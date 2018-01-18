Антон Заболотный: «Однажды я понял, что лечу в бездну»

В откровенном интервью новичок «Зенита» рассказал, через что в свое время ему пришлось пройти, чтобы подняться из футбольных низов, куда он угодил по собственной вине. Кроме того, нападающий выразил благодарность владельцу «Спартака», отметил юмор Павла Мамаева и вспомнил о глазах на спине Карвалью.

«Сальто надо тренировать с детства»

– Вы родом из Липецка. Как пришли в футбол?

– Потянулся, как это обычно бывает, за старшим братом. Ходил смотреть его тренировки, начал интересоваться всем, что связано с футболом. Потом сам стал двигаться во дворе. И наконец, записался в секцию. А в 13 лет случился переезд в Москву – в интернат ЦСКА.

– Ваш отец – военный?

– Да. Отчасти мне повезло, что мы долго прожили в Липецке. Военных ведь знаете, как мотает по всей стране. Но отец сказал, что это будет наша конечная точка. С другой стороны, после того как вырос в такой семье, теперь легок на подъем. Могу приехать жить в любой город, и мне будет уютно.

– Говорят, первой вашей секцией была акробатика, а вовсе не футбол?

– Так и есть. Два года занимался этим видом спорта, когда мне было 5-6 лет. Отец хотел, чтобы я где-то выплескивал детскую энергию. Вот для моего общего развития и отвел в акробатику. Запомнилось, как развивал растяжку и научился делать всякие кульбиты.

– Голы вы до сих пор периодически отмечаете сальто. Взрослый человек способен освоить такой трюк с нуля?

– Мне кажется, это с детства надо тренировать (смеется).

«Месяц в Москве было страшно»

– Как оказались в Москве?

– О ЦСКА всегда мечтал брат. Ездил в столицу, пробовался, но ничего не получалось. А я уже упорно занимался в нашем липецком «Металлурге». Успехи вроде были, но не сказать, что огромные. И вот в какой-то момент тоже решил попытать счастья в армейской школе. Выходит, своим шансом воспользовался. Но тут надо сказать большое спасибо тренеру, к которому попал. Он умеет работать с молодыми, раскрывать таланты.

– Но ведь в школу ЦСКА вас взяли не сразу?

– Это правда. Тренер сказал: «Да, ты рослый, атлетичный, но нам нужны еще и техничные ребята. Наша школа в большей степени под это заточена». Однако мне разрешили остаться на месяц. И когда адаптировался и начал лучше играть, наставник принял решение взять меня в интернат. Дальше пошло-поехало.

– Каково это было - находиться месяц в подвешенном состоянии?

– Сложная возникла ситуация. ЦСКА жилья на это время не давал, так что мы с мамой скитались по друзьям родителей. Если честно, было страшно за себя, за будущее. Но я это переборол и доказал, что достоин быть в интернате.

– Уже тогда играли центрфорварда?

– Всю жизнь на этой позиции.

– Помните ли матчи со школой «Локомотива», чьими воспитанниками являются Кокорин и Полоз?

– Конечно! Они нас все время обыгрывали (смеется). Ребята из «Локо» вообще были самым неудобным соперником. Тогда считалось, что у железнодорожников лучший интернат с лучшими условиями. Многие из-за этого стремились перейти в «Локомотив». Это было очень престижно. Хотя пару раз реванш мы все же брали (улыбается).

«Задел человека плечом – вот тебе и драка»

– Футбольные интернаты считаются еще и школой жизни.

– Интересных историй много. Помню, как старшие ребята убегали вечерами, прыгая со вторых этажей. Драки бывали, в которых участвовал.

– Кто с кем дрался?

– Между годами рождения стычки случались. Доказывали друг другу, кто в интернате круче. Вообще это непростая жизнь. Она многих сломала, и до конца эту школу прошли не все. Но кто смог дойти до финиша, тот оказался закаленным на всю оставшуюся.

– Как же эти драки выглядели, с чего все начиналось?

– Да с чего угодно. Нарывались, бывало, друг на друга. Идешь по коридору - и раз, плечом толкаешь кого надо. «Слышь, ты чего?» - «А ты чего?» И начинается. Достаточно рядовая ситуация.

– По принципу «не победим на поле, победим в раздевалке»?

– Конечно!

– Как тренеры на драки реагировали?

– Они не знали об этом.

– Когда сами стали «старшекурсником», тоже прыгали из окон?

– Нет, тогда присутствовал профессионализм. Это потом, после дубля ЦСКА началось… Такие перескоки в жизни бывают.

– Что было самым тяжелым в интернате, когда еще мальчишкой остались один, без родителей?

– Найти тех людей, с которыми ты не пойдешь под уклон. Такой друг у меня появился. Делили одну комнату шесть лет. До сих пор общаемся, хоть с футболом он уже не связан. Были и другие ребята. Хотя случалось, люди шли под откос.

«Прозвище «Балотелли» придумал Пашка Мамаев»

– В 17-18 лет вы попали в заявку взрослого ЦСКА, но в официальных матчах почему-то не участвовали.

– Сложно об этом говорить. Леонид Викторович Слуцкий собрал хорошую команду. Тем не менее шанс попасть в основу существовал. Более того, тренировался с основным составом и был на хорошем счету. Но чисто психологически не удержал этот момент. Поэтому ни в коем случае не могу осуждать тренера. Винить надо только самого себя: это я не использовал ситуацию в свою пользу. Зато теперь точно знаю, какие ошибки совершил в жизни. И вновь их не повторю никогда.

– Правда ли, что в ЦСКА у вас было прозвище «Балотелли»?

– Да. Пашка Мамаев начал. Прически у нас с итальянцем разные. Но Паша – шутник. В какой-то момент стал обыгрывать мою фамилию: Заболотный-Бал-Балотелли. Леонид Викторович идею поддержал – так и пошло. С пацанами встречаемся, до сих пор «Балотелли» называют (смеется).

– С 2010 по 2012 год вас изрядно помотало по арендам: «Волгарь-Газпром», «Урал», Брянск. Как там себя ощущали?

– Были и позитивные моменты. Но вообще это время внутренней перестройки. Многое в голове поменялось. Ведь по большому счету это провальный период. Хорошо, что потом пошел по другой дороге. Начал серьезно думать о себе. Рад, что изменился и теперь в итоге здесь, в «Зените».

– Нет ощущения, что тот период, который закончился для вас вторым дивизионом в «Факеле», был сродни падению в бездну?

– Согласен! И я этого не скрываю. Пока помимо футбола занимался и другими вещами, все катилось вниз. И вместе со всем этим катились я и моя семья. Когда же оказался в самом низу, понял: все, отступать дальше некуда. Настолько сильным было разочарование собой. К тому же мы с супругой решили завести ребенка.

«Хотелось пожить, как олигарх»

– Пока скитались по арендам в низших лигах, не было мыслей, что так вообще можно закончить с футболом?

– Они присутствовали. А как иначе, если ты играешь во второй лиге и на твои матчи по 100 человек приходит. Вот и сказал себе – так дело не пойдет. Надо что-то менять.

– Почему таких мыслей не возникало по ходу движения вниз?

– 22-23 года, молодая жизнь, деньги есть… В голове сидит, что ты, по сути, игрок ЦСКА. Потом – «Уфы». Вот и позволяешь себе не спать в ночь с пятницы на субботу, хотя в воскресенье игра. Все понятно, в общем. Не буду скрывать – выпивал. Когда ты находишься в этом состоянии, то не понимаешь, что катишься по наклонной. Что подводишь друзей и товарищей по команде. Своих близких. К сожалению, я тоже попал в такую ситуацию. Слава богу, все удалось изменить.

– Неприятности на этой почве не возникало?

– Нет. Я в принципе безобиден в этом смысле. Но на тренировках чах с каждым днем. Приходил практически ради галочки в контракте – отметиться, что был на занятии. Такое было. Вину за подобные вещи полностью беру на себя. Но это большой опыт, который сейчас помогает идти дальше.

– Получатся, деньги здорово портят молодых игроков?

– За других говорить не могу – каждый случай индивидуален. Что касается меня, то в какой-то момент захотелось пожить так, как, наверное, живут олигархи (улыбается). В ночной клуб сходить, с девочками пообщаться. Молодежь! Но чем раньше откажешься от этого, тем лучше.

– В какой-то момент вы, наверное, начали разочаровывать супругу?

– Одно время она тоже была в этом смысле под моим влиянием. Гуляли вместе. Но однажды вечером сели и сказали друг другу: так больше продолжаться не может. Уже и денег реально не хватает, а у нас будет ребенок. Ради него нам с женой и захотелось перемен к лучшему.

– Не только женщины, но и многие мужчины признаются, что рождение ребенка переворачивает их сознание.

– На сто процентов согласен. Ко всему стал относиться серьезнее. Рождение сына – самое лучшее, что произошло в моей жизни.

– Как назвали?

– Марк. Сразу так хотели.

– С этого момента дела снова пошли в гору?

– Бывало, просто ходил по улице и думал: все, дальше у тебя в перспективе только КФК. Но ведь когда-то ты был игроком ЦСКА! У тебя был такой шанс, но ты его не использовал. Теперь начинай все заново! В общем, пересмотрел отношение к самому себе. Очень большую роль в этом сыграла жена. Она часто занималась со мной, разговаривала. Просто проводила рядом много времени. Спасибо большое ей за это. Не знаю, как это объяснить, но однажды все начало поворачиваться в хорошую сторону. Постепенно пошло движение вверх. С тем же «Факелом» мы вышли в ФНЛ. Потом с «Тосно» - в премьер-лигу. Теперь вот «Зенит»…

– Правда ли, что вам в том числе помогли книги?

– Да. Первой была биография Ибрагимовича. Это мой любимый игрок. В книге нашлось очень много интересных моментов. Так я начал читать. Потом пошли другие произведения, из которых черпал нужную мне информацию. Кто-то ее, возможно, и не видел. Но я для себя выделял полезное, в том числе с учетом настроя, который задала супруга. В итоге поменялось не только восприятие жизни, но и всего, что происходит на поле. Очень рад, что так все получилось. Что выбор с моей стороны оказался именно таким.

– Какие еще книги на вас повлияли?

– «Лидер без титула» Робина Шармы. Еще его же «Монах, который продал свой «феррари». Психологически очень сильные вещи. Многое из них брал для себя. Они помогли обрести стержень и содействовали моему новому становлению.

– Сейчас у вас есть настольная книга?

– Да. Алекс Фергюсон. Даже на сборы ее с собой взял. А недавно прочитал книгу, которую, по-моему, Тухель посоветовал Мхитаряну. Про большой теннис. С ней надо было не просто ознакомиться, но некоторые вещи спроецировать на себя. Как ты должен реагировать на ту или иную ситуацию. На поступки других людей. Тренера, партнеров. В голове это откладывается, и начинаешь на иной уровень переходить.

«Я далеко не Янчик»

– «Тосно» стал новым этапом вашей карьеры?

– В «Факеле» возникли небольшие проблемы с тренером. Хотя нельзя так говорить – все равно прав именно он. Но мной заинтересовался «Тосно», где удалось доказать, что я хороший игрок. Когда же после истечения срока аренды меня выкупили, все пошло совсем по-другому. В том числе в плане доверия со стороны тренера. У нас вообще великолепный коллектив подобрался. Мечта, а не команда. В результате мы сделали свое дело и вышли в премьер-лигу.

– Насколько серьезное влияние на вас оказал теперь уже бывший помощник главного тренера «Тосно» Владимир Бесчастных?

– Очень большое. Он много занимался с нами – нападающими, раскрывал свои секреты. С ним даже видео с игрой форвардов «Тосно» отдельно от команды просматривали. Для нас с Женей Марковым это было очень и очень полезно. И свою немалую роль сыграло.

– Повезло, что с Марковым нашли друг друга на поле?

– Такие связи, и правда, невозможно взять и наработать. Подобное бывает, когда два стиля игры сочетаются. Я боролся на «втором этаже», Женя хорошо принимал мяч, прикрывая корпусом. Плюс каждый реализовывал свои моменты.

– Что без вас с Марковым будет с «Тосно»?

– Незаменимых нет. Такой хороший тренер, как Дмитрий Парфенов, способен найти выход из любой ситуации. Я его, кстати, Владимировичем мог называть.

– За «Тосно» вы забили «Спартаку» и тем самым спасли команду от поражения после 0:2. Важный для вас мяч?

– Значимый, но не определяющий. После этого на меня переключилось внимание СМИ, многих людей. Как сказал Владимир Бесчастных еще до матча, вы запомните эту игру на всю жизнь. А если выиграете – войдете в историю. С этим настроем и выходили. Но до 80-й минуте и не подозревал, что можем сотворить чудо. Они, чудеса, оказывается, бывают. Но мы заслужили. Играли на пределе своих возможностей. Так что на данный момент для меня это самое важное «возвращение» в матче по ходу карьеры.

– Слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что Заболотный, как Янчик, больше никогда не забьет, задели?

– Вообще никак. Если честно, только посмеялся по этому поводу. Кто-то, должно быть, подумал, что меня такими словами можно оскорбить. Но я на них ни малейшего внимания не обратил. С другой стороны, он меня столь прилично разрекламировал, что я ему еще обязан (смеется).

– Тогда вы Федуну все же ответили.

– Сказал: «Ребята, я далеко не Янчик». Но вообще подобные диалоги делают наш футбол интереснее. И повышают мотивацию тех, кто в них участвует. Так что еще раз спасибо Леониду Федуну.

– После «Спартака» вы какое-то время не могли забить. Не мелькнула мысль - а вдруг Федун вас сглазил?

– Нет. Возможно, просто наступил легкий спад. После того как показываешь свой лучший футбол, такое случается. Жалко, кстати, что «Зенит» со «Спартаком» в этом чемпионате уже не сыграет. Но есть не менее важные матчи. Для нас оставшиеся туры – это 10 финалов.

– Весной «Зенит» и «Спартак» могут встретиться в Лиге Европы.

– Было бы очень интересно! Хотя в плей-офф этого турнира так можно сказать о каждом сопернике.

Карвалью и с животиком был «космосом»

– Первый гол в премьер-лиге вы забили ЦСКА. Совпадение или сумасшедший настрой?

– Он был в каждом матче, а тут просто так получилось. Но я этому рад. Хотелось доказать руководству, людям, которые работают в школе ЦСКА, насколько изменился, стал другим человеком. Поэтому когда забил, эмоции были просто бешеные.

– Может, предчувствие чего-то такого накануне было?

– Мне кажется, оно только больших мастеров посещает. А ты каждый день отрабатываешь какие-то вещи на тренировках. В том числе удары по воротам. А потом применяешь это в матчах.

– Перед поездкой в Тулу вы пообещали, что обыграете «Арсенал», и действительно «Тосно» неожиданно взял три очка. Выходит, предчувствия и у вас случаются?

– Я и сейчас могу сказать, что «Зенит» выиграет чемпионат и Лигу Европы. Если бы не надеялся, что победим Тулу, зачем вообще туда было ехать? Всегда верю в лучшее и заряжаю себя словами. Можно сказать, бросаю вызов сам себе.

– Товарищи по интернату с голом в ворота ЦСКА поздравляли?

– Да. Но как поздравляли – рады были за меня, однако огорчились за гол в ворота ЦСКА.

– Армейский клуб не пробовал вас вернуть?

– Нет. Не только никаких разговоров, но даже в СМИ информации не было (смеется).

– В свое время в ЦСКА Хуанде Рамоса успели застать?

– Да. Он первым и начал подтягивать меня в основу. Хоть я и долго этого ждал, у меня все равно вот такие «шары» были! Причем какие у Рамоса тренировки, на эмоциях даже не запомнил. Кажется, от счастья просто бегал и все.

– А кто для вас в основе армейцев стал «дядькой», помните?

– Рахимич и Шемберас. Классные ребята, здорово молодым помогали. С Рахимичем недавно виделись. Вообще не меняется. Мне кажется, хоть завтра мог бы выйти в своих знаменитых серебристых бутсах и играть в центре. Молодец!

– Кто тогда в команде был в вашем восприятии «космосом»?

– Мой конкурент Вагнер Лав. Классно играл. Но лично для меня большую роль сыграл Карвалью. У него были какие-то проблемы с тренером, и его отправили играть к нам в дубль. Так вот, однажды я забил четыре гола и все – с его передач. Это шедевр, а не футболист, такие выдает пасы. Мне кажется, выйди он сейчас на поле – будет играть на таком же уровне.

– А ведь бразилец к вам с лишним весом пришел?

– С небольшим животиком (улыбается). Но при этом у человека будто глаза на спине – так он нереально разбирался в футболе.

– Ближе всех в ЦСКА с кем были?

– С Жорой Щенниковым. Мы с детских лет в одной команде. Мне очень нравится то, как он сегодня раскрылся. Не перестаю его с этим поздравлять. И с каждым голом - тоже. Очень рад за него.

– Вы упоминали Мамаева. По части тату у вас с ним соревнование?

– Нет. Когда я набил первое, у него еще ничего, думаю, не было (смеется). Шутка – не следил за этим, конечно. Если серьезно, у меня все татуировки со смыслом. Их не так уж много. На руках вы видите. Есть еще две. И все. Главное, что нашим зенитовским аргентинцам понравилось. Они мне по этому поводу «пятерочки» уже отбили. Мол, красавчик.

«Думал, аргентинцы звездные, но оказалось – отличные ребята»

– Тогда давайте о недавнем прошлом и настоящем. Как вы впервые узнали об интересе «Зенита»?

– Позвонил мой агент. Причем, как бы это ни смешно прозвучало, после нашего поражения от «Зенита» - 0:5. Но он сказал, что сине-бело-голубых заинтересовала моя игра. И что они будут наблюдать за мной в дальнейшем. Думаю, так и раньше было, но этот момент очень добавил мотивации. Начал выжимать из себя все. Ведь если тобой интересуется один из лучших клубов России – это как подарок с небес. По-другому не знаю, как это объяснить.

– А как дело дошло до трансфера?

– Тут между клубами было больше разговоров. Я-то решение сразу принял. Тем более идет борьба за чемпионство, «Зенит» играет в Лиге Европы. Кто в такой ситуации будет долго думать? Теперь надо доказывать свою состоятельность.

– Как отпраздновали Новый год?

– У нас в семье традиция – обязательно встречать его в России. Ни разу не делали это за границей.

– Какой номер выбрали в «Зените»?

– 29-й. Свободных номеров не так много было.

– В «Зените» сейчас больше всего с Луневым общаетесь?

– И с Далером Кузяевым. С Андреем мы давние приятели еще по юношескому футболу. А с Далером познакомились в сборной. Оба они – классные ребята и очень хорошие люди.

– Контраст в тренировках по сравнению с «Тосно» ощутили?

– Ощутил его в сборной, где рядом с такими мастерами выкладываться на 120 процентов надо было. В «Зените» примерно то же самое. Ведь тут тоже одни

из лучших игроков премьер-лиги собраны. Но адаптация, надеюсь, пройдет быстро. И как в сборной, все пойдет отлично.

– В свое время Кузяев сказал, что лимит на легионеров ему помог. А вы как к нему относитесь?

– Никак. Даже не в курсе, какой он точно. Считаю: есть поле, есть мяч. Выходишь и доказываешь. А кто рядом, легионер или нет – без разницы. Все в твоих руках и ногах.

– Как вам зенитовские аргентинцы?

– Если честно, думал, они немного звездные. Но на деле все не так. Оказались отличными ребятами. Языковой барьер есть, но на поле связи налаживаются. Тренировки их скрепляют. Аргентинцы, кстати, здорово работают. Полагаю, проблем с притиркой не будет.

– Главная цель Антона Заболотного на сегодня?

– Закрепиться в основе «Зенита», начать забивать за него. И попасть в составе сборной на чемпионат мира.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, РИА Новости/Алексей Филиппов, Василий Пономарев, ФК «Уфа», Getty Images, ФК «Зенит»