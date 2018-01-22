Гол Заболотного, стена воды в Дубае и арабский болельщик. Как «Зенит» разгромил «Копенгаген»

Корреспондент «Матч ТВ» – о том, как и в какой обстановке сине-бело-голубые крупно победили в первом матче в новом году.

Утром тренировка, вечером матч

Этот матч стал для «Зенита» первым в 2018 году. И сразу с командой, которая также играет в 1/16 финала Лиги Европы. При этом «Копенгаген», который в своей группе занял второе место вслед за «Локомотивом», вполне мог оказаться соперником «Зенита» в первом раунде плей-офф. Однако волею жребия попал на мадридский «Атлетико». Сине-бело-голубым в свою очередь 15 и 22 февраля встречаться, напомним, с «Селтиком». «Зенит» прошел экватор дубайского сбора. Позади осталась неделя тренировок без игр, впереди – три встречи за семь дней.

К слову, с утра петербуржцы тоже тренировались. Правда, недолго – минут 45, чтобы поддержать себя в тонусе и лишний раз отработать некоторые тактические варианты.

Иванович улетел в Петербург

При этом уже утром стало ясно, что с «Копенгагеном» не сыграют Смольников, Нобоа и Иванович. Последний и вовсе уже покинул расположение команды в Дубае. Напомним, с первых дней сбора он не работал в общей группе. А до этого во время отпуска наблюдался в Сербии. В результате медицинский штаб «Зенита» принял решение отправить защитника на контрольное обследование в Петербург. После обследования станут известны точные сроки и программа восстановления. Что касается Смольникова и Нобоа, то из-за небольших мышечных проблем они трудятся по индивидуальной программе. При этом оба приехали на игру и наблюдали за ней из местной VIP-ложи для шейхов.

Три в одном

На газон стадиона «Мактум бин Рашид Аль Мактум» первыми вышли датчане. И едва не были смыты мощнейшим, выпущенным, словно из брандспойнта, столбом воды. После этого зрелища стало ясно – воды для газонов в Дубае, и на этой арене в частности, не жалеют.

К слову, «Мактум бин Рашид Аль Мактум» является домашним стадионом для довольного любопытного клуба. Когда-то он назывался «Аль Шабаб», а летом минувшего года слился с «Дубаем» и «Аль Ахли». И теперь называется «Шабаб Аль Ахли Дубай». Болельщикам-старожилам, говорят, это не очень нравится, но они рады тому, что их футбольный дом никуда не делся.

Лунев или Лодыгин?

Кого Роберто Манчини отрядит в ворота: Лодыгина, который заканчивал осеннюю часть сезона, или Лунева? А кого поставит в центр нападения: новичка Заболотного или Кокорина? Гадать по этому поводу, когда на носу первый матч в году, было делом неблагодарным. Тем более что за пару часов до игры Манчини объявил два состава. По 11 разных человек на каждый тайм. При этом отметим любопытный факт: Заболотного и Кокорина главный тренер во времени и пространстве разделил, а пятерых аргентинцев – свел вместе. И еще: в первые 45 минут у «Зенита» на поле не было ни одного легионера.

Нобоа понравились молодежь и Заболотный

Ждать первого гола «Зенита» в новом году, пусть и в контрольном матче, долго не пришлось. Любопытно, что забил его Панюков. Тот самый, что открыл счет мячам «Зенита» при Манчини на сборе в Австрии прошлым летом. На этот раз нападающий за 45 минут и вовсе отметился дублем. Кроме того, отметился голом и новичок Заболотный. Бурную радость по такому случаю он, правда, не выражал – видимо, приберег до официальной встречи. Что же касается первого тайма в целом, то итог ему специально для «Матч ТВ» подвел Кристиан Нобоа.

– Очень понравилась молодежь. Ведь для некоторых ребят это вообще первый матч за «Зенит». Для Плетнева, Скроботова. Очень рад и за Заболотного. Всегда здорово забить в дебютной игре за новый клуб. Думаю, он и в нашей команде будет показывать хороший футбол, – сказал в перерыве Нобоа.

Футболка зенитовская, шарф российский

Во время антракта удалось пообщаться и с довольно с любопытным молодым человеком в майке «Зенита» и шарфом сборной России на шее. Дело в том, что Мухамед – житель Дубая. Местный, одним словом. За «Зенит» стал болеть с тех пор, как увидел игру команды с Аршавиным и Кержаковым в составе. Несколько раз бывал в Петербурге. Там футболку и купил. Выучил немного русский язык.

– Пригодилось, когда работал в Египте на популярных у россиян курортах. Но главное - хочу поехать на чемпионат мира в Россию волонтером. Со дня на день должны сообщить, принят я или нет. Очень надеюсь на положительный ответ. Поэтому и шарф такой, – пояснил Мухамед.

Краневитер разозлил Сольбаккена

Во втором тайме аргентино-кокоринский вариант состава также играл по схеме 4-4-2 и также довольно быстро забил. Причем сделал это Краневиттер, который пока ни разу не сумел зажечь свою фамилию на табло в официальных матчах. Возможно, знал об этом и главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбакен. Ведь при счете 4:0 он вдруг сорвался с места выдал в адрес своей команды минутный монолог на таких децибелах, что наверняка слышно было за пределами стадиона.

Неплохо было слышно и крик «Саня, лучший». Но это уже с трибуны в адрес Кокорина, который установил окончательный результат – 5:0.

«Зенит» – «Копенгаген» – 5:0 (3:0)

Голы: Панюков, 18, 34. Заболотный, 27. Краневиттер, 62. Кокорин, 87.

«Зенит» - в первом тайме: Лунев, Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков, Ерохин, Капленко, Плетнев, Панюков, Заболотный, Полоз. «Зенит» - во втором тайме: Лодыгин, Терентьев, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Краневиттер, Ригони, Кузяев, Кокорин, Дриусси. Дубай. Стадион «Мактум бин Рашид Аль Мактум». 22 января.

Фото: ФК «Зенит», Сергей Циммерман