«Спартак развалился при Каррере». Главное из 50-минутного шоу Рианчо

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо очень долго и эмоционально говорил на пресс-конференции после поражения от «Урала» (1:2). Мы отобрали главное.

2018-11-04T22:54:58+03:00 Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо очень долго и эмоционально говорил на пресс-конференции после поражения от «Урала» (1:2). Мы отобрали главное.

– Вам не кажется, что вы ошиблись со стартовым составом? Почему не вышел в старте Еременко? Почему в опорной зоне играл Боккетти?

– Вам кажется, что я не прав, не выпустив в старте Еременко? – передает слова Рианчо корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.

– Да.

– А я считаю, что это вы не правы. Еременко два года не играл в футбол. Я просто не могу сразу отдать его на растерзание львам. Он будет постепенно наращивать игровой ритм. Поэтому в старте вышли Зобнин и Игнатов.

– Вы не считаете, что схема 4-3-3 – садизм по подношению к команде и мазохизм по отношению к себе?

– Я анализировал восемь матчей команды перед тем, как прийти в «Спартак». Проблема команды была в том, что она разваливалась. Пятеро оборонялись и пятеро нападали. Прежде всего нужно было решить вопрос целостности и компактности. Когда начался этот сезон, по версии Инстат, мы долгое время были на втором месте по подходам к штрафной. Плюс мы забили семь мячей со стандартов. Нам не хватало последнего паса, но команда старалась. Сейчас стоит опираться исключительно на порядок. Нужно терпение. Согласен, нам тяжело атаковать флангами. В качестве решения этой задачи один из наших инсайдов открывается на фланг. Не смотрел статистику сегодня, но нам не хватало последней передачи, однако команда имела подходы к штрафной. Сегодня я грустный. И это потому, что команде нужна поддержка болельщиков. А футболисты ее не чувствуют. Поведение фанатов отражается на игроках. В этой ситуации проигрывает команда… Проигрываем мы все. Сегодня меня обругали, а я пришел, чтобы помогать футболистам. Но я буду им помогать, пока не умру.

– Вы красиво говорите на пресс-конференциях. С игроками говорите так же?

– Я темпераментный человек. С футболистами порой говорю иначе. Вчера на открытой тренировке вы могли видеть, как я гнал их и подбадривал. Я сторонник идеи, «как я тренируюсь – так и играю». Если делаешь это максимально эффективно, то и в играх все будет окей. Прошу футболистов вести себя так всегда.

– Расскажите правду о проблеме «Спартака». В команде был конфликт, а уволили одного человека – Карреру?

– Вы ошибаетесь. В Австрии у нас были выборы капитана команды. И был конфликтный футболист. У него было 17 голосов. Давайте подумаем об этом и не будем искать виноватых. Мы пытались решить проблему, но она не решилась. Внутри остался конфликт. В этом не надо никого винить, но пострадала от этого вся команда. Все потому, что информация, выходившая во вне, была неправдой. Виноваты в конфликтах всегда двое, и между этими двумя оказался «Спартак» с многолетней историей. У меня 30 мая заканчивается контракт. Может быть, я поеду домой завтра, кто знает. Я не держусь за это кресло.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

Голы: Адриано, 74 (ВИДЕО). – Димитров, 29 (ВИДЕО). Панюков, 76 (ВИДЕО).

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