Как Кутепову вернуться в две основы сразу

Илья Кутепов – самая естественная замена травмированному Георгию Джикии. Вне зависимости от переговоров с Максимовичем и от того, верят ли в красно-белом клубе несмотря ни на что в Вериссимо. Или в чудесное и своевременное восстановление прооперированного.

Джикия – лучший из спартаковцев по оборонительным единоборствам в летне-осенней части сезона (239). Он по этому показателю находится в первой десятке игроков лиги, а из футболистов, доступных для вызова в сборную России, больше Джикии (10) единоборств за матч выигрывает только один – армеец Васин (13). Для «Спартака» игра Георгия имеет еще одну ценность: он – на редкость атакующий центральный защитник. Смело идет вперед, решается на обводку, помогает своим создавать численное большинство у чужой штрафной. Важное качество для атакующего клуба. Кроме того, Джикия способен играть на фланге обороны, что он с успехом доказывал после того, как Дмитрию Комбарову сломали ребро.

Не существует защитника, способного стать Джикией прямо сейчас. Иметь нужный паспорт, уметь играть на разных позициях, сметь поддерживать атаку из центра обороны. К тому же Георгий – душа раздевалки, тот игрок, который для украшения кадра любимого спартаковского фотожанра находчиво лезет на шкаф. «Спартак» снова потерял не просто функциональную единицу состава, а одну из его опорных фигур. На его место, возможно, следует попробовать равного ему по значению для «Спартака», как раз вернувшегося в строй после аналогичной травмы игрока – Романа Зобнина. Это универсал, который уже не без успеха поиграл осенью крайним защитником. Он бы смог освоиться и в центре.

Но все-таки наиболее естественным решением для Карреры сейчас была бы ставка на Кутепова. При полном понимании того, что это будет другая игра. В частности, походы в атаку можно пока подзабыть. В тех полутора матчах, которые Илья провел на арабском сборе, он оказывался по средней позиции на поле самым близко посаженным к своим воротам игроком. Всякий раз, когда он с мячом пересекает среднюю линию, ему требуется открытый партнер сбоку, потому что пас вперед чреват «обрезом», а попытка пойти в обводку – потерей.

Но очень характерно, что в том матче, где Кутепова не удалили – против «Астаны» - Каррера только ему и Дмитрию Комбарову дал провести на поле все 90 минут. Не удивительно, что именно они заняли первое и второе места в команде по количеству выполненных передач (88 и 55), а Кутепов стал лучшим по числу ТТД (118), количеству (14) и качеству (12 выигранных) единоборств, произвел больше всех отборов мяча (6). Чаще других он и мячом завладевал (12), но при этом на чужой половине – только однажды. Еще одна показательная деталь: вратари «Спартака», Ребров и Максименко, получили в этом матче в общей сложности 10 передач назад от своих полевых. 6 из них выполнил Илья Кутепов.

Но от него нельзя сразу требовать многого. Пока достаточно и того, что во втором тайме, когда сменился Боккетти, Кутепов занял позицию итальянца – левее центра, и в паре с Петковичем, переведенным в центральные защитники, наладил вполне приличную игру. На первых порах надежность – это все, на чем ему стоит сосредоточиться, все, чего потребуют от него тренеры в клубе и сборной.

Кутепов потерял статус основного игрока в «Спартаке» на финальном отрезке чемпионского сезона. Без него были обыграны ЦСКА и «Зенит», а в новом сезоне он сел на лавку сразу после того, как «Динамо» в первом туре превратило 0:2 в 2:2. Но его миновали не только лавры, но и венки: на 0:7 в Ливерпуле Кутепов смотрел со скамейки. Без него прошли матчи сборной на Кубке конфедераций, хотя Станислав Черчесов, набирая состав для игры с Ираном, позаботился о том, чтобы Кутепов совсем уж не перешел в спящий режим. Илья – игрок национальной обоймы. Он в числе тех, кого штаб команды знает, смотрел в деле, поэтому и для Черчесова превратить Кутепова из запасного в основного сейчас – наиболее естественное решение.

Сборная играет в три центральных защитника. К этой схеме спартаковец адаптирован. Поле конкуренции в сборной отличается от клубного по определению, Кутепову не нужно состязаться в нем с Боккетти и Таски. Да и время, которого у сборной перед чемпионатом мира практически нет, уже опасно тратить на эксперименты, поэтому оно работает на Кутепова.

Парадокс Ильи заключается в том, что к роли основного защитника сборной он прямо сейчас даже ближе, чем к уверенной практике в «Спартаке», но в обход этой практики играть за сборную он не сможет.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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