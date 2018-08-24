Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
11:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
11:55
Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
13:30
Новости.
13:35
Футбол. Лига Европы. Раунд. плей-офф. "Партизан" (Сербия) - "Бешикташ" (Турция) [0+]
15:35
Новости.
15:40
Жаркий летний биатлон. [12+]
16:00
КХЛ. Разогрев. [12+]
16:20
Новости.
16:25
Все на Матч!.
17:20
Бокс и ММА. Новый сезон. [16+]
18:20
Новости.
18:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
19:25
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Арсенал" (Тула) - "Ростов"
21:25
Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Бавария" - "Хоффенхайм"
23:25
Все на Матч!.
00:00
Летний биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии. [0+]
01:45
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция из Великобритании. К. Фрэмптон - Л. Джексон. Т. Фьюри - Ф. Пьянета [16+]
03:45
Мохаммед Али: боевой дух. [16+]
04:45
2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. Большой финал. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Все на Матч! События недели. [12+]
07:30
Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Страсбур" [0+]
09:30
Новости.
09:40
Неваляшка. [12+]
11:25
Новости.
11:30
Все на футбол! Афиша. [12+]
12:30
Жаркий летний биатлон. [12+]
12:50
Новости.
12:55
Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция.
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Константин Генич
12:19
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Оренбург» – «Краснодар»

«Оренбург» всех удивил, одержав три победы на старте. Но бывает, как пел Высоцкий, «рванул на десятку, как на пятьсот, – и спекся». Посмотрим, удастся ли команде удержать этот темп, пока она идет очень здорово. «Оренбург» не играет в еврокубках и может полноценно готовиться к матчам в недельном цикле. Хозяева выстраивают знаменитые редуты и рассчитывают на контратаки, где есть исполнители: Сутормин, Козлов, Чуканов.

Сейчас к ним в гости приезжает «Краснодар», и с точки зрения условий проведения матча у «Оренбурга» есть преимущество. К искусственному полю надо привыкать. Мы видели по игре «Краснодар» – «Уфа», что южане смогли адаптироваться к синтетике уже ближе ко второму тайму. Тогда краснодарцы смогли добавить за счет замен. У «быков» есть кадровые проблемы: трехматчевую дисквалификацию за удар Жиго головой получил Ари. Думаю, гостям будет очень тяжело. Пока команда играет медленно, темпа не хватает. Когда «Краснодар» включается, у него многое что получается. После поражения от «Спартака» южанам хочется одержать победу, но я в нее не верю. У «Оренбурга» есть шанс забить и не проиграть. Думаю, будет ничья – 1:1.

«Уфа» – «Зенит»

В четверг играли и те, и другие. «Зенит» снова показал чудеса героизма, Дзюба опять красавчик, у него многое получается на эйфории. У петербуржцев, конечно, преимущество: «Уфа» налеталась, тяжелейший матч вечерней сессии в Шотландии, дневная воскресная игра сейчас, времени на восстановление практически нет. Томаров меняет по 6-7 игроков в составе, однако стройности игре будет не хватать.

«Зенит» вновь переходит на искусственный газон, а потеря Кристиана Нобоа – дело серьезное. Но там столько игроков, что Семак, для которого приезд в Уфу является особым событием, что-нибудь придумает. Пока «Зенит» идет без поражений, в лидерах, перед матчем со «Спартаком» и еврокубковым выездом это настроение надо поддержать. Даже при ротации исполнительский класс гостей скажется. Когда соперник немного провиснет, «Зенит» свое возьмет – 1:0. Воткнут после стандарта, примерно так, как это было в Казани. Если игры нет, характер у команды все равно проявляется.

«Спартак» – «Динамо»

Между клубами достаточно натянутые отношения, дровишек в огонь подкинула и история с Ташаевым. В прошлом сезоне динамовцы лишили «Спартак» второй строчки в премьер-лиге и места в Лиге чемпионов. Имеется должок.

При Хохлове «Динамо» очень гибко реагирующая на соперника команда. В прошлом сезоне выставили трех центральных защитников – и «Спартак» не знал, как подобраться. Сейчас, уверен, сыграют с такой же расстановкой. Это будет очень интересная встреча. В прошлый раз Массимо Каррера вчистую проиграл дуэль Дмитрию Хохлову. Посмотрим, что придумает итальянский наставник сейчас. Перед выездом в Петербург команде важно удержать победный темп.

«Спартак» дома идет неплохо, в чемпионате ни одного мяча не пропустил. Обыграть «Динамо» – дело чести, репутации. Хозяевам будет очень тяжело. Интуиция подсказывает, что будет забито два-три мяча. Думаю, все-таки маятник качнется в сторону «Спартака» – 2:1.

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Читайте также:

«Зенит» – «Спартак»: главное дерби российского футбола в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хохлов не боится «Спартака», «Уфа» – проблем с визами

Этот «Зенит» без валидола не может

7 российских топ-игроков, у которых заканчиваются контракты

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+