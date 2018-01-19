Суд запретил «Кубани» отдавать долги. Это законно вообще?

«Кубани» по постановлению суда запрещено выплачивать долги бывшему тренеру Дану Петреску. «Матч ТВ» опросил агента тренера, клуб и юриста, чтобы понять: как такое возможно?

Что случилось?

17 января Палата по разрешению споров РФС должна была снять с «Кубани» три очка. За неисполнение решения по выплатам бывшему тренеру Дану Петреску. Но краснодарцы неожиданно принесли на заседание постановление суда, которое - внимание - запрещает им выплачивать долги игрокам и тренерам.

– Палата по разрешению споров перенесла принятие решения. Такую формулировку нам озвучили, – сказал агент Дана Петреску Николай Пырнэу «Матч ТВ». – Решение отложили, ссылаясь на то, что «Кубань» принесла постановление ростовского суда о запрете клубу в выплате финансовых средств по долгам. Это бред полный! Теперь РФС не выполняет свое же решение, раз. И два: футболисты «Кубани» могут не получить свою зарплату. Из-за того, что руководство клуба будет ссылаться на решение какого-то суда. Коррумпированное решение! Это видно, что называется, с вертолета. Эта компания уже обращалась в суд, но тогда им отказали. И они просто сменили судью.

– Что будете делать?

– Если РФС в итоге откажется снять очки с «Кубани», следующим нашим шагом станет иск в CAS. Но стороной конфликта будет уже не «Кубань», а РФС.

– Какую часть долга выплатили?

– Один процент.

– Как часто общались с генеральным директором «Кубани» Геннадием Крапивкой?

– Геннадий на связь не выходит. Со мной говорил Влад Белецкий, представлявшийся финансовым директором клуба. В ноябре звонил Коробка, вице-губернатор, который сказал, что является куратором клуба и попросил отсрочку по выплатам на три месяца. Мол, будет три транша – 20 декабря, 15 января и 10 февраля. Заверял, что все готово, все закроем. Пошли навстречу, но к 20 декабря тоже не поднимал трубку.

– Сколько очков могут снять с «Кубани»?

– Три. Это за Петреску и его штаб. Но помимо этого клуб должен Бальде, Армашу, Хубулову, Рабиу, Шандау. Уже как минимум пять человек. Вот и посчитайте – за каждого с «Кубани», если выплаты не начнутся, могут быть сняты по три очка.

Что говорят в «Кубани»?

«Матч ТВ» обратился к гендиректору «Кубани» Геннадию Крапивке за комментариями.

– «Кубань» обещала тремя траншами закрыть долг перед Петреску. Но на середину января тренеру переведен лишь 1 процент от того, что ему причитается. Что пошло не так?

– Истинная сумма, выплаченная в счет погашения долга, на самом деле иная, и она больше указанной цифры. Но дело здесь в другом, – говорит Крапивка. – Решением арбитражного суда Краснодарского края футбольному клубу «Кубань» в качестве обеспечительной меры было запрещено исполнять решения Палаты по разрешению споров РФС, связанные с выплатой задолженностей перед субъектами футбола: другими футбольными клубами, тренерами, футболистами. Инициатором введения запрета выступил кредитор в деле о банкротстве – ООО «Ростовская управляющая компания», которая не согласна с тем, что решения Палаты исполняются клубом в приоритетном порядке, что не позволяет гасить задолженности перед другими кредиторами.

В своем заявлении «Ростовская управляющая компания», являющаяся инициатором дела о банкротстве НАО «Футбольный клуб «Кубань», особо отметила, что действующее законодательство РФ о банкротстве не предусматривает никаких преимуществ субъектов футбола по сравнению с иными контрагентами должника в части выплаты задолженностей. Суд, посчитав, что таким образом нарушаются права иных кредиторов, запретил ФК «Кубань» выполнять такие решения Палаты РФС.

В силу закона судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Вместе с тем, поскольку ФК «Кубань» сам относится к числу субъектов футбола и является членом Российского футбольного союза и спортивного сообщества, мы надеемся выработать совместную позицию с РФС и его уполномоченными органами в отношении вынесенного определения суда.

В данный момент юристы изучают материалы дела, чтобы найти пути решения сложившейся ситуации. ФК «Кубань» максимально заинтересован в скорейшем разрешении данного вопроса, так как наложенный на клуб Палатой по разрешению споров РФС запрет на регистрацию новых игроков значительно ограничивает конкурентоспособность команды на футбольном поле.

– Клуб должен как минимум пяти бывшим игрокам «Кубани»: Шандау, Рабиу, Бальде, Армашу и Хубулову. Когда планируются выплаты?

– Груз задолженностей является значительным для клуба. При этом «Кубань» прикладывает планомерные усилия к тому, чтобы рассчитаться по имеющимся долгам. Решения Палаты по разрешению споров РФС постепенно исполняются: многие производства окончены в связи с исполнением ее решений, данная информация имеется в открытом доступе на сайте РФС.

– Насколько в «Кубани» сейчас стабильная финансовая ситуация? Сообщалось, что долги перед игроками составляют три месяца.

– Задолженности по выплате заработной платы в клубе есть, но они не такие большие. С футболистами согласован график их погашения, клуб его исполняет и прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию.

«Думаю», «Кубань» сама подговорила кредиторов подать в суд»

«Матч ТВ» попросил прокомментировать ситуацию спортивного юриста Антона Смирнова.

– Надо понимать, что система рассмотрения спортивных споров, в том числе в досудебных юрисдикционных органах РФС (Палата по разрешению споров, КДК и т. д.), и суды общей юрисдикции, в том числе арбитражный, – это параллельно существующие миры. Палата по разрешению споров РФС не подчиняется арбитражному суду.

Она может принять к сведению его решение, например, войдя в положение клуба, отсрочить применение санкций в отношении «Кубани» или перенести заседание. Но также члены Палаты по разрешению споров могут сказать: «Запреты - это все здорово, но они на нашу позицию не влияют. Арбитражный суд нам не указ». И привести в исполнение санкции по делу о невыплатах задолженностей Петреску, да и не только по нему. Насколько я знаю, там очень много тех, с кем клуб еще не рассчитался.

У меня есть предположение, что инициатором решения кредитора подать в арбитражный суд был сам клуб. Неофициально, конечно. Краснодарский край является учредителем клуба, есть проблемы по исполнению решений Палаты по разрешению споров РФС. Поэтому надо подговорить кредиторов, чтобы они такое требование через суд выдвинули.

Подобные прецеденты с решениями судов общей юрисдикции уже были. Помните, в прошлом году через суд был установлен запрет на трансфер Каннуникова из «Рубина»? Потом «Динамо» через арбитражный суд довольно хитро пыталось оспорить выплату задолженностей М’Вила. Тогда Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало иск к футбольному клубу «Динамо», чтобы не платить деньги М’Вила по решению Палаты РФС. Но проиграло.

И еще интересный момент. В самом начале процедуры банкротства в обязательном порядке составляется реестр кредиторов, в соответствии с которым согласно очередности выплачиваются задолженности.

Так вот. Организация-кредитор является кредитором только третьей очереди. Первая – это несчастные случаи, вторая очередь – долги по заработной плате перед сотрудниками, плюс недавно включили задолженность перед бюджетом по налогам и сборам. Поэтому в том, что ростовская компания не согласна с приоритетным исполнением решений Палаты РФС в отношении бывших сотрудников, нет логики. Но есть прямая выгода для руководства клуба!

Задолженности перед тренерами и футболистам по закону о банкротстве должны погашаться в первую очередь. И только потом свои деньги могла бы получить эта ростовская компания. Понятно, что банкротство еще не началось, следовательно – и реестра пока нет. Но приоритет в получении задолженностей в любом случае у игроков и тренеров. В любом.

«Может быть создан опасный прецедент»

- И по логике Палата РФС должна была вынести решение – и применить к клубу санкцию в виде снятия очков, если все необходимые сроки выплат по решению уже истекли, заявление тренера о неисполнении решения является четвертым по счету, а с момента вступления решения о выплатах в силу прошло более 6 месяцев. В противном случае создается прецедент, когда любой клуб может поступить таким же образом, – продолжает Смирнов.

- Клуб имеет задолженность, потом какой-то кредитор подает исковое заявление в арбитраж, возбуждается производство по делу о банкротстве. Этот кредитор просит запретить клубу выплачивать долги сотрудникам. На этом основании клубы станут игнорировать решения Палаты по разрешению споров РФС. И что теперь, тренерам и футболистам вообще платить не надо будет?

Потом, мне интересна позиция руководства «Кубани», которое говорит, что запрет Палаты по разрешению споров ограничивает конкурентоспособность команды на футбольном поле. А сам клуб не нарушает целостность соревнований, не исполняя решения Палаты? То есть все остальные клубы предпринимают какие-то шаги, чтобы погасить задолженности, а «Кубань» занимает атакующую позицию: «Да, мы должны, но что вы нам запреты выносите? Это мешает нам конкурировать». Какая конкурентная борьба? Сначала долги отдайте, а потом боритесь за какие-то места.

Думаю, РФС как аккредитованной Минспорта федерации, являющейся контролирующим органом в сфере футбола, все-таки необходимо усилить значение юрисдикционных подразделений и их решений. Выйти с инициативой к законодателю. Если клубы хотят участвовать в соревнованиях под юрисдикцией РФС, то должны строго исполнять обязанности субъекта футбола. Или пусть играют в своей лиге под управлением арбитражного суда. Нужно быстрее создавать спортивный арбитражный суд на всероссийском уровне. И усиливать значение решений органов РФС. Иначе в работе Палаты по разрешению споров нет смысла.

Была ведь ситуация по нижегородской «Волге». До сих пор идет процедура банкротства, есть конкурсный управляющий. Прежнее руководство сняло команду с соревнований, завело заблаговременно команду «Олимпиец», где Николай Писарев работает сейчас главным тренером, а у «Волги» – 500 млн рублей долга, 50-60 млн – перед футболистами и тренерами. Но руководство Нижегородской области продолжает всех кормить завтраками и дурить, оттягивая процесс выплат и, видимо, дожидаясь ликвидации «Волги».

По такой схеме любой клуб легко закрыть, а футболисты свои трудовые договоры могут выкинуть. Так же могло быть и в «Кубани», просто команда с именем, болельщики активные. И руководству «Кубани» не дают так сделать. А будь это клуб ПФЛ или попросту менее значимая команда, давно бы закрыли. Долги обнулили, и никто никому ничего бы не выплатил. Как уже было неоднократно. «Алания», «Сатурн» (дважды), «Металлург-Кузбасс», «Новокузнецк», «Металлург–Оскол», Вышний Волочок, Тверь, Орел, многие другие – все снимались с соревнований и закрывались, не погашая никаких долгов.

Да, РФС издал постановление, согласно которому после снятия с соревнований при условии имеющихся неисполненных решений Палаты РФС и ФИФА 24 месяца нельзя в том же субъекте РФ создавать клуб с таким же названием, с тем же руководством и учредителями. Но это все можно обойти. Как сделал тот же «Олимпиец». Пожалуйста, формально новый клуб, новые руководители и учредители. А на самом деле все те же люди у руля – Алешин, Липко, финансирование тоже из бюджета. Какая разница? Никакой. Это называется дуристикой.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, ФК «Кубань», Getty Images, РИА Новости/Илья Питалев

Читайте также:

Как топ-клубы РФПЛ будут вести себя на трансферном рынке? Отвечает Нобель Арустамян

«Приходишь, болеешь, а потом слышишь: ты дебил». Калужские фанаты ответили губернатору

Самолимит «Рубина». Евгений Дзичковский – о буераках казанского клуба