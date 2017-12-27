Анатолий Тимощук: «Игроки должны быть счастливы, что в «Зените такая ротация»

Экс-капитан, а ныне тренер сине-бело-голубых рассказал о том, как ему работается в штабе Манчини, почему именно он выпускает игроков на поле во время замен, есть ли в команде недовольные, и вспомнил, что происходило в «Баварии» накануне победы в финале Лиги чемпионов.

«Советы нравятся не всем»

– Вы закончили карьеру год назад и сразу стали тренером. Многое за это время переосмыслили?

– Да! Когда был игроком, мне тоже иногда казалось, что тренер в чем-то не прав. Теперь смотрю на все другими глазами. Видение иное. Раньше отвечал за себя и как капитан за партнеров. А теперь надо оценить каждого. Как он отнесся к тренировке, как себя чувствует. Что из упражнений кому лучше подходит. За час-полтора до тренировки мы садимся всем штабом и обсуждаем буквально все мелочи. Потом на поле выставляем фишки с точностью чуть ли не до миллиметра. А вообще делаем по максимуму, чтобы футболисты в тренировочном процессе чувствовали себя комфортно и получали удовольствие от своей работы.

– Какова ваша роль в штабе Манчини?

– Тимощук – один из помощников главного. Каждый из нас выполняет определенные обязанности. Я в основном помогаю Фаусто Сальсано, ассистенту мистера. Мы много разговариваем и с ним, и с Манчини. Пока все это для меня – хорошая учеба. Но и пользу команде хочу приносить уже как тренер. Часто езжу, анализирую, нахожу нужную информацию в интернете. Тем самым повышаю знания. Кроме того, много общаюсь с ребятами, потому что недавно был на их месте. Пытаюсь им помочь, включая даже такие моменты, как работа в тренажерном зале. А на скамейке запасных во время матчей отвечаю за тактические моменты. Выходящему на замену игроку объясняю его позицию на поле, кого ему предстоит держать. У меня даже списки есть, кто за кем должен приглядывать (улыбается).

– Подмечено, что именно вы выпускаете игрока на замену и даете ему последние инструкции. Говорите от себя или передаете установку Манчини?

– Окончательное решение по поводу замен, конечно, принимает Роберто Манчини. Однако предварительно он советуется со штабом, и мы успеваем обсудить по ходу дела, кто выйдет, на какую позицию и вместо кого. Игорь Симутенков в этом процессе тоже большую роль играет. Но для этого не надо много времени. Не будешь же останавливать игру на 5 минут, чтобы принять решение. Кстати, общаясь с разными главными тренерами, не раз слышал от них такое признание: в пылу борьбы и накала страстей они не всегда делают верный шаг. Поэтому рядом с ними находятся люди, которые смотрят на поле более спокойными глазами. Важно, чтобы было как минимум еще одно мнение. Поэтому когда дело доходит до замены, появляюсь я (улыбается). И объясняю выходящему на поле его задачу. А бывает, что рассказываю о тактических перестановках, связанных с заменой.

– Записки Паредесу тоже вы пишете?

– Главный тренер.

– Аргентинцам в тренировочном процессе даете советы?

– Обязательно. Не всегда футболистам это нравится. Я в свою очередь готов к дискуссии и обсуждению. Но в то же время каждый игрок должен понимать: все слова тренеров направлены не на то, чтобы в чем-то кого-то ущемить, а на его же благо. И на пользу всей команды. Часто, кстати, сам участвую в игровых упражнениях, что мне приносит огромное удовольствие.

«Проблемы есть, и мы это понимаем»

– Если говорить о первой части сезона, как можно оценить ее для «Зенита» с учетом того, что команда была в большом плюсе, а теперь отстает от лидера на 8 очков?

– Да, есть проблемы, и мы это понимаем. Вначале мы показывали амбициозный футбол, но в череде неудачных матчей, к сожалению, растеряли преимущество. Анализируем, почему это произошло. Нынче много пишут, что у «Зенита» молодая и, по сути, новая команда. Это действительно так. Нужно время, чтобы всем сыграться и адаптироваться. Взять тех же аргентинцев. Люди ведь приехали из Латинской Америки. А это другой климат, часовой пояс. Тем более многие из них претендуют на место в сборной. Отсюда долгие перелеты, которые не даются безболезненно, если ты вернулся за день-два до матча за клуб. Мы постоянно обо всем этом размышляем. Сейчас вот каникулы, а лично меня все эти мысли – как и что надо делать, что поменять, дабы добиться максимального результата, – не отпускают. Да, мы отстаем на 8 очков. Но есть 10 матчей. И выиграть их нужно не на словах, а на деле. Подобные примеры встречались не раз. В том числе и в нашем чемпионате. И даже в английском, где совершить это еще сложнее. Надеюсь, после зимних сборов «Зенит» будет к рывку готов.

– С чем связана постоянная ротация в команде?

– Знаете, когда есть 25 игроков и ты не вышел в одном матче, но можешь попасть в основу в следующем, – на месте футболистов этому надо радоваться. Ведь шанс дается почти каждому. Хотя есть специалисты, которые берут 11 игроков и работают в основном только с ними. Вспомнить хотя бы Дика Адвоката в «Зените». В нынешнем чемпионате тоже имеются похожие примеры. Вместе с тем ротация не должна быть в ущерб результату. В этом плане лично для меня примером служит «Бавария», выигравшая Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

«Однажды пошел на ван Боммеля с кулаками, но тот поднял руки»

– Что творилось тогда в команде?

– Замены проходили безболезненно. Я, кстати, ближе к финалу Лиги чемпионов попал под эту самую ротацию, но считаю для себя этот момент ключевым. Перед финалом ЛЧ с дортмундской «Боруссией» мы играли в гостях с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Полные трибуны – более 50 000 человек. Так вот, перед игрой бундеслиги Юпп Хайнкес собрал футболистов и говорит: «Ребята! Я понимаю, что некоторые из вас, кто не попадет сейчас в основу, подумает, будто он второй состав. Но для нас это очень важный матч. Ключевой!» Мы сидим и думаем: какой ключевой, если чемпионат уже выигран, а впереди финал Лиги чемпионов? Ничего же не решается! А Хайнекс продолжает: «Послушайте, если мы сегодня выиграем, то получим психологическое преимущество в Лиге чемпионов. Я вам доверяю. Выходите и доказывайте, что тренер не всегда бывает прав, когда кого-то из вас оставляет в запасе». В итоге мы уступаем по ходу дела 0:2 и 1:3, но вырываем победу – 4:3. И тренер итожит: «Теперь перед финалом Лиги чемпионов я спокоен». И мы его действительно выиграли. Кстати, я тоже был уверен в успехе.

– Почему?

– Уже в Лондоне получаю конверт с ключом от своего номера в гостинице – а там «444». Мои любимые цифры. Думаю: ну, раз даже это суеверие работает – точно выиграем. И хоть я остался в запасе, вывод такой: дай Бог каждому футболисту иметь возможность выходить и доказывать тренеру, что тот не прав, когда не ставит тебя в состав. Хочу пожелать этого всем наряду со здоровьем.

– С кем из игроков «Баварии» поддерживаете связь?

– С Мюллером, Манджукичем, Оличем, Нойером, Клозе – многие из них уже не футболисты, а тоже тренеры. С Франком Рибери, кстати, общались на днях.

– Говорят, с Марком ван Боммелем однажды у вас чуть до драки дело не дошло?

– Все просто – мы были конкурентами на позиции опорника. А как сказал когда-то президент «Шахтера» Ринат Ахметов: конкуренция порождает качество. Поэтому я, как и он, не хотел уступать свое место в составе. Вот на одной из тренировок и началась потасовка. Я не был виноват, потому что в том эпизоде играл по правилам. Но ван Боммель это воспринял по-своему. Тогда я пошел на него уже почти что с кулаками. Был готов к драке. А он поднял руки: мол, Тимо, не стоит. Но мы оба понимали, что лучше не драться. Поэтому пожали друг другу руки, игра продолжилась, и через 5 минут было все нормально.

Желаю Краневиттеру стать лучше Тимощука

– Вернемся к «Зениту». По ходу сезона многие думали, что Юрий Лодыгин уже не сможет вернуть себе место в воротах. А он вышел и все доказал тренеру.

– Думаю, в нынешнем «Зените» нет ни одного игрока, который может сказать: «Мне не дали шанса». Другое дело, воспользовался ли он им. Я, кстати, в «Баварии» по 6-7 матчей мог ждать своего часа. Но при этом понимал: когда выпадет шанс, его нельзя упустить. То есть ответственность была гораздо выше. Что касается Лодыгина, то раз тренер ставил его уже после того как выздоровел Андрей Лунев, значит, Юра выручал.

– Кранневиттер способен стать в опорной зоне новым Тимощуком?

– У нас разный стиль игры. Но в современном футболе все как раз хотят видеть опорного полузащитника, который старается больше созидать, действовать ярче. Лично для меня было важно сыграть на пользу команде: отобрать, разрушить, включиться в атаку. К слову, при всей своей «опорности», я и забил немало. Надеюсь, Матиас вырастет в высококлассного игрока. Будет лучше, чем я, и принесет много пользы «Зениту».

– Одни говорят: аргентинцы устроили в «Зените» землячество. Другие: Манчини столкнулся с творческим кризисом. Что на самом деле происходит внутри команды?

– Так всегда было и будет: пока есть результат, все на всё закрывают глаза и все довольны. Как только происходит сбой, начинаются околофутбольные разговоры. В команде много молодых игроков, поэтому выходить из нынешней турнирной ситуации непросто. Но я уверен, хороший микроклимат и сборы дадут толчок в плане результата. Если начать его добиваться, то от матча к матчу команда будет становиться сильнее. А группы довольных и недовольных существуют всегда. Задача же тренерского штаба в том и состоит, чтобы привести все это к общему знаменателю. Какому именно? Игра, результат, удовольствие болельщиков. Это не так легко, как кажется. Но штаб работает, старается что-то поменять.

– То есть к весне будет проделана работа над ошибками?

– Всякий понимает, что осталось 10 матчей и их надо сыграть исключительно на результат. Может быть, даже в ущерб чему-то еще. Будем это обсуждать, говорить на эти темы. Все сознают, насколько важно выиграть чемпионат и оказаться в Лиге чемпионов. Для этого будет сделано все.

– Многие полагают, в этом году смотреть чемпионат России особенно интересно: сразу пять коллективов борются за золото.

– А я слышал, что, наоборот, чемпионат самый слабый, уровень команд непонятный. При всем при этом конкуренция есть, несмотря на то, что «Локомотив» оторвался на визуально комфортное для него расстояние. Опыт прошлых лет показывает: и не такой отрыв отыгрывается. Меня радует, что вверху турнирной таблицы такая плотность. Клубы стремятся показать высокий уровень игры. Видели мы и фееричные матчи в еврокубках, как со знаком плюс, так и минус. Все это говорит о том, что у футболистов есть желание расти. Понятно, каждый хочет видеть своих любимцев триумфаторами. Таких людей и команд становится больше. Вот и мы мечтаем стать первыми.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Михаил Киреев, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Lars Baron/Bongarts/Getty Images

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