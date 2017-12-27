РФС признал пробелы в регламентах и пообещал выплатить тренерам их заслуженные деньги

После публикаций Sportbox.ru и Matchtv.ru советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев пообещал выплатить детским тренерам Алексею Стукалову и Георгию Шебаршину их законные поощрительные выплаты из бюджета организации.

– РФС восстановит регламентные гарантии соответствующим детским тренерам. Планируем осуществить это на ближайших заседаниях исполкома или бюро исполкома РФС.

Также Рогачев заявил, что РФС начнет следить за тем, чтобы деньги доходили до тренеров.

– РФС в свою очередь будет резервировать полученные суммы и связываться с теми тренерами, кто помог юным футболистам начать профессиональную карьеру. Также мы устраним неясность – может ли претендовать уже уволенный из школы тренер на выплаты за соответствующий период подготовки футболиста под его руководством. Конечно, тренеры должны получить положенную сумму за прошлый труд, невзирая на свой нынешний статус (например, неработающего пенсионера или учителя физкультуры в общеобразовательной школе).

Кроме того, Рогачев признал пробелы в регламентах РФС и пообещал их устранить.

– На исполкоме или бюро исполкома РФС мы постараемся изменить регламенты так, чтобы в дальнейшем не возникало неясностей и трудностей при реализации прав детских тренеров.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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Источник: Чемпионат