«Приходишь, болеешь, а потом слышишь: ты дебил». Калужские фанаты ответили губернатору

В Калужской области на высшем уровне местной власти без видимой причины стали обсуждать проблему фанатизма. Губернатор Анатолий Артамонов призвал запретить группировку клуба «Калуга».

«Cчитаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, – недостойное явление, - процитировало Артамонова агентство «Р-Спорт». - В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно. Что делать? Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать».

Артамонов не первый, кто выступает против чрезмерно активных болельщиков, и вроде бы удивляться нечему, если бы не одно «но». Вот заявление на официальной страничке калужской группировки Kaluga Support, датированное 29 июля 2017 года:

«С большим сожалением сообщаем, что проект FC Kaluga Support вынужден приостановить свою деятельность. Мы всегда старались придерживаться настоящих для футбольного фанатизма ценностей и идеалов, сохранять на своей трибуне идентичность и верность традициям. Но на данный момент репрессии со стороны правоохранительных органов, ситуация, сложившаяся вокруг клуба и движения, вынуждает нас временно покинуть трибуны и отойти от активного фанатизма. Калужские фанаты».

Иными словами, к моменту губернаторского заявления фанатская группировка уже распалась. Что же в таком случае он хотел бы запретить?

Об этом и кое-чем другом «Матч ТВ» расспросил представителя калужских фанатских кругов.

- Да, группировка Kaluga Support, существовавшая с 2009 года, закрылась еще летом, - рассказал Илья «Манок» с активным фанатским стажем более 10 лет.

- Что за репрессии были со стороны правоохранительных органов?

- Несоответствующие по жестокости происходившему на трибунах. Когда за одну дымовую шашку ОМОН кладет 40 человек лицом в газон и пропускает через ряд дубинок, это чересчур.

- Судя по видео в вашей группе, это события еще лета 2016-го.

- Вот тогда все постепенно и стало сходить на нет. В итоге активные болельщики переместились на трибуны так называемых «кузьмичей».

- Получается, губернатор уже давно победил фанатов. Есть объяснение, почему эта тема сейчас всплыла?



- Без понятия. Просто теперь знаем, что все случилось с подачи нашего очень хорошего губернатора, который такие вот вещи говорит. Он весь спорт пытается коммерциализировать. Были у нас секции бокса, ММА и других единоборств – сейчас бесплатных нет. Ни одного бесплатного зала.

- Губернатор также дал понять, что против выхода в ФНЛ. Что сильнее покоробило: отношение к фанатам или снятие больших спортивных задач перед командой?

- И то, и то. Приходишь, болеешь, надеешься передать свою энергию команде ради побед. А потом получаешь от губернатора заявление: ты дебил, болеешь зря, никакое движение вперед, по его мнению, команде не нужно. Это черта, которую нельзя переходить. Мы старались, отдавались поддержке полностью, ездили за командой, а выходит - напрасно. Ради чего все было? И к футболистам вопросов нет, они молодцы, относились к нам с уважением и всегда благодарили за поддержку.

- Но должна же быть какая-то причина у властей: может, у вас на секторе и на улицах уровень агрессии зашкаливал, вандализм процветал?

- У нас спокойный город для фанатской среды. Всякое, конечно, бывало, но в меру. Случались какие-то конфликты с теми, с кем были напряженные отношения, – Брянск, Курск. Но без дикости.

- Как провести черту между дикостью и нормальным поведением?

- Был момент, когда кое-кто из наших разбил в Брянске маршрутку, да и то давно. Вот это, пожалуй, самый дикий поступок.

- Может, политические лозунги звучали с трибун?

- Что вы! У нас был чисто дух фанатизма, никакой политики. Основная идея – Support your local team (поддержи свою местную команду. – «Матч ТВ»). Других зарядов мы не приветствовали. Все только про футбол.

- В одном блоге есть тексты песен калужских фанатов. Вроде бы большая часть действительно во славу города и команды.

- Да-да. Все хотим, чтобы на домашних трибунах болельщики слышали свое, родное, а не какие-то заграничные заряды или фишки.

- Раз вы так поддерживали любимую команду, почему пошли на расформирование фанатской группировки? ОМОН ведь только раз с вами плохо обошелся?

- Это не единичный случай. Нас целенаправленно выдавливали с трибун много лет. Постоянно возникали эксцессы с полицейскими, которые вели себя, мягко говоря, неправильно. Фанаты не ангелы, но правоохранители перебарщивали. Мы пытались идти на диалог, искать компромисс, однако нас не слушали.

- С руководством клуба диалог был?

- Предлагали им одобрить красивый перфоманс, приносили эскизы баннеров, чтобы создать футбольную атмосферу на трибунах. Нас убеждали, что все это нужно, а на деле мы сталкивались с проблемами. Может, дело в приближающемся чемпионате мира и ужесточении политики безопасности? Но вряд ли те же файеры или дым кому-то сильно мешали. В стране и мире это нормальная практика.

- В общем, активная поддержка «Калуге» оказалась не нужна?

- Можно ответить словами начальника охраны стадиона: «Сидите ровно на стульчике и даже рта не раскрывайте». После этого уже объявили тотальный бойкот. Тем более половину основы просто перестали пускать на стадион. А так ходим, конечно, переживаем. Когда с детства болеешь, невозможно просто взять и остановиться. Я вот себя без футбола не представляю. Пусть даже турнирных задач, как видим, перед командой не стоит. Остается только ждать и верить, что перемены наступят.

Фото: Александр Зерцало, ФК «Калуга»