Минусы и плюсы прихода Максимовича в «Спартак»

«Спартак» подписал качественного защитника, но есть и несколько минусов.

Плюсы

Данные

26-летний Никола Максимович обладает многими сильными качествами: мощь (рост 193 см), координация, умение вести верховые единоборства, выбор позиции, первый пас – почти все необходимое у серба есть. В Сербии его называли «новым Видичем».

Неудивительно, что на родине защитник долго не задержался. Перейдя в 20 лет из скромной «Слободы» в «Црвену Звезду», через два года Максимович уже уехал в серию А. В «Торино».

Опыт в топ-лиге

В Италию игрока рекомендовал Синиша Михайлович, который одним из первых разглядел Максимовича и позвал его в сборную в 20 лет. В Турине Никола первый сезон играл в аренде, но затем клуб выкупил трансфер защитника за 2,5 млн евро.

После трех качественных сезонов в «Торино» интерес к игроку проявляли «Наполи», «Челси», «МЮ» и «Манчестер Сити».

Умение начать атаку

Одно и ключевых качеств Максимовича – первый пас, в том числе и длинный. В схеме с тремя защитниками, которая практиковалась в «Торино», это работало идеально: игрок часто выдергивался в среднюю линию, чтобы начать атаку. В среднем за 90 минут в «Торино» защитник совершал 6-7 длинных передач с точностью 60-65%. И это были действительно обостряющие передачи, а не просто заброс на высокого форварда.

Дриблинг

Также Максимович неплохо продвигает мяч с помощью дриблинга. Это помогает разрушать прессинг соперника. Рискованно, но действенно, если делает умелый футболист. В «Торино» при трех защитниках Максимович это проворачивал смело и в целом неплохо – в среднем за матч игрок дважды шел в дриблинг.

Менталитет

Сербский защитник – это точно менее рискованный вариант, чем бразилец Вериссимо. Тому требуется адаптация в среде, сильно отличающейся от привычной. Пример Педро Роши, который приезжал из Бразилии в качестве лидера своего клуба, показателен: адаптация может затянуться. Максимович же, во-первых, уже показал себя за пределами Сербии, а во-вторых, в ментальном плане он ближе к России.

Минусы

Немного эгоист

Когда в мае 2016 года Синиша Михайлович пришел в «Торино», он рассчитывал на другое отношение к себе Максимовича. Они были знакомы со времен сборной Сербии, именно Михайлович помог защитнику перебраться в Италию.

Но после того как Максимович узнал об интерес к себе топ-клубов, он устроил демарш. Отказывался тренироваться, пока его не отпустили в «Наполи». А Михайлович закрыл эту тему словами: «Этот игрок для меня умер».

В «Спартаке» причин для подобных проявлений не видно, тем более серб приехал сюда спасать карьеру. И играть плохо ему просто нельзя. Но помнить о том, что однажды он личные интересы поставил выше командных, нужно.

Рискованный дриблинг

Умение и желание обострять даже для человека, который это умеет делать, – все равно риск. В частности, в этом и были проблемы Максимовича в «Наполи», команде, которая играет в два центральных защитника. Оставшись без подстраховки, серб, пытаясь играть в привычной манере, иногда привозил очень опасные контратаки. В итоге купленный за 20 млн евро защитник два года просидел в запасе. Что, конечно, сильно ударило по его потенциалу.

Аренда без права выкупа

Аренда Максимовича с технической точки зрения плоха тем, что контракт оформлен без права выкупа. Если игрок себя проявит, то «Наполи» наверняка запросит очень большие деньги. Если нет, тоже плохо – зачем тогда брали? Наигрывая его на весеннюю часть, «Спартак» должен быть готов к тому, что в следующем сезоне играть должен будет другой защитник.

Не поможет в Лиге Европы

Максимович заигран за «Наполи» в Лиге чемпионов. А игроки, чьи клубы выступали на групповом этапе Лиги Европы или попали туда с третьего места ЛЧ (случай «Наполи»), уже не могут быть заявлены во втором по силе европейском турнире за другую команду.

Фото: ФК «Спартак», globallookpress.com

Читайте также:

«Смотрим – пятерых нет. А они – в тюрьме». Попасть из России в «Ювентус», но упустить свой шанс

Почему Джикию в сборной может заменить Фернандес. Абсолютно серьезно

Руслан Аджинджал: «В Чечне набирали добровольцев, чтобы защищать Абхазию. Я тоже поехал»

Как Кутепову вернуться в две основы сразу