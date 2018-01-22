Александр Бубнов: «Против «Астаны» Кутепов провел посредственный матч, порадовал Роша»

Бывший игрок «Спартака» подводит итоги контрольного матча красно-белых против «Астаны» (2:3).

«Астана» готовится к Лиге Европы, как и «Спартак», но была лучше мотивирована и готова функционально. Игроки «Астаны» успевали накрывать москвичей на каждом участке поля, вынуждали ошибаться и трансформировали ошибки соперника в голы. На данный момент «Астана» лучше готова к Лиге Европы, и мне непонятно – почему так. Это вопрос к тренерскому штабу.

«Спартак» не показал ничего нового. На первый тайм Каррера выпустил чемпионский, сыгранный состав, но слаженности не было. Очень много брака. Частично это можно списать на нагрузки на сборах, но и «Астана» ведь тоже под нагрузками.

После травмы Джикии и до покупки центрального защитника игроком стартового состава видится Илья Кутепов. Против «Астаны» он провел посредственный матч. Действовал очень нервно, много ошибался, принимая неправильные решения. В одном из эпизодов чуть не получил травму как раз вследствие своей ошибки. Три пропущенных гола лишний раз говорят о том, что у «Спартака» есть серьезные проблемы в обороне.

Один из немногих, кто может занести матч в актив, — Педру Роша: заработал пенальти + забил гол. У него есть потенциал, нужно поскорее адаптироваться и реализовать его. В остальном я не вижу в резерве «Спартака» футболистов, которые могут усилить. Помню Николая Рассказова еще по молодежной команде, но он пока не дотягивает до основы.

Каррера продолжает работать на внутреннем ресурсе (ведь клубу удалось сохранить чемпионский состав), но усиление очень желательно. Работа ведется, и чем быстрее появятся новички, тем лучше будет команде. Новички смогут пройти сбор, быстрее адаптироваться. Возможно, поражения от «Шанхая» и «Астаны» стимулируют «Спартак» вести переговоры чуть активнее.

Помимо центрального защитника, уверен, «Спартаку» нужен атакующий центральный полузащитник. Очевидно, что Попов и Жано не совсем удовлетворяют тренерский штаб. По болгарину были варианты и вроде остаются, но конкретно говорить, что он уходит, пока нельзя. Его вполне можно продать, если последует адекватное предложение, но можно и оставить. Все-таки он опытный игрок и способен приносить пользу, если наберет хорошую форму.

Контрольные матчи. 2017-18. Январь

«Спартак» (Москва) – «Астана» (Астана) – 2:3 (0:2)

Голы: Промес, 79 (с пенальти). Роша, 89 — Станоевич, 19. Томасов, 33. Деспотович, 75.

Текст: Александр Бубнов

Фото: ФК «Спартак»