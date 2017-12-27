Вячеслав Колосков: «У Мутко нет шансов в CAS. Но он правильно поступил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему именно приостановление работы президента РФС Виталия Мутко, а не полноценная отставка – лучшее решение исполкома из всех возможных.

- Мутко приостановил работу на посту президента РФС. Какие еще были варианты выхода из ситуации?

- Смотря что вы хотите получить. С моей точки зрения, в чем проблема нынешней ситуации? В том, что есть некие противоречия между статусом Виталия Мутко и решением исполкома МОК. Понятно, что на это было указано, в том числе и президенту ФИФА Инфантино. Приходилось как-то реагировать. Можно было не обращать внимания, но тогда могли последовать рекомендации комитета по этике ФИФА. И он бы принял жесткое решение, как делал это, например, с Платини и Блаттером: дисквалификация, отстранение от футбольной деятельности на 6-8 лет и т.д. Это один вариант.

Второй: можно было сразу, встав в позу, сказать, что мы сами с усами, мол, что хотим, то и делаем. Тогда были бы другие последствия – вплоть до лишения России домашнего чемпионата мира. И третий вариант – компромиссный, который и оказался найден. Он учитывает сегодняшние реалии, требующие грамотного реагирования, а с другой стороны, не наносит ущерб главному – чемпионату мира в России. Мне кажется, Мутко правильно поступил. Нашел единственный способ решения проблемы, который бы устраивал всех.

На следующий день мы слышали, что Инфантино отреагировал очень позитивно, сказал, что это мужественный шаг, который поможет проведению чемпионата мира. И вместе с тем Мутко оставил свое право, которым, я так понимаю, он уже воспользовался, - обратиться в CAS с иском к МОК. Для того чтобы защитить честь и достоинство. Но это уже за рамками футбола. Поэтому моя позиция однозначна: абсолютно правильно предпринятые меры.

- Разве могли отнять чемпионат мира тогда, когда уже началась регистрация журналистов, продажа билетов?

- В нашей жизни все может быть. Таких прецедентов, конечно, не было, их и не надо создавать. Но даже сама мысль, что ЧМ могут отобрать, дает понять, какой бы это стало колоссальной трагедией. Поэтому лучше не рисковать и не поддаваться искушению кого-то подразнить.

- Какие шансы у Мутко в CAS?

- Никаких.

- Почему?

- Политика. Представьте себе: иск подается к МОК, решение принял исполком МОК…

- Слишком влиятельные организации?

- Мы же не наивные люди. Конечно, очень хотелось бы замордовать этот МОК, но не получится, к сожалению.

- Если результат обращения в CAS будет отрицательным, Мутко останется в том же статусе – человека, который пожизненно отстранен от олимпийского движения. Как возвращаться в РФС?

- Это уже другой вопрос. На него пока никто не знает ответ. Очевидно, что будут найдены какие-то компромиссы. Но в данной ситуации Мутко не мог не обратиться в CAS. Если бы не обратился, значит – признал свою вину. Понятно, что он ее не признает. После CAS есть и другие судебные инстанции, гражданские суды. То, что касается спортсменов, касается и Мутко. Разницы нет. И эта процедура, на мой взгляд, самая главная. Не допустить вакханалии до начала чемпионата мира. Надо сделать все для того, чтобы ни у кого не было повода даже заикнуться, мол, есть какие-то сомнения по ЧМ и прочее.

- Если шансов в CAS мало, то не стоило ли воспользоваться четвертым вариантом – и уйти в отставку? Устроить выборы, к которым бы спокойно готовились другие кандидаты?

- Представьте, что Виталий Леонтьевич заявил бы в понедельник: «Я ухожу в отставку. Добровольно». Значит, по уставу исполком должен был через три месяца назначить новые выборы. А что такое выборы накануне чемпионата мира? Это новые кандидаты, опять ругань, опять грязь, какие-то компроматы, борьба между лицами, которые, может, отношения к футболу и не имеют. Все это могло спровоцировать решение совета ФИФА. Там бы подумали: «У них полный бардак. Как в такой стране проводить чемпионат мира, если они не могут разобраться, кто будет президентом?» Поэтому единственное правильное решение - никаких выборов не должно быть. Никаких. Это главное решение исполкома.

- Но если говорить о будущем, Виталий Мутко ведь еще и вице-премьер РФ. Может ли президент РФС совмещать посты?

- Дискуссионная тема. Может ведь президент федерации, необязательно футбольной – любой, никаких постов кроме основного не занимать, но просто сидеть в кресле и в носу ковырять. И что, это полезно будет для спорта? Нет. Если говорить о Мутко, то человек получил федерацию, у которой было полтора миллиарда долга. Она действительно находилась на грани банкротства, уже официальные письма поступали по этому поводу. Но человек пришел – и теперь осталось только несколько десятков миллионов долгов. Подтянулись пять спонсоров, которые поддерживают не РФС, не сборную, а весь российский футбол. В РФС сейчас великолепно выстроена организация. Конечно, как и везде, все требуют результатов. Однако сегодня появилась надежда на нашу сборную, был прекрасно проведен Кубок конфедераций.

Что мы хотим? Опять устроить бардак и междоусобицу? Совмещение ничего не нарушает. Да, Мутко не имеет права в соответствии с решением комиссии ФИФА избираться в руководящие органы ФИФА. Ему сказали: «Не надо». И он согласился. Тем более, посмотрите, сколько раз за последнее время президент РФС не дорабатывал свой срок до конца. Мутко в первый приход – не доработал, Фурсенко – не доработал, Толстых – не доработал. Если и во второй приход Мутко уберем его раньше срока, то, как мы можем говорить о футболе? Нужна стабильность. Совмещает или не совмещает – не так важно, главный критерий – эффективность. Сегодня она есть.

- На исполкоме обсуждалась Стратегия развития футбола до 2030 года. Насколько она реализуема?

- В стратегии всегда все хорошо. Потому что она на бумаге. А в жизни все может поменяться. На исполкоме приняли за основу параметры стратегии, но также каждому комитету, тренерам поручили еще раз проанализировать все детали и на следующем заседании обсудить. Любая стратегия - рискованное дело, однако поскольку сейчас она обсуждается некулуарно, а широко и при специалистах, то она будет иметь право на жизнь при обеспечении финансирования. Если спонсоры, которые сейчас есть, заинтересованы в том, чтобы основные мероприятия по реализации стратегии были проведены, то она будет реализована. Если нет - ничего не будет.

- Также обсуждался лимит по числу игроков в заявке, а не на поле. 7-8 иностранцев в заявке - это действительно оптимальный вариант?

- Прежде всего радует, что в стратегии уделено принципиальное внимание доморощенным игрокам. Это самое главное. Что касается лимита, то, как правильно заметил Гершкович, речь надо вести не столько о количестве, сколько о качестве иностранцев. Они должны отвечать жестким критериям. По такому пути обязан идти РФС.

Фото: Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Илья Питалев

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