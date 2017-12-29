Современный стадион и выход в РФПЛ. Чего ждать от нового руководства «Торпедо»?

26 декабря у «Торпедо» появился новый президент клуба – им стала директор спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова Елена Еленцева.

Почему начались изменения?

В начале октября у «Торпедо» сменился собственник. Концерн «Россиум», которому также принадлежит Московский кредитный банк, приобрел 75,51 процента акций футбольного клуба у ЗИЛа.

25 декабря состоялось внеочередное заседание акционеров, на котором был выбран новый состав совета директоров «Торпедо». На следующий день совет директоров избрал своим председателем Павла Поселенова, а также освободил от должности президента «Торпедо» Александра Тукманова. На этот пост была избрана Елена Еленцева.

Кому принадлежит концерн?

Российскому бизнесмену Роману Авдеев. На 2017 год его состояние оценивалось в 1,3 млрд долларов. Журнал Forbes поставил Авдеева на 66-е место в списке самых богатых российских предпринимателей.

Кто такая Елена Еленцева? Только факты

По образованию физиолог, кандидат биологических наук. Позже прошла профессиональную переподготовку по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Институте повышения квалификации при Российской академии госслужбы при Президенте РФ.

В 2008 году стала заместителем управляющего некоммерческой организации «Спортивный фонд «Торпедо».

С 2013 года – управляющая спорткомплексом имени Эдуарда Стрельцова.

Болеет за «Торпедо» с 2009 года.

Во время отпуска старается посещать матчи других чемпионатов. Однажды даже была на игре английского чемпионшипа.

Что будет со стадионом?

Проект реконструкции спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова и территории вокруг арены существует уже несколько лет. Сначала этим занималась компания ОПИН, принадлежавшая олигарху Михаилу Прохорову. Но в 2016-м Авдеев выкупил 90,99 процентов акций девелоперской компании ОПИН вместе со всеми проектами.

На реконструкцию спорткомплекса планируется потратить 54 млрд рублей. Вместимость стадиона составит 15 тысяч человек, беговые дорожки уберут, а над трибунами появится крыша. Помимо реконструкции спорткомплекса будут вестись работы по возведению жилья на близлежащей территории – около 250 тысяч квадратных метров. Начаться работы должны уже в 2018 году.

Где сейчас «Торпедо»?

На третьем месте зоне «Центр» ПФЛ, уступая после 17 туров три очка «Рязани» и 16 очков московскому «Арарату». Но уже в этом сезоне черно-белые рассчитывают побороться за ФНЛ. Об этом говорит новое руководство.

Очевидно, что при должной финансовой поддержке в будущем «Торпедо» должно вернуться и в РФПЛ.

Как к изменениям отнеслись болельщики?

На различных форумах и в социальных сетях большинство рады изменениям. Корреспондент «Матч ТВ» позвонил в клуб болельщиков «Торпедо», телефон которого указан на официальном сайте команды, чтобы поговорить с одним из его представителей.

- Давно ждали перемен, - поделился Сергей Юров. - Елена Еленцева не первый день в спортивном менеджменте. Она директор стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Естественно, пересекались с ней время от времени на футболе или по каким-то текущим вопросам. В общем, диалог есть.

- Никаких сомнений в новом руководстве нет?

- Когда рассказываешь людям про президентство Тукманова, они просто не понимают, как такое вообще может быть. Поэтому любой адекватный человек воспринимается на ура. Еленцева – адекватная, все понимает. Общение с ней всегда получалось конструктивным.

- Что из заявленного акционерами особенно порадовало?

- Новый акционер хотя бы человек бизнеса. И это не государственные деньги. Поймите, за все те года, что идет конфликт с Тукмановым, сколько раз болельщики писали в мэрию, в футбольные организации, в ЗИЛ, акционерам – реакции ноль! Всем до балды. Идут государственные деньги, тратятся, процент снимается. У всех все хорошо. Никому ничего не надо. Вот и непонятно, у нас футбол для болельщиков или для госбюджетов?

- Главные претензии к Тукманову?

- Если одним словом, то – вранье. Во всем – в трансферах, отношении к людям, по бюджету.

- Теперь будет лучше?

- Надо понимать, что поток финансов из нефтегазовых компаний иссякает, да, осталось три-четыре клуба, которые еще могут тратить много. Но остальным тяжело. Во второй лиге каждый год закрываются по 10 команд. Поэтому никто волшебных иллюзий не питает, но надеемся, что, может быть, бизнес будет лучше считать деньги и относиться к людям, которые приносят эти деньги. Болельщик ведь потребитель услуги. Если заплатил, то должен что-то получить. Бизнес быстрее реагирует на полученные деньги, он работает в таком режиме. А государству всегда пофиг, поэтому и вышло так, что команда осталась с кучей долгов.

Слово экс-президенту «Торпедо» Александру Тукманову

- Как отнеслись к тому, что вас убрали из совета директоров?

- Это ожидаемое решение. Пришел новый акционер, новые люди, естественно, они по-своему видят формирование клуба, - сказал Тукманов «Матч ТВ».

- Уход с поста президента «Торпедо» стал для вас облегчением, учитывая непростую финансовую ситуацию? Или хотели довести дело до конца – вывести клуб в ФНЛ и РФПЛ?

- Для меня это трагедией не является. Но я занимался любимым делом. Делом, которое знаю. С одной стороны, хотелось бы продолжить, с другой - в беседе с новыми акционерами не увидел заинтересованности в совместной деятельности. Поэтому принял для себя решение – прекратить такое сотрудничество. Это первое. Второе – наиболее важное: за время нашего общения с новыми акционерами ни разу не услышал предложения поговорить о клубе, о том, чем живет команда. И посмотрев кандидатов, которых предложили в совет директоров, честно говоря, не увидел ни одного человека, который бы знал спорт, работал в системе спорта. Мне все это кажется не совсем правильным и профессиональным.

- Насколько сложной была ситуация с финансами в «Торпедо» на момент вашего ухода?

- Она была стабильной. Прежний акционер выдерживал график финансирования, тот бюджет, который утвердил совет директоров, выдерживался. Проблем не было. Другое дело, что давалось все это нелегко. Говорить о развитии клуба, когда он находился под патронажем завода, было очень сложно. ЗИЛ и сам сегодня не представляет той мощи, что была несколько лет назад. Естественно, это сказывалось на команде. Поэтому городские власти приняли решение передать акции клуба от завода новому акционеру – структурам Московского кредитного банка. В силу того, что им принадлежит стадион и прилегающая к нему земля, которую они собираются осваивать.

- Какой был долг у «Торпедо»?

- Порядка 40 миллионов рублей. Но эти долги в соответствии с условиями сделки перешли на структуры Московского кредитного банка. Это являлось обязательным условием. Поэтому часть долгов уже закрыта, часть еще есть.

- Верна ли информация, что в 2017-м решением CAS экс-игрок «Торпедо» Адам Кокошка, выступавший в России в 2014-2015 годах, отсудил у клуба 18 млн рублей?

- Да. Когда произошла девальвация и доллар подпрыгнул в два раза, то и зарплаты, которые, естественно, были в долларовом эквиваленте, стали в два раза больше. В клубе не было возможности выплатить долг, Кокошка подал в суд. И справедливо его выиграл. Надо отдать должное, нынешний акционер клуба пару недель назад этот долг загасил.

- Есть ли еще подобные прецеденты?

- По-моему, нет. Но боюсь соврать. С такой суммой - точно нет.

- Почему «Торпедо» в начале сезона не играло на стадионе имени Стрельцова? Вроде как руководство стадиона шло навстречу клубу…

- Это все пустые слова, что нам шли навстречу. Суть в том, что против матчей на стадионе имени Стрельцова была полиция, которая обеспечивала порядок. И в бюджете клуба, утвержденным прошлым составом совета директоров, не имелось таких сумм, которое руководство стадиона требовало за аренду. Вот, собственно, и все. Поэтому и вынуждены были принимать соперников на поле академии «Спартака». Сейчас такой проблемы нет – и стадион, и команда принадлежат одной структуре.

- Вы почти десять лет проработали в «Торпедо». Подведите итоги.

- Считаю, со своей задачей мы справились. Да, как и многие клубы, испытывали трудности с финансированием, но мы не снялись с соревнований. В такой непростой ситуации поиграли в РФПЛ. Когда стало совсем тяжело, руководство приняло решение продолжить выступления в ПФЛ. Свою работу и работу своих коллег оцениваю положительно. Наша задача была сохранить команду, мы это сделали. Плюс появились в клубе и наши воспитанники, некоторых подготовили для РФПЛ, и они являются кандидатами в сборную России. Мне за свою работу не стыдно.

- А не обидно, что многие болельщики радостно восприняли ваш уход?

- Кто-то радостно, кто-то нейтрально, а кто-то и огорчился. Болельщики все разные. Знаю, что часть негативных акций, направленных против меня, - это все заказное. И отношусь к этому спокойно. Реально оцениваю свои профессиональные качества, поэтому не реагирую на провокации.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, ФК «Торпедо», Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, РИА Новости/Евгений Биятов

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