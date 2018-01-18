Сергей Юран: «Травма Джикии – это ужасно»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал травму защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Контрольные матчи. 2017-18. Январь

«Спартак» (Москва) – «Шанхай СИПГ» (Шанхай) – 0:1 (0:1)

Голы: Живанилду, 11 (с пенальти).

Удаления: Кутепов, 30.

Статистика и составы

– У Джикии подозрение на разрыв крестообразных связок. Беда?

– Ох, жалко парня. Потому что действительно и в «Спартаке», и в сборной он последнее время шел по возрастающей. Для обеих команд его потеря – это ужасно. Если подтвердится, конечно. Это серьезная травма. Понадобиться операция, время на восстановление. А впереди чемпионат мира… Такой шанс у каждого бывает один-два раза в жизни. Жалко.

– Самое пугающее, что он так страшно кричал, когда подбегали врачи.

– Может, болевой шок. Но, насколько я его видел в играх, он исполнять не будет, потому что боец. После стыков, видно, что ему больно, но он всегда вставал, продолжал игру. Значит – в этот раз боль была очень сильной.

– Джикия – один из лучших защитников сборной. Кем его заменить?

– Мало, кто мог составить ему конкуренцию в России. Думаю, и Черчесов с нетерпением ждет окончательного диагноза. Не в обиду будет сказано другим ребятам, дырку закрыть можно. Но если брать по-футбольному, то Джикия – лучший на этой позиции. И заменить его будет непросто. Дай бог, чтобы та обойма, которая начала вырисовываться в сборной – из 11-12 человек, доехала до первого матча ЧМ.

– Кто-то уже призывает вернуть в сборную Березуцких.

– К сожалению, защита – самая проблемная позиция в сборной. Из полузащитников, нападающих выбор есть. Надо адекватно анализировать ситуацию, может, действительно стоит обратиться к опытным ребятам. К тем же Березуцким. Все-таки на чемпионате мира этот опыт необходим. Сборная играет в три центральных защитника, а тут нужен человек, который и подскажет, и расставит. Надо смотреть Черчесову. Может, убрать все обиды, недомолвки, если они есть, на второй план. Сейчас начнутся еврокубки, чемпионат России. Главное, чтобы больше никто не вылетел.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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