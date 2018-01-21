Тимощук против Лодыгина, «русский» Халк и 89-летний болельщик «Зенита»

Корреспондент «Матч ТВ» продолжает делиться наблюдениями и забавными случаями, которые происходят в стане сине-бело-голубых на сборе в Дубае.

За «Зенит» от 3 до 89

Мы уже рассказывали, что «Зенит» тренируется на полях элитного комплекса NAS Sport, где довольно строгий пропускной режим. Однако вчера для небольшой группы болельщиков на несколько минут было сделано исключение. Вернее, для семьи поклонников петербургского клуба, самым старшим в которой является 89-летний Юрий Всеволодович.

– В Ленинград я приехал в 1944-м, когда был 10-классником. С тех пор переживаю за «Зенит», – рассказал Юрий Всеволодович, который прекрасно помнит, как в том же году ленинградцы выиграли свой первый Кубок СССР.

– Отец нас всех «Зенитом» и «заразил», – говорит сын болельщика-ветерана Максим.

Он работает в Дубае, семья живет здесь же с ним. Помимо Юрия Всеволодовича и супруги Максима это еще и двое их детей. 8-летний Андрей души не чает уже в «Зените» ХХI века. На тренировку команды он, само собой, пришел в клубной майке и буквально скакал от счастья, когда близко увидел Кокорина, Ригони, Паредеса, Лодыгина, Лунева и других.

А по Андрюше в это время норовил поскакать 3-летний братишка, который потихоньку тоже приучается к футболу.

– Когда возвращаемся на каникулы в Петербург, обязательно ходим на матчи «Зенита». Ну а команда здесь – это вообще святое. Так что и в этом году обязательно придем поболеть, когда ребята будут играть с «Копенгагеном», «Славией» и китайцами, – пообещал Максим на прощание.

«Откройте, пожалуйста, бак»

Именно с такой необычной просьбой после одной из утренних тренировок обратился вратарь Юрий Лодыгин к тем, кто находился у скамейки на бровке поля. Речь при этом шла о новеньком баке для отходов футбольного производства.

Зачем он Лодыгину, да еще и в открытом виде, стало ясно очень скоро. Взяв мяч и отойдя метров на 6, голкипер поставил себе задачу: с трех попыток вогнать мяч в это импровизированное кольцо. Но не рукой, а обычным ударом по мячу, лежащему на траве.

В итоге лучшая из попыток закончилась тем, что мяч угодил в крышку, но внутрь «от щита» не провалился. Однако Лодыгин на этом не успокоился и продолжил попытки вечером. Более того, к нему присоединился Анатолий Тимощук, после чего забава превратилась в битву старых друзей. Результат, правда, оказался тем же.

– Ничего, это только первая половина сбора. Перед «дембелем» попаду – вот увидите, – пообещал Лодыгин.

«Свобода» до понедельника

Как уже рассказывал «Матч ТВ», главный тренер «Зенита» Роберто Манчини разрешил игрокам взять на сбор в Дубае семьи. Однако, как выяснилось, не на все две недели, а только на одну. То есть уже завтра Ерохин, Дриусси, Паредес, Ригони и Нобоа, а также Смольников и Жирков, вынуждены будут до ближайших командных выходных расстаться со своими родными.

Более того, в понедельник заканчивается и относительная свобода, касающаяся режима дня для игроков. Если в ходе первой части сбора непременно надо было посещать только завтрак, а обед и ужин по желанию, то с понедельника – все как обычно, и явка на все три командных приема пищи будет строго обязательной.

В Дубае Халк вспомнил русский

В эти дни в ОАЭ на сборах работает не только «Зенит». Но и, например, китайский «Шанхай СИПГ», за который выступает бывший зенитовец Халк. Его команда, напомним, недавно встречалась со «Спартаком», и единственный гол по старой памяти забил именно бразилец. Побывали на этой игре и представители «Зенита».

Через них бразилец просил передать, что следит за матчами сине-бело-голубых, подписал футболку для одного из болельщиков и по-русски произнес «Зенит» – чемпион», «как дела?» и «спасибо».

С первым голом Заболотного поздравил Маммана

Почти на каждой вечерней тренировке команды Роберто Манчини устраивает небольшую двустороннюю игру. Причем чем дальше, тем больше в этих междусобойчиках оказывается голов. В субботу первым забитым мячом в «Зените» отметился и новичок Антон Заболотный, который играл за «белых». А первым «с почином», хлопнув по ладони, его поздравил защитник Эмануэль Маммана, выступавший за «синих».

Правда, выиграли в итоге именно последние благодаря голам Кокорина и Кузяева.

Фото: ФК «Зенит»