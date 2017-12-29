В 2017-м это случилось впервые. РФПЛ

«Матч ТВ» продолжает сериал, посвященный главным итогам года. На очереди – события, связанные с РФПЛ, которые впервые произошли именно в 2017-м.

Суперкубок «Спартака»

На старте сезона-2017/18 «Спартак» впервые в завоевал Суперкубок России. Красно-белые в дополнительное время вырвали победу у «Локомотива» (2:1). Сопровождало матч столько ярких событий, что все не перечислишь. Путешествие железнодорожников на МЦК; судейский скандал; баннеры к «Матильде»; ярость Семина и отказ спартаковцев от «победного» самогона. Короче, начало чемпионата получилось супер.

Отставка в прямом эфире

Об отставке объявляют по-разному. На пресс-конференции, клубном сайте, в соцсетях… Александр Григорян не стал дожидаться журналистских сборов и слезливых постов. Незатейливо, после поражения «Анжи» от «Динамо», бахнул на флеш-интервью: «А я уже не главный тренер…»

Посещаемость «Зенита»

К ноябрю вскрылся нехилый факт. Посещаемость домашних игр «Зенита» в чемпионате России выросла на 143%. В среднем каждая игра на стадионе «Санкт-Петербург» собирала 43 903 зрителя. До переезда на новую арену домашние матчи петербуржцев посещало порядка 18 тыс. болельщиков.

К 20-му туру сине-бело-голубые стали самой посещаемой командой первой части РФПЛ – 44 578 зрителей за матч.

Рекорд «Локомотива»

«Локомотив» набрал 45 очков в первой части чемпионата России-2017/18. Железнодорожники впервые так круто идут 20 туров. Команда Юрия Семина опережает преследователей на восемь баллов, а весной в обойму вернутся травмированные игроки. На зиму Илья Геркус наметил пару трансферов. Скоро паровоз раскочегарится по полной.

Возвращение Карпина

Валерий Карпин сбросил «экспертные» оковы и под конец года вернулся к работе в РФПЛ. Теперь на пресс-конференции «Ростова» будут ходить толпами. Цитаты с «Олимпа-2» станут разбирать на горячие комментарии. Экс-спартаковцы встретят бывшего тренера, а Каприну предстоит сработаться с «коренными ростовчанами» Клачевым и Гацканом. Весна на Дону ожидается яркой.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; РИА Новости/Владимир Песня; РИА Новости/Рамиль Ситдиков; РИА Новости/Игорь Руссак

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