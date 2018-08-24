Что покажет сборная России при новом руководстве? И еще 4 вопроса перед стартом ЛЧМ по биатлону

Уик-энд у фанатов биатлона будет жарким.

Что покажет сборная России при новом руководстве?

Летний чемпионат мира не является важным стартом в календаре биатлонистов. По нему нельзя точно понять, на что способны спортсмены в предстоящем зимнем сезоне. Например, год назад на ЛЧМ в Чайковском лучше всех выступили Слепцова и Волков. После него Светлана завершила карьеру, а Алексей бежал только на трех этапах Кубка мира, большую часть сезона проведя на Кубке IBU.

За сборную в Нове-Место не выступят многие спортсмены из основной команды: Бабиков, Цветков, Кайшева и другие. Не будет и лидеров мирового биатлона: Мартена Фуркада, Йоханнеса Бе, Лауры Дальмайер. Летний чемпионат мира – это прекрасная возможность проверить ближайший резерв.

«Специально к летнему чемпионату мы не готовимся. Штаб сборной рассматривает его как соревновательный блок после тренировочных сборов. В случае женской команды – после работы со 2-го числа в Сочи на высоте 1400 метров», - рассказал сайту Team Russia старший тренер женской команды Виталий Норицын.

ЛЧМ-2018 – это в том числе проверка для нового руководства СБР и тренерского штаба. По сути, чемпионат мира в Нове-Место – первый крупный международный старт в олимпийском цикле. Глобальных выводов о сборной по итогам этих соревнований не сделаешь, но локальные – вполне.

В 2014-м, когда Александр Кравцов только начинал осваиваться на посту президента СБР, летний чемпионат мира проходил в Тюмени. В пяти дисциплинах биатлонисты сборной России на домашнем стадионе не завоевали ни одной медали. Наша команда заняла второе итоговое место в медальном зачете за счет успехов в юниорских гонках. Два золота тогда завоевала Кристина Ильченко, которая сейчас выступает за Белоруссию. Также бронзовыми наградами в личных гонках отметились Ульяна Кайшева и Матвей Елисеев.

На что способны конкуренты?

Опять же повторимся, что многие лидеры зимнего мирового биатлона не приехали в Нове-Место. В ЛЧМ-2018 не участвуют сборные Германии, Франции, Норвегии, Швеции. Однако спортсмены, которые периодически заглядывают на подиумы Кубка мира, здесь выступят.

Интересно посмотреть, как себя проявят хозяева чемпионата – чехи. Состав у них вполне боевой. В женской команде выделяются двукратный призер Олимпиад (зимних, конечно же) Вероника Виткова и бронзовый призер ОИ-2014 Ева Пускарчикова. У мужчин – биатлонист, завоевавший два серебра и бронзу на Играх в Сочи, Ондрей Моравец, а также призер зимних чемпионатов мира и победитель летнего в 2014-м Михал Шлезингр.

Российский специалист Андрей Прокунин, последние годы работавший со сборной Южной Кореи, получил более конкурентоспособную команду. Сейчас он является главным тренером женской сборной Украины. На ЛЧМ-2018 приехали олимпийские чемпионки Елена Пидгрушная, Валя и Вита Семеренко.

Также стоит понаблюдать за словенкой Паулиной Фиалковой, финкой Мари Эдер (в девичестве Лаукканен), Галиной Вишневской из Казахстана, Андреем Расторгуевым из Латвии и Михаэлем Решем из Бельгии. Кстати, Реш является трехкратным победителем летних чемпионатов мира.

В какой форме находится Юрлова-Перхт?

Юрлова-Перхт, безусловно, самый опытный и титулованный член нашей команды на ЛЧМ-2018. Поэтому важно понять, в каких кондициях находится один из лидеров российского биатлона перед стартом зимнего сезона. Снова – глобальных выводов по летнему чемпионату мира делать не стоит, но к кое-каким моментам следует присмотреться.

Например, год назад казалось, что Антон Шипулин должен всех с легкостью обгонять на ЛЧМ в Чайковском. В Россию тогда действительно маститые спортсмены не приехали. Но на соревнованиях Шипулин выступил не особо удачно. В спринте он показал шестой результат, проиграв таким биатлонистам, как Владимир Чепелин из Белоруссии, Томас Хасилла из Словакии, Александр Печенкин из России и Красимир Анев из сборной Болгарии. В гонке с двумя огневыми рубежами Шипулин допустил непозволительно много промахов – 4. После финиша он признавался, что бежалось ему тяжело.

Результат списали на то, что ЛЧМ – не такой уж важный старт и Антон только разгоняется. Но на старте зимнего сезона Шипулин был не похож сам на себя, а в апреле признался в интервью Илье Трифанову:

- Это самый худший сезон за все четырехлетие. Действительно, регресс в результатах отрицать невозможно. Расскажу все по порядку. Мы пробежали летом чемпионат России. После соревнований я почувствовал недомогание. Не понимал, что со мной происходит. Приехал домой, отлежался, восстановился, но на вкатке опять слег. Долго лечился, даже стал принимать сильные антибиотики. Ничего не помогало. С тренером решили сдать углубленные анализы. Когда пришел результат, я с огромными глазами побежал к наставнику, потому что там все было красным выделено. Норма вирусов была превышена не в два, а в сто раз. Мы начали звонить докторам. Оказалось, что это мононуклеоз.

Юрлова-Перхт, как Антон Шипулин, в межсезонье была на самоподготовке. В сборной довольны текущим состоянием спортсменки.

- Катя готовилась отдельно от команды Виталия Норицына, но на предложение выступить на чемпионате мира откликнулась с готовностью. Связывались с ней регулярно – все данные говорят о том, что она в неплохой форме. Кроме того, сбор в Антхольце в канун ответственных соревнований идет, как правило, на пользу. Планируем, что Катя выступит во всех трех гонках чемпионата мира, - рассказал сайту СБР руководитель делегации сборной России на ЛЧМ-2018 Александр Селифонов.

Поршнев готов к Кубку мира?

В конце прошлого сезона на чемпионате России хорошее впечатление у многих оставило выступление Никиты Поршнева. 22-летнего спортсмена хвалил нынешний главный тренер сборной Анатолий Хованцев. И даже неожиданно отметил в своем блоге Александр Тихонов.

Выбирая основной состав на сезон, перед тренерами всегда стоит вопрос: нужно давать таким спортсменам, как Поршнев, возможность сразу бежать на Кубке мира или еще следует проверить «бойца» на этапах Кубка IBU?

Для Поршнева это будет первый взрослый летний чемпионат мира. Возможно, выступление на соревнованиях в Нове-Место внесут какую-то ясность в этом вопросе.

- Каждый сезон по-своему серьезен, - рассказывал Никита в апреле в интервью «Матч ТВ». - Не станем ничего менять с тренером. Мы идем правильным курсом. Сегодня надо просто забыть, что было раньше, и тренироваться дальше. Говорить, что приеду на Кубок мира и всех обыграю, я не буду. Решать тренерам. Кто окажется готов на тот момент, тот и поедет. Про кубки мира я вообще молчу. Мне бы сейчас на Кубке IBU закрепиться.

- Но на КМ в следующем сезоне хотелось бы попасть?

- Я не против, если бы меня взяли попробовать. Понимаю, что у нас много спортсменов, которые этого заслуживают. Я не хочу приезжать туда и просто кататься, занимать далекие места. В этом нет никакого смысла. Всему свое время. Главное тренироваться, не расслабляться, и все будет хорошо.

Есть ли биатлон где-то еще?

Несмотря на то, что некоторые биатлонные державы не принимают участие в летних чемпионат мира, эти соревнования обладают обширной географией. Здесь выступают и имеют шансы на успех те страны, где снег бывает не так часто и лежит не так долго. На ЛЧМ-2018 заявлены сборные Армении, Испании, Греции и другие.

Между прочим, спортсменам из таких небиатлонных государств удавалось подниматься на подиум летних чемпионатов мира. В годы, когда на ЛЧМ еще бегали кроссы, серебро завоевывал Максим Маленкин из Киргизии (в 2002-м), был вторым в спринте и пасьюте узбекистанец Руслан Насиров на ЛЧМ-2009. А с введением лыжероллеров бронзу в гонке преследования на соревнованиях в 2013-м брала испанка Виктория Падьяль.

Фото: biathlonrus.com, kalashnikov.media, РИА Новости/Андрей Аносов/СБР

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Пятница, 24 августа

18:55 – Смешанная эстафета

Суббота, 25 августа

17:40 – Спринт. Женщины

19:40 – Спринт. Мужчины

Воскресенье, 26 августа

16:40 – Гонка преследования. Женщины

18:25 – Гонка преследования. Мужчины