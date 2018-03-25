Из трансфера Златана сделали шоу. На поле все будет немного сложнее

«Гэлакси» оригинально представил звездного новичка, но еще никогда перспективы Ибрагимовича не выглядели столь туманно.

Как уходил

В четверг Златан Ибрагимович разместил пост в инстаграме, где попрощался с теперь уже бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед». «Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Время двигаться вперед после двух фантастических сезонов с «МЮ». Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто был со мной частью всей этой истории», - написал швед.

Это заявление не стало сенсацией. О том, что Ибра покинет «Оод Траффорд» и уедет в США, он сообщил заранее. В клубе не стали препятствовать трансферу. Давнюю мечту Златана – победу в Лиге чемпионов – «МЮ» ему подарить не смог, неожиданно оступившись на «Севилье». Дальнейшая мотивация что-то доказывать себе именно в Англии оказалась под вопросом.

Последним матчем Ибрагимовича за «Юнайтед» так и осталась игра с «Бернли» в Boxing Day – 26 декабря недавно восстановившийся от травмы форвард вновь повредил колено и выбыл на три месяца.

Как приходил

Уже на следующий день в твиттере «Лос-Анджелес Гэлакси» появилось видео с Иброй и вмонтированным туда же львом. Судя по всему, предлагается определить, кто из них выглядит более устрашающе. Само приветствие тоже лишний раз подчеркивает статус новичка: «Лос-Анджелес, добро пожаловать к Златану». Именно так, не наоборот.

В последние годы МЛС делала акцент скорее на подписание многообещающих талантов из Южной Америки, чем на приглашение стареющих звезд. Но случай с Ибрагимовичем стал тем самым исключением из правил.

Клуб выкупил рекламную полосу в пятничном выпуске Los Angeles Times, где повторяются те же слова, с автографом их Изрекшего.

Сколько заработает

Год назад Ибра отклонил предложение из Китая, по которому мог бы получать полтора миллиона долларов в неделю. Сейчас он будет иметь те же деньги с той лишь разницей, что речь идет о годовой зарплате. Подписав двухлетний контракт на 3 миллиона долларов, швед не вошел даже в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Все дело в том, что «Гэлакси» не стал использовать в отношении Златана так называемое Правило назначенного игрока. Оно позволяет каждому клубу лиги подписывать футболистов, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат (либо путем предложения игроку более высокой заработной платы, либо путем платы за трансфер). Так вот, полтора миллиона – это максимально возможная зарплата по контракту для «обычных» игроков. Правило же «Гэлакси» ранее использовал на других своих звезд: братьев Джиованни и Джонатана Дос Сантос и Ромейна Алессандрини.

По сравнению с Англией, зарплата Ибры уменьшится на 95 (!) процентов. Можно сказать, будет играть за еду.

Что со здоровьем

Простой подсчет подсказывает, что полностью восстановиться после рецидива Ибрагимович должен к 31 марта. Через неделю у «Гэлакси» домашнее дерби с новичком МЛС «Лос-Анджелесом». К счастью для Златана и его команды, до конца сезона (он завершается в октябре) им придется сыграть на искусственных газонах всего четыре раза.

Ровесник Ибрагимовича, 36-летний Лэндон Донован, закончивший с футболом пару лет назад, но в этом году неожиданно вновь возобновивший карьеру в Мексике, в интервью ESPN сравнил трансфер Златана с приездом Дэвида Бекхэма в США. Донован, лидер «Гэлакси» на тот момент, вспоминает, что какое-то время именитому новичку понадобилось на адаптацию, но в итоге все закончилось тем, что он помог команде выиграть два Кубка МЛС.

Где будет играть

Самый интересный вопрос. С одной стороны, Ибра всего два года назад выдавал сезон с 50 голами за «ПСЖ», а в прошлом сезоне до травмы забил 28 мячей за «МЮ». С другой, у «Гэлакси» полный порядок именно с атакой. В центре нападения там решает темнокожий норвежец Ола Камара, отличившийся 34 раза в двух своих первых сезонах в МЛС. Уже упомянутые Джио Дос Сантос и Алессандрини также всегда готовы поддержать наступление.

Новый чемпионат в Америке начался не так давно. В двух первых матчах «Гэласки» Камара действовал в завершении, на острие, а помогали ему Эммануэль Боатенг, Дос Сантос и кто-то из пары Себастьян Летджет – Алессандрини. Чуть глубже играли другой Дос Сантос и Перри Китчен. Все, по идее, твердые игроки основы с вполне конкретными функциями на поле. Двигать Камара на фланг вряд ли стоит. Центрфорвардом он был и в предыдущем клубе «Коламбусе» и именно в этой роли приносит больше всего пользы команде. Если «Гэлакси» перейдет на игру в двух центральных нападающих, то жертвовать придется кем-то из центральных полузащитников или вингером либо же переходить на схему с тремя защитниками.

Любопытно, как сработается Златан с главным тренером команды Сиги Шмидтом. У шведа не всегда были идеальные истории в этом плане (вспоминаем Пепа Гвардиолу), а Шмидт и близко не обладает тем авторитетом, что Жозе Моуринью. Даже на местном уровне.

Ждать ли на ЧМ-2018

После чемпионата Европы Ибрагимович завершил карьеру в сборной, однако в этом месяце дал понять, что не исключает своего возвращения в команду на чемпионат мира. По словам форварда, из Швеции ему звонят чуть ли не ежедневно с вопросами, как он себя чувствует, какие у него планы и мысли, как обстоят дела.

«С той стороны уже ничего не решается, решается с моей, - со свойственной ему скромностью сказал Златан в интервью официальному сайту клуба. – Если я захочу, то буду на ЧМ. Сейчас я очень соскучился по футболу, как только начну вновь играть, посмотрим, что из этого выйдет».

Фото: LAGalaxy, globallookpress.com

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