Дерби, в котором спорт интереснее антуража

«Спартак» - «Динамо» - первый большой матч нового сезона.

Любое дерби последних лет было немыслимо без противостояния вокруг и за пределами поля. Рядом с матчем футболистов разворачивалась игра баннеров, а единоборства на газоне дублировались пикировкой на словах. Все это действовало на зрительные нервы и вкусовые рецепторы. Появлялось ощущение остроты. Начинало казаться: так и должно быть. Это и есть дерби.

Нет нужды отказываться от этого и теперь. Между старейшими московскими соперниками уже проброшены перспективные линии напряжения, и ток уже побежал. Ведь Александр Ташаев вслед за Романом Зобниным стал очередным лучшим динамовцем, сменившим голубое на красное. А кто-то из коллег уже предупредительно дозвонился Сергею Степашину, чей нынешний род занятий без поисковика не прояснить, но вип-болельщик ведь гарантированно даст огня про «Спартак».

Но за сутки до матча оборвалась земная жизнь спартаковца Алексея Парамонова . Долгая, как сам век. Когда он, уже взрослый и полный сил, выигрывал Олимпиаду в Мельбурне, только появлялись на свет люди, чьи внуки уже ходят в школу. Он был и есть подлинная история нашего футбола. И исторический контекст матча становится важнее истерического. Ведь что будет происходить в те пять минут, когда спартаковские болельщики станут молча, в память о ветеране, смотреть матч? Очень простой ответ: матч будет идти. Центром внимания станет игра, а не трибуны. Так было в те годы, когда выступал Парамонов и его сверстники. И о тех временах мы знаем по этим черно-белым фотографиям, где горящие глаза смотрят на поле из-под козырьков восьмиклинок и регланов. Как они тогда умудрялись проводить дерби без баннеров и хоровых перекличек?

А вот увидим. И посмотреть точно будет на что: у сегодняшних «Спартака» и «Динамо» не выйдет игры в одни ворота. «Спартак» еще не пропускал, зато пока ни разу не забил с игры – все три его гола случились после угловых. А «Динамо» забило с игры уже пять раз, и спрашивается: можно забить с того, чего нет? Вряд ли. Можно скептически относиться к тому, есть ли в принципе у какой-то российской команды сейчас достойная позиционная атака. Но на ее поиск, на усилия по ее созданию верно указывают два статистических показателя: длительность голевых атак и среднее количество передач в голевых атаках. И по обоим «Динамо» – лидер лиги: его результативные атаки в среднем длятся 26 с половиной секунд, почти на три больше, чем у «Краснодара», чье имя с позиционной атакой прочно ассоциируется. По среднему количеству передач в таких атаках (9,3) «Динамо» опережает тот же «Краснодар» (7,8) тоже довольно заметно.

Группа побега в свободные зоны у динамовцев тоже крепкая. Казалось, Жоаозинью уже не тянул в «Краснодаре». Сегодня он – лидер лиги по системе «гол+пас» (1+3). По правому, «ташаевскому» флангу вперед теперь бежит игрок сборной Литвы у уроженец города Москвы Черных. А главный футболист этого «Динамо» Панченко освоил несколько позиций в центре – по степени участия в оборонительных действиях – и лидирует в чемпионате России по количеству ударов по воротам (17). На втором месте в этом рейтинге спартаковец Промес (15). Только в его случае речь идет о худшем в лиге соотношении попыток и результата, ведь главная звезда красно-белых пока без забитых мячей.

При этом среднее число ударов по воротам среди клубов у «Спартака» наивысшее в лиге (17), как и средие процент владения мячом (60), число (575) и точность (87%) передач. «Спартак» и в таблице повыше пока. И речь идет о том, что если мы прямо сейчас решим умозрительно столкнуть две команды, которые осмысленно и настойчиво играют именно в атаку, то мы не должны будем удивиться тому, что эти роли отойдут именно к «Спартаку» и «Динамо». Тот случай, когда можно не смотреть не только по сторонам и трибунам, но и на бюджеты и имена. «Спартак» и «Динамо» сейчас интересны и равновесны по-спортивному.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Александр Вильф

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