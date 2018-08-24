Как это будет: прогнозы Генича на главные матчи тура

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Оренбург» – «Краснодар»

«Оренбург» всех удивил, одержав три победы на старте. Но бывает, как пел Высоцкий, «рванул на десятку, как на пятьсот, – и спекся». Посмотрим, удастся ли команде удержать этот темп, пока она идет очень здорово. «Оренбург» не играет в еврокубках и может полноценно готовиться к матчам в недельном цикле. Хозяева выстраивают знаменитые редуты и рассчитывают на контратаки, где есть исполнители: Сутормин, Козлов, Чуканов.

Сейчас к ним в гости приезжает «Краснодар», и с точки зрения условий проведения матча у «Оренбурга» есть преимущество. К искусственному полю надо привыкать. Мы видели по игре «Краснодар» – «Уфа», что южане смогли адаптироваться к синтетике уже ближе ко второму тайму. Тогда краснодарцы смогли добавить за счет замен. У «быков» есть кадровые проблемы: трехматчевую дисквалификацию за удар Жиго головой получил Ари. Думаю, гостям будет очень тяжело. Пока команда играет медленно, темпа не хватает. Когда «Краснодар» включается, у него многое что получается. После поражения от «Спартака» южанам хочется одержать победу, но я в нее не верю. У «Оренбурга» есть шанс забить и не проиграть. Думаю, будет ничья – 1:1.

«Уфа» – «Зенит»

В четверг играли и те, и другие. «Зенит» снова показал чудеса героизма, Дзюба опять красавчик, у него многое получается на эйфории. У петербуржцев, конечно, преимущество: «Уфа» налеталась, тяжелейший матч вечерней сессии в Шотландии, дневная воскресная игра сейчас, времени на восстановление практически нет. Томаров меняет по 6-7 игроков в составе, однако стройности игре будет не хватать.

«Зенит» вновь переходит на искусственный газон, а потеря Кристиана Нобоа – дело серьезное. Но там столько игроков, что Семак, для которого приезд в Уфу является особым событием, что-нибудь придумает. Пока «Зенит» идет без поражений, в лидерах, перед матчем со «Спартаком» и еврокубковым выездом это настроение надо поддержать. Даже при ротации исполнительский класс гостей скажется. Когда соперник немного провиснет, «Зенит» свое возьмет – 1:0. Воткнут после стандарта, примерно так, как это было в Казани. Если игры нет, характер у команды все равно проявляется.

«Спартак» – «Динамо»

Между клубами достаточно натянутые отношения, дровишек в огонь подкинула и история с Ташаевым. В прошлом сезоне динамовцы лишили «Спартак» второй строчки в премьер-лиге и места в Лиге чемпионов. Имеется должок.

При Хохлове «Динамо» очень гибко реагирующая на соперника команда. В прошлом сезоне выставили трех центральных защитников – и «Спартак» не знал, как подобраться. Сейчас, уверен, сыграют с такой же расстановкой. Это будет очень интересная встреча. В прошлый раз Массимо Каррера вчистую проиграл дуэль Дмитрию Хохлову. Посмотрим, что придумает итальянский наставник сейчас. Перед выездом в Петербург команде важно удержать победный темп.

«Спартак» дома идет неплохо, в чемпионате ни одного мяча не пропустил. Обыграть «Динамо» – дело чести, репутации. Хозяевам будет очень тяжело. Интуиция подсказывает, что будет забито два-три мяча. Думаю, все-таки маятник качнется в сторону «Спартака» – 2:1.

Фото: Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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