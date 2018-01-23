Эмилиано Ригони: «Месси не играет на приставке – он пьет матэ»

Этот аргентинец приехал в «Зенит» последним из своих соотечественников. Но успел чуть ли не первым полюбиться петербургским болельщикам. А еще стал одним из лучших бомбардиров Лиги Европы. В интервью «Матч ТВ» он рассказал о том, как много событий произошло с ним в минувшем году.

«В России гораздо безопаснее, чем в Аргентине»

– Судя по соцсетям, у вас был насыщенный отпуск?

– Ничего необычного. Весь месяц провел в Аргентине, в своем родном городе. Повидал друзей детства, знакомых, с которыми давно не встречался. Ну и, конечно, побыл с семьей. У меня ведь, как вы знаете, в ноябре родился сын Джованни. Практически весь срок беременности жены я пропустил, поэтому сейчас от своих не отходил ни на шаг. Благодаря этому каникулы получились замечательными.

– О чем знакомые спрашивали в первую очередь?

– На первый взгляд вопросы оказались банальными. Какая в Петербурге была погода, видел ли я снег? Правда ли, что он в России всегда, или в крайнем случае вместо него идет дождь? Но это неудивительно, ведь никто из моих друзей у вас не был.

– И что вы отвечали?

– Правдиво, но тоже – банально (смеется).

– С чем самым необычным для себя столкнулись в нашей стране?

– На самом деле все это время старался искать что-то особенное. В итоге больше всего меня впечатлила российская культура. Красота зданий и улиц Петербурга. Я, конечно, много слышал об этом раньше. Но увидеть самому – совсем другое дело. Благо, времени погулять по городу хватало. Еще хотел бы сказать о безопасности. В Аргентине такой точно не хватает. В России же ты живешь и чувствуешь, что ни с тобой, ни с твоей семьей ничего плохого не случится. Это очень важный момент – хочу его отметить.

– Что с вами может случиться в Аргентине?

– Безопасность – та сторона жизни, которую в моей стране стоит подтянуть. Очень много актов насилия, преступность… К сожалению, пока Аргентина не самая безопасная страна в мире. Особенно если сравнивать с Россией или Европой. Совсем другие ощущения.

– То есть вашим самым экстремальным приключением в Петербурге стал поиск пропавших собак Мамманы?

– (Смеется.) Да. Тогда все мы вышли их искать. Приключение на весь день, я бы сказал. Зато когда все закончилось хорошо, вместе это дело за ужином отпраздновали. Кстати, собаки есть не только у Мамманы. Для аргентинцев традиционно важно иметь это домашнее животное.

Леандро Паредес и Себастьян Дриусси / Фото: © ФК «Зенит»

«Семья на сборе? Мне это помогало»

– На первую неделю сбора в Дубае семью с собой брали?

– Приезжали жена и теперь уже двое наших детей.

– Это помогало работать или отвлекало от тренировок?

– С ними, конечно же, было легче! Сборы – всегда такая рутина, когда ты практически сразу перестаешь отличать один день от другого. А тут возвращаешься в отель после тяжелой тренировки, открываешь дверь номера – и видишь там не пустую комнату, а свою семью. Это помогает чувствовать себя счастливым даже в тренировочном лагере.

– Джованни еще совсем маленький. Давал спать по ночам?

– Да. Это может показаться удивительным, но ни с ним, ни со старшей дочкой Франсиной вообще никаких проблем не возникало. Джованни вообще очень спокойный мальчик. Разве что в первый день немного капризничал. Но это из-за смены часовых поясов. В Дубае день – а в Аргентине в это время ночь. Но все скоро привыкли.

– Вам 24 года, и уже – двое детей. А в идеале их, по-вашему, сколько должно быть?

– Всегда хотел именно двоих детей. Причем мальчика и девочку. Поэтому был бесконечно счастлив, когда вслед за дочкой родился сын. Семья вообще имеет особое значение в моей жизни. Без нее мне очень тяжело. А когда родные рядом – это постоянный прилив энергии. В России мы тоже наконец-то воссоединимся. В феврале – когда «Зенит» вернется в Петербург, а жена и дети сделают визы.

– На медосмотре вы сказали, что интересно будет впервые оказаться в Дубае. И как впечатления?

– Очень нравится. Дубай – современный, живой город. Кстати, увидев его, понял, что предпочел бы оказаться здесь во время отпуска, а не на сборе. С другой стороны, для подготовки к весенней части сезона ОАЭ подходят идеально. К тому же лично я хорошо отношусь к жаре (улыбается).

«Раз у меня сверкают пятки, значит, и бегать надо быстро»

– Подмечено, что на сборе вы работаете в необычных бутсах. У них подошва светится. Специально такие выбрали?

– Это новая модель. Мне она очень понравилась – действительно необычно смотрится. Сами бутсы красные, а подошва выглядит, как металлическая. Потому и кажется, что блестит и сверкает. Я уже сказал, что люблю жару. По-моему, по дизайну эта обувь из того же «жанра».

– То есть русская поговорка «бегает так, что пятки сверкает» тут ни при чем?

– (Смеется.) А такая есть?! Не знал. Но теперь надо ей соответствовать.

– Как вы себя чувствуете после первой недели сборов?

– Отлично! Хотя поначалу мышцы прилично побаливали. Сейчас уже свыклись с плотным графиком и большим количеством тренировок. Ведь положа руку на сердце, именно так и должны проходить сборы для профессионалов.

– В Аргентине у вас бывали столь же длительные паузы между частями сезона?

– Это зависит от клуба, за который ты выступаешь, и турниров, в которых он участвует. Мы постоянно играли в Кубке Южной Америки или Кубке Либертадорес. Поэтому зимней паузы для нас не существовало. Больше того, при нашем графике 3-4 дня выходных за зиму уже были счастьем. Да и летний отпуск короче, чем в России. Здесь он, насколько я понял, тоже месяц, а в Аргентине – 20-25 дней.

– На второй неделе сбора у «Зенита» пошли контрольные матчи. Рады этому?

– Давно не играли – успел соскучиться. Так что три матча за 7 дней – это по мне хорошо. Можно восстановить технику, например. На тренировках этот процесс все же происходит несколько иначе. Менее эмоционально.

– Накануне «Зенит» обыграл «Копенгаген» – 5:0. Придаете значение результатам в спаррингах?

– Считаю, и товарищеские матчи нужно выигрывать. Это сказывается на настроении. А к февралю, когда нам играть в Лиге Европы с «Селтиком», оно должно быть хорошим. Только так и надо готовиться к 1/16 Лиги Европы.

«Титул лучшего бомбардира ЛЕ готов уступить Кокорину»

– Российские игроки «Зенита» по ходу первой части сезона неоднократно говорили о языковом барьере. Учите русский?

– Он очень сложный! Более трудного в своей жизни еще не встречал. Поэтому выучить его не обещаю. К тому же не знаю, понадобиться ли он мне в будущем. С другой стороны, стал замечать за собой, что уже понимаю отдельные слова. С русскими людьми все равно так или иначе общаюсь. В общем, поглядим, как все будет дальше.

– А как насчет английского? Тем более недавно вас сватали в «Эвертон».

– С точки зрения практичности я бы хотел освоить английский, который и в России лишним не будет. Даже одной из целей на 2018 год поставил себе: начать усиленно заниматься этим языком. Где бы я ни оказался, он мне, безусловно, поможет. Что касается «Эвертона», то этот вопрос лучше задавать не мне, а агенту. От себя могу добавить лишь следующее: я с головой погружен в работу с «Зенитом». В наши тренировки и матчи.

– Осенью вы забили 6 голов в Лиге Европы и ни одного – в чемпионате. Получается, как и у «Зенита» в целом, дела на международной арене у вас пошли лучше?

– Я бы не стал предавать этой особенности большого значения. С точки зрения важности для нас нет разницы между играми внутри страны и в еврокубке. Побеждать надо везде – это даже не обсуждается. Но тому, что являюсь одним из лучших бомбардиров Лиги Европы, конечно же, рад. Для меня это важно. Играем ведь в большом международном турнире. Втором после Лиги чемпионов. Однако «Зениту» необходимо догонять лидера в чемпионате. Главный тренер настраивает нас на титулы во всех соревнованиях.

– В Лиге Европы у вас с Кокориным одинаковое количество голов. Готовы разделить с ним звание лучшего бомбардира турнира или это принципиальный спор?

– Если Саша станет первым, для меня это большим разочарованием точно не станет. Он центральный нападающий, и от него голов ждут в первую очередь. А мы – все остальные – просто пытаемся ему помочь. Если получается отличиться – тоже хорошо. Так что лично я готов отдать верхнюю строчку в списке бомбардиров Лиги Европы Кокорину.

«Сыграть на ЧМ в родных стенах „Санкт-Петербурга“ было бы круто»

– В новой версии известной компьютерной игры сделаны карточки на всех футболистов с их данными. Ваш показатель скорости в ней – 89 из 100. Нет возражений?

– Меня устраивает. Тем более по сравнению с тем, что было в этой игре раньше, нынешние показатели Ригони явно подросли и больше соответствуют действительности (смеется). Но я понимаю почему. Перейдя в «Зенит» и оказавшись в Европе, стал привлекать к себе больше внимания.

– В 2017 году вы дебютировали в сборной Аргентины. Это тоже благодаря «Зениту» и Европе?

– Мне кажется, к вызову в сборную привел целый ряд последовательных событий. Началось с того, что тренер «Индепендьенте» разглядел мой потенциал, и сезон получился фантастическим. Это повлекло за собой интерес со стороны «Зенита». В его составе я играл в Лиге Европы, где наставник нашей национальной команды меня, возможно, и заметил. Так что 2017-й считаю очень успешным. Пока – лучшим в карьере. Тем более и его концовка вышла замечательной – дебют за сборную.

– Это произошло в отборе к ЧМ-2018 в игре с Перу, когда вы заменили Анхеля Ди Марию. Правда ли, что именно он был вашим кумиром в юности?

– В первую очередь абсолютно непререкаемым авторитетом, можно сказать, идолом для меня был Месси. На таком уровне, как он, вообще никто не играет. Но и Ди Мария нравился. И продолжает нравится до сих пор, как он действует на своей позиции. Ведь она и моя тоже. Поэтому раньше смотрел много матчей с его участием и следил именно за этим игроком. Анхель – очень талантливый парень.

– Как прошло ваше с ним непосредственное знакомство?

– Отлично! Почти сразу поиграли вместе в компьютерную приставку. Было очень здорово и приятно. Кстати, когда менял его на поле – это был незабываемый момент. Такие мгновения наполняют тебя и твою карьеру бесконечной радостью. Они не забываются.

– Кто из вас с Ди Марией выиграл в компьютерном футболе?

– Конечно, я, так как в сборной практически всегда всех ребят обыгрываю (смеется). Да и дома мало кто может со мной сравниться. К слову, часто выбираю своей командой сборную Аргентины. Или Бразилии. Но партии периодически случаются ожесточенными. С Ди Марией же получилось интересно еще и потому, что когда-то я, если выбирал «ПСЖ», управлял Анхелем компьютерным, а теперь сыграл на приставке против него настоящего.

– К Месси вы тоже можете подойти и сказать: «Лео, давай сыграем в приставку?»

– Нет. Лионель все-таки уже такой зрелый мужчина. Поэтому он не играет, а больше любит поговорить-пообщаться, сказать тебе какую-то приятную вещь, подбодрить. И постоянно пьет матэ. А в наших мальчишеских забавах особо не участвует.

– На чемпионате мира Аргентина сыграет в группе с Исландией, Хорватией и Нигерией. Как вам соперники по первому этапу?

– Непростые. Но я бы легкой ни одну группу не назвал. Равно как и по две команды из каждой, кто наверняка выйдет в плей-офф. У нас же выделил бы поединок Аргентина – Нигерия. Даже не знаю, какое количество матчей мы уже сыграли друг с другом за последнее время. При этом никогда не было легко. С другой стороны, сборная Аргентины подходит к ЧМ в России с готовностью не проиграть вообще ни одного матча и взять титул. Чтобы к нам и близко никто не смог подобраться.

– Раз так, сыграть полуфинальный матч на арене «Санкт-Петербург» лично для вас было бы здорово?

– Безусловно! Это вообще было бы незабываемо – сыграть в родных стенах (а они для меня уже именно такие) на подобном уровне. Но в сборную на чемпионат мира мне еще нужно попасть. На это устремлены все мои мысли.

– Сборная России, в свою очередь, оказалась в группе с Уругваем, одним из ваших соперников по отборочному циклу. Что ее ждет во встрече с этой командой?

– Я действительно неплохо ее знаю. Уругвай – типичная южноамериканская сборная. Аргентина, Бразилия, Парагвай играют примерно в том же стиле. У вашего же соперника сейчас огромный выбор игроков мирового уровня. Поэтому с ним любой команде придется нелегко.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит», Matthias Hangst/Getty Images Sport/Getty Images

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