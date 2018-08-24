«Алексей Парамонов всегда говорил самые искренние и теплые слова». Ветеран «Спартака» скончался на 94-м году жизни

Знаменитый в прошлом футболист «Спартака» Алексей Парамонов умер на 94 году жизни.

Прославленный ветеран в составе сборной СССР в 1956 году в Мельбурне становился олимпийским чемпионом. Он был чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Выигрывал Кубок СССР в 1950 и 1958 годах. В составе хоккейного «Спартака» брал бронзу чемпионата СССР в 1950 и 1951 годах.

«У Алексея Александровича давно уже место на Ваганьковском кладбище. Там он и будет похоронен рядом со своей супругой. У него уже и памятник был давно готов, осталось только дату вбить. Он давно его подготовил», – передает слова друга Парамонова Михаила Захарова «СЭ».

Известие о кончине легенды советского футбола вызвало реакцию и со стороны руководства Российской премьер-лиги.

«Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. В этот тяжелый час мы с вами. Крепитесь. Все матчи 5-го тура Российской премьер-лиги и первенства России по футболу среди молодёжных команд начнутся с минуты молчания в память об Алексее Александровиче», – говорится в сообщении лиги.

Также выразил соболезнования и Российский футбольный союз.

«На 94-м году жизни скончался прославленный футболист, победитель Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, заслуженный тренер РСФСР Алексей Александрович Парамонов. За большой вклад в развитие отечественного и мирового спорта Алексей Александрович был награжден Знаком Почета, Орденом Дружбы, Орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени, Олимпийским орденом МОК, Рубиновым орденом УЕФА „За заслуги“, Орденом почета, Орденом ФИФА „За заслуги“. Российский футбольный союз и Комитет ветеранов футбола организации глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Информация о времени и месте похорон станет известна позднее», – говорится в сообщении РФС.

Поделился своими воспоминаниями о покойном и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев.

«Последнее могу вспомнить и для него это было большое счастье. Мы с ним рядом сидели на матче, в котором „Спартак“ победил в чемпионате России. Он мало что видел уже и спрашивал – а куда понеслись, как сыграл тот или иной игрок? Я порадовался, что он это чемпионство увидел. Я знал, что он в плохом состоянии, но что тут сделаешь. Когда-то, когда умер Сергей Сальников на поле, то Николай Старостин сказал, что многие из нас мечтали так умереть. А я перефразирую его слова – многие из нас помечтали бы прожить до такого возраста как Парамонов и увидеть чемпионство „Спартака“. Для всех, кто имеет отношение к „Спартаку“ 24 августа – траурный день, скверно на душе», – сказал Ловчев в интервью sport24.ru.

Не остался в стороне и Анзор Кавазашвили.

«Алексей был замечательной души человек, который любил своих друзей и близких. Все ему отвечали взаимностью, каждый не мог ни в чем отказать. Мы старались, чтобы он присутствовал на всех мероприятиях, его сопровождал близкий человек Михаил Захаров с супругой Ириной, которые помогали и с размещение в различные клиники. Вместе с ребятами мы неоднократно навещали Алексея в больнице. Наш общий друг спартаковский болельщик Гаррик Гинзбург специально прилетел из Бостона. Парамонов был легендарным футболистом и спартаковцем, которого знают во всем мире. Выражаю соболезнования всем футбольным болельщикам. Пусть земля ему будет пухом», – приводит слова бывшего игрока «Спартака» «СЭ».

Сам московский клуб начал пятничную тренировку в преддверии встречи с «Динамо» в 5-м туре премьер-лиги с минуты молчания в память об Алексее Парамонове.

«Уходят великие и эпохальные люди во всех отношениях. Я часто видел Алексея Александровича на стадионе „Локомотив“, команда „Артист“ базировалась тогда в Черкизово, мы играли в футбол по вторникам и четвергам, и когда заканчивали, навстречу часто шел Парамонов. Он уже тогда плохо видел, но узнавал людей с близкого расстояния, всегда тепло относился не только ко мне, но и к другим спартаковцам. Он знал составы „Спартака“ всех лет. У него на лице всегда была улыбка, Алексей Александрович всегда говорил самые искренние и теплые слова, а при прощании желал побед „Спартаку“. Очень грустно, что Парамонов ушел из жизни», – поделился с «Р-Спорт» своими чувствами Егор Титов.