8 млрд рублей.

— До 2019 года «Торпедо» будет играть на историческом стадионе. А дальше?

— Будем думать, искать временную замену. Пока этот вопрос не поднимался.

«В Европе болеют не за победы, а за имя»

— Сейчас вы занимаете руководящие посты и в спорткомплексе имени Э. Стрельцова, и в клубе. Насколько это сложно?

— Спасает то, что в спортивном комплексе я работаю достаточно давно и все вопросы знаю досконально. Когда ты глубоко разбираешься в своей теме, управлять проще. Да, большая нагрузка ложится в связи с работой в футбольном клубе. Но, думаю, при грамотной расстановке сил я справлюсь.

— Когда последний раз у вас был выходной?

— 8 марта. С утра я находилась на стадионе, но, в целом, это был нерабочий день.

— Не жалеете, что пошли в футбол? Все-таки работа в спорткомплексе более спокойная и менее публичная, а клуб – это нервы, нервы и еще раз нервы.

— Точно нет. Кроме того что это нервы, это еще и интерес, ответственность, рост, новый вызов.

— Реально ли в нынешней политической и экономической ситуации в России сделать из футбольного клуба самоокупающийся проект?

— Сложно. Очень.

— Что должно поменяться?

— Есть много факторов. Возьмем, например, Германию. Там государство создает благоприятные условия для развития клубов и уделяет особое внимание детско-юношеским школам. Футбол вызывает у болельщиков огромный интерес независимо от того, на каком месте турнирной таблицы находятся команды. Это культура боления, которую необходимо воспитывать. В силу нашего менталитета в России многое зависит от результата. Если он есть, есть и болельщики, если нет – интерес пропадает. Нужно делать так, чтобы зрители болели не только за победы, но и за имя.

Современный стадион и выход в РФПЛ. Чего ждать от нового руководства «Торпедо»?

— Вы давно знакомы с Романом Авдеевым?

— С того момента, как он стал акционером клуба.

— Как часто обсуждаете с ним дела «Торпедо»?

— По всем текущим вопросам общаюсь с председателем совета директоров – Павлом Поселеновым. Но и с Романом Авдеевым постоянно на связи: это и встречи, и переписка. Так что он в курсе всего происходящего.

«Слова Тукманова восприняла с иронией»

— В Москву из Сибири вы приехали в 2001 году. Какой был самый трудный момент адаптации к жизни в столице?

— Я приехала из Абакана, где работала в Хакасском государственном университете. Трудность была в том, чтобы адаптироваться к ритму Москвы. В провинциальных городах все очень размеренно, неспешно. Здесь же нужно быть постоянно собранным, энергичным и все время делать что-то новое. В Москве я поступила в аспирантуру по специальности «Физиология», защитила кандидатскую диссертацию в области биологических наук. И не только училась, но и занималась практическими опытами и экспериментами. Поэтому времени думать о том, сложно ли идет адаптация, не было.

— Долго работали по специальности?

— С 1998 по 2001 годы. Через три дня после окончания вуза уже работала. Устроилась в тот же университет, что и закончила. Прошла все ступени: от ассистента преподавателя – до старшего преподавателя. Обучаясь в аспирантуре, тоже проводила занятия.

— Почему не продолжили трудиться в этой области?

— Не могу сказать, что мне не нравилось. Так сложились обстоятельства.

— Как вы попали в «Спортивный фонд «Торпедо»?

— К тому моменту я работала в структуре «Норильского никеля». После того как «Спортивный фонд «Торпедо» стал активом «Норильского никеля», я была назначена заместителем управляющего фонда, затем – управляющим.

— Чем занимается фонд?

— Это некоммерческая организация, которая содержит в собственности несколько спортивных объектов. Мы имеем свои секции с платными и бесплатными группами, а также предоставляем объекты местным жителям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.

— С 2013 года вы – управляющий спорткомплексом имени Эдуарда Стрельцова. Главное достижение?

— Не знаю, может, достижение это звучит громко, но спорткомплекс не просит ни у кого денег. И является самоокупаемой структурой. Это важно, потому что множество спортивных объектов просто нерентабельны. Второй момент, и наиболее значимый: удается сохранять детские секции. Это достаточно сложно, будучи негосударственной структурой. В спорткомплексе работают секции футбола, бокса, греко-римской борьбы и водного поло. Их развивает наш фонд.

— До вашего прихода фонд самоокупался?

— Были разные времена. И рентабельные, и нерентабельные.

— Давайте расставим точки над i в ситуации с экс-президентом «Торпедо» Александром Тукмановым. В интервью «Матч ТВ» он сказал, что руководство стадиона только на словах помогало клубу в организации домашним матчей. Из-за этого «Торпедо» пришлось уйти на поле академии «Спартака». Как вы это видите?

— Пусть это останется на совести Александра Тукманова. Могу сказать, что руководство спорткомплекса делало все возможное для организации проведения матчей. Почему «Торпедо» пришлось уехать? Потому что не было денег. Одно время клуб не оплачивал не только проведенные матчи, но и тренировки. Надо понимать, что содержание поля с натуральным газоном – это очень затратно. Поэтому ни один из московских стадионов с соответствующим газоном не назначит минимальную цену за аренду, аналогичную стоимости поля с искусственным газоном. Натуральное поле требует подогрева, обработки, ухода, качественного освещения. Например, из-за того, что происходит с погодой сейчас, мы вынуждены включать подогрев на полную мощность. И порядка 90 тысяч рублей в день уходит только на это. Вот и считайте.

— Вторая сложность – в договоренности с полицией. Якобы она не всегда хотела помогать в организации безопасности матчей. Как вы решили этот вопрос?

— Не могу сказать, что ситуация была очень плохая. Просто нужно своевременно выполнять все требования полиции. Для этого у нас сменился начальник по безопасности.

— Покидая пост президента, Тукманов заявил, что новый состав совета директоров – нефутбольные люди. Как к этому отнеслись?

— С иронией. Во все времена были управленцы, которые, будучи профессионалами в своей области, банально являлись слабыми руководителями. И наоборот: есть примеры, когда грамотные управленцы зарекомендовывали себя в других областях. Если какая-то из сторон недотягивает, ее всегда можно подтянуть.

— Вы уже почти десять лет состоите в руководящих должностях в различных проектах. В России, пусть в меньшей степени, но еще остались стереотипы о женщинах-руководителях. Общественность принимает их жестче, более требовательна к ним. Сталкивались с подобной проблемой?

— Определенная предвзятость была, но наряду с ней с самого начала своей работы в «Торпедо» чувствую поддержку – со стороны акционеров, совета директоров, сотрудников клуба и руководителей лиг. Поэтому если незначительная предвзятость и есть, она легко перекрывается. Моя позиция: оценивать надо не женщин-руководителей, а эффективность работы.

— Женщина, которую вы бы поставили в пример? Необязательно из футбола.

— Главный пример для меня – мама, которую очень люблю. Что касается известных людей, то у меня нет такого разделения. Если взять книги, то мне, например, нравится и творчество Киза, написавшего «Цветы для Элджернона», и Эмили Бронте, написавшую «Грозовой перевал». При оценки личности я не ориентируюсь на то, мужчина это или женщина. Человек должен быть ярок, нести в себе позитив и энергию.

Чемпионшип и любимая кричалка про «Торпедо»

— Вы болеете за «Торпедо» с 2009 года. Как это началось?

— Будучи руководителем стадиона, я часто посещала тренировки «Торпедо». И постепенно втянулась, безусловно, за счет работы, окружения и погружения в жизнедеятельность стадиона и клуба. Знаете, почему важно, чтобы на стадион ходило много людей? Потому что энергия, которая вырывается во время боления, когда переполненные трибуны скандируют: «Торпедо»‚ «Торпедо», передается каждому. Ты чувствуешь единство и сопричастность к клубу. Тем более «Торпедо» тогда постоянно играло и тренировалось у нас. И стадион, в свою очередь, делал все возможное для команды.

— Ездили на выездные матчи?

— Нет. Но была в Раменском, когда команда базировалась на стадионе «Сатурн». К сожалению, зачастую атмосфера там была похожа на выездные встречи. Многие болельщики элементарно не успевали добраться на игру после работы.

— Самый памятный матч?

— На ум сразу приходят игры без зрителей. Такого быть не должно. Если из позитивного, то первый стыковой матч в 2014 году против самарской команды «Крылья Советов», в котором торпедовцы одержали победу и в итоге вышли в РФПЛ.

— Ваша любимая кричалка?

— Наверное, классическое: «Торпедо», «Торпедо». Беспроигрышный вариант.

— Правда, что во время отпуска вы стараетесь посещать матчи других чемпионатов?

— Правда. Болельщики «Торпедо», можно сказать, надоумили. Теперь очень нравится бывать в Англии. Поездки недлительные, но если еду, то всегда стараюсь брать билеты на футбол. Посещала матчи разных дивизионов: была и на играх «Челси», «Тоттенхэма», «Арсенала», и, например, на встрече чемпионшипа «Миллуол» — «Рочдейл». Чтобы оценить атмосферу и организацию процесса (как управляющий стадиона), беру билет на обычный сектор. На «Челси» вообще попала на фанатский сектор. Учитывая, что я была одна, и то, что там все знают друг друга в лицо, вычислили меня сразу. Спросили, кто я и откуда. Когда узнали, что из России, после каждого гола бросались обниматься. Кстати, «Челси» тогда победил – 3:2.

— Чемпионшип – атмосферный?

— Да. У «Миллуола» ведь много рабочих среди болельщиков. Когда сидишь на стадионе, то вокруг тебя не просто крики боления, а какая-то особая энергетика. Она тебя окутывает, окружает. Плюс это и особый стиль игры, отличающийся от того, что есть в АПЛ. В чемпионшипе прям бьются, но не грубо, а жестко. Много столкновений, рассечений, после которых футболист встает и продолжает играть. Насмотревшись таких моментов, по-другому воспринимаешь, если футболист начинает больше позировать, чем работать на поле.

— Много народу было на «Миллуоле»?

— Почти полный стадион, вмещающий 20 тысяч человек. Кстати, еще запомнилось то, что почти на каждом матче в Европе гостевой сектор заполнен.

— Какие еще лиги смотрели?

— Бундеслигу. Географический разброс у меня не слишком большой пока, но есть планы посетить и другие чемпионаты.

— В плане организации футбола что-то удивило?

— Как быстро можно зайти и выйти со стадиона, который расположен в самом центре города и в непосредственной близости от жилых домов. Это очень большой плюс английских арен. И атмосфера на трибунах там царит несколько другая. Хотя тоже бывает разное: в матче «Вест Хэма» — «Арсенал», к примеру, болельщики хозяев вдруг начали бить друг друга. Но в итоге свои же тычками проводили зачинщиков. Полиция фактически не вмешивалась.

«Торпедо» через 4-5 лет? В РФПЛ с полными трибунами»

— Были ли уже встречи с активной частью болельщиков «Торпедо»?

— Были. Собственно говоря, они идут постоянно. Потому что мы сейчас направлены на взаимодействие и сотрудничество.

— Как думаете, они вас примут?

— Главное, чтобы адекватно. Но в любом случае все определяет результат.

— Что болельщики просили вас на встречах?

— Есть много идей. Например, провести какой-нибудь кубковый матч в форме другого дизайна, который бы вбирал в себя различные исторические моменты. Также по просьбе болельщиков инициировали возвращение слова «Торпедо» в название стадиона. Теперь арена станет называться – «Спортивный комплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова». Работаем над изменениями в билетной программе, будет более европейский подход. Еще важный момент: этот год для «Торпедо» проходит под знаком легендарного футболиста клуба и тренера сборной СССР Александра Пономарева. К 23 апреля планируется установка мемориальной доски в его честь. Клуб открыл счет, куда каждый может внести свою лепту. На данный момент для мемориальный доски собрано около 150 тысяч рублей. Часть пожертвований сделали Леонид Слуцкий, Александр Бородюк, Сергей Игнашевич. Ожидаем поддержку от РФС и ФНЛ. Мы благодарны всем, кто участвует в акции. Хочется общими усилиями увековечить память этого выдающегося спортсмена.

— На какую посещаемость рассчитываете в этом сезоне?

— Четыре тысячи человек. Это будет очень хорошо, учитывая, что на некоторые игры ходило и по 200 зрителей.

— Селекция клуба – это зона ответственности главного тренера Игоря Колыванова? Или вы можете наложить вето на какой-либо трансфер?

— Во-первых, я постоянно нахожусь на связи с главным тренером. Если возникнут какие-то вопросы – хотя до сих пор этого не случалось, - и ответы не будут нас устраивать, то, конечно, возможно вето. Но чтобы это произошло, надо очень постараться. Игорь Колыванов четко объясняет, зачем нам тот или иной игрок. Плюс вырабатывается общая оценка футболиста от тренерского штаба и тренера-селекционера.

— У «Торпедо» нет задачи в этом сезоне выйти в ФНЛ. А какая есть?

— Побеждать в каждом матче.

— Если вдруг «Арарат» не захочет идти в ФНЛ, «Торпедо» готово его заменить?

— Если такое случится, то преимущество получают команды, вылетевшие из ФНЛ. Таков регламент. Если же все-таки выпадает / предоставится возможность пробиться дальше уже в текущем сезоне, то это потребует серьезного пересмотра бюджета. Денег, достаточных в ПФЛ, дивизионом выше уже не хватит.

— Каким вы видите «Торпедо» через 4-5 лет?

— В РФПЛ с аншлагом на трибунах современного стадиона на Восточной улице.

Фото: РИА Новости/Василий Пономарев, РИА Новости/Виталий Белоусов, Пресс служба ФК «Торпедо Москва», интернет-газета "Даниловский вестник"

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