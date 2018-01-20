Вандерсон из «Краснодара». Любит Тимати и не боится ехать в Хабаровск

Вандерсон — выходец из футбольной семьи: его отец Вамберто играл за «Аякс» в конце 90-х. Корреспондент «Матч ТВ» встретился с полузащитником «Краснодара» и поговорил о детстве в Амстердаме, семье и другом Вандерсоне, выступавшем не так давно за «быков».

– На днях Роналдинью завершил карьеру. Что скажете?

– Что тут скажешь, Динью – легенда, его стиль игры обожали. Грустно, что он ушел.

– Чьей карьерой вдохновлялись в детстве?

– Мне всегда импонировал Роналдо. Но главным примером стал отец.

– Он много играл в Европе.

– Верно. У нас в семье одни футболисты – папа, старший брат… Средний брат тоже играл, но уже закончил и учится на агента. Окружение повлияло на мой выбор профессии, помогло найти в жизни цель.

– Об Амстердаме как вспоминаете?

– Школа, друзья, футбол – счастливое детство. Главное воспоминание, как папа играл за «Аякс». Свободное время я проводил на клубной базе, а по выходным смотрел матчи.

– Какой была академия «Аякса», когда вы туда попали?

– Тогда похожих баз не существовало. Был бешеный просмотр: 1000 человек на 15 мест! Понятное дело – выпускники становились топ-игроками.

– Помните Квинси Промеса?

– А то! Но с ним больше знаком мой брат, они одногодки.

***

– Ваш отец играл в «Аяксе» конца 90-х. Кого из партнеров считал самым крутым? В той команде было много звезд.

– Отец всегда отмечал Яри Литманена. Говорил: «Финн – просто космос!» А еще восхищался талантом братьев Лаудрупов.

– Каково это – расти в семье футболиста? Сборы, разъезды, все такое…

– Отец старался уделять нам как можно больше внимания. Хотел видеть, как мы растем. Но в один момент понял, что футбол не позволяет достаточно времени проводить семьей, и завершил карьеру. Хотя ему было чуть за 30, мог еще поиграть…

– Что в семье думают о Роналде Кумане?

– Отчасти Куман стал причиной ухода отца из «Аякса», это правда. Но с годами обиды прошли. У них сейчас хорошие отношения, даже пересекаются в каких-то проектах по работе.

***

– Вся ваша семья переехала в Европу? Или кто-то остался на родине?

– В Европе двое моих братьев, я, отец и мать. Остальные родственники в Бразилии. Живут обычной жизнью, работают. Естественно, мы помогаем родным.

– Отец рассказывал о детстве в Бразилии? В каком городе рос, в каком районе?

– Это даже не район, можно сказать, деревня. Уровень жизни низкий. Родственники оттуда давно съехали. Когда я сам был в Бразилии, посетил это место, чтобы понимать, откуда мои корни. Впечатления незабываемые.

Детство у отца было трудным. В 16 лет он оставил семью и отправился в Бельгию. Решение далось нелегко, но была мечта – играть в Лиге чемпионов, участвовать в главных турнирах.

Мама осталась в Бразилии с бабушкой.

Уже через год папа адаптировался, устроился и забрал маму. А вскоре добился своей цели – перешел в «Аякс», стал играть в еврокубках и чемпионате Голландии. Благодаря тому, что пережил отец, у нашей семьи есть все, что мы имеем сейчас.

***

– Знакомы с Вандерсоном, который играл до вас в «Краснодаре»?

– О, да! И у нас, кстати, хорошие отношения. Поддерживаем связь, общаемся.

– Что он рассказывал о городе?

– О городе больше рассказывал брат Данило. Когда он играл «Мордовии», месяц жил в Краснодаре на сборах. Сообщил мне, что это хорошее место с приятным климатом.

– С кем из российских бразильцев успели познакомиться или, может, подружиться?

– У вас тут столько бразильцев, что со всеми не перезнакомишься! Приятно пообщались с Филипе Сампайо из «Ахмата». Знаю, в «Спартаке» много ребят из Бразилии. Иногда случается так: с кем-то виделись тысячу лет назад, а тут раз – и встречаемся в России. Фантастика.

– Обычно, когда бразильские футболисты переезжают в нашу страну, они в шоке от двух вещей: холодов и пробок. Что шокировало вас?

– Ну, холодами меня удивишь, все-таки вырос в Европе, с адаптацией проблем не было.

– Борщ, солянка, селедка под шубой. Уже полюбили эти блюда?

– Пока не экспериментировал с местной кухней. В ресторанах выбираю что-то попроще (смеется).

– Как вам русский рэп?

– Ну, так, нравится пара треков.

– Какие?

– Вот эта песня (напевает «Я буду ждать» Тимати).

– Понятно. Давайте заканчивать с музыкой. «Краснодару» во второй части сезона предстоит выезд в Хабаровск.

– А, это город рядом с Китаем и Японией, знаю-знаю! Слетаю туда без проблем.

– Вы храбрый! На что готовы в случае чемпионства «Краснодара»? Луис Адриано из «Спартака» сказал, что согласен доехать на поезде до Владивостока, если красно-белых выиграют Лигу Европы.

– О, нет. Я лучше как-нибудь по-другому отпраздную. В кругу семьи, например (смеется).

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