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Пенальтист Маркизио, Лев и два Дзюбы на поле, Туктамышева на трибуне. Как «Зенит» победил «Ахмат»

21:11
Пенальтист Маркизио, Лев и два Дзюбы на поле, Туктамышева на трибуне. Как «Зенит» победил «Ахмат»
Клаудио Маркизио / Фото: © ФК «Зенит»
Корреспондент «Матч ТВ» о необычных вещах, которые окружали игру «Зенит» - «Ахмат» (1:0).

Час до игры, а уже забивают

Из-за того что матч «Зенита» с «Ахматом» начинался в 14:00, традиционный фан-променад на этот раз превратился в своеобразный утренник. Но менее интересным и популярным у болельщиков он от этого не стал. В связи с Днем народного единства развлечения посвятили играм народов России.

В итоге детвора с огромным удовольствием билась на мешках по-татарски.

Кидала кольца на оленьи рога по-якутски.

Или швыряла огромный шар в матрешки, играя в «боулинг по-русски». У взрослых нашлись другие забавы. Любой желающий, например, мог примерить костюм шамана с бубном и попробовать «наколдовать» победу «Зенита».

Или забить самому. Но не гол, а большой гвоздь в большой пень не менее внушительной кувалдой. И не просто так – а кто быстрее. Говорят, такой «аттракцион» был очень популярен в старину на русских ярмарках. Нынешней публике на футболе, судя по фан-променаду, он тоже пришелся вполне по душе.

https://twitter.com/s_tsimmerman/status/1059026162125623296

Лев из принтера

Но главная новинка ждала всех в центральном круге главного поля боя – футбольного. Здесь появился огромный лев, символ «Зенита». Не настоящий, но весьма искусно изображенный на газоне.

— Как правило, такие рисунки на газоне делаются помощи специальной машины turfprinter. Вводишь в него компьютерный вариант, задаешь реальные параметры, и он при помощи спутника и системы GPS «укладывает» траву нужным образом, — рассказал корреспонденту «Матч ТВ» агроном «Зенита» и арены «Санкт-Петербург» Константин Креминский. 

Первый и последний пенальти «Зенита»

Что касается непосредственно игры, то ключевыми в ней стали два момента. Первый – назначение пенальти в ворота «Ахмата» за снос Мака на 31-й минуте. Любопытно, что этот 11-метровый стал первым, который «Зенит» заработал в нынешнем чемпионате. Сам петербургский клуб при этом оказался последним, кто исполнил подобный стандарт по ходу нынешнего турнира.

Бить его, кстати, отправился не Артем Дзюба, а Клаудио Маркизио.

К некоторому, надо сказать, недоумению трибун. Ведь даже после незабитого Дзюбой 11-метрового в ворота «Бордо» Сергей Семак подтвердил – именно Артем является штатным пенальтистом команды.

— Да, я так говорил. Но и Клаудио прекрасно исполняет 11-метровые. С его приходом ситуация стала такой: если Маркизио на поле, он первый пенальтист, Дзюба – второй. Не было бы на поле Маркизио – бил бы Дзюба, — объяснил ситуацию Семак после матча.

Как бы там ни было, Маркизио действительно довольно ловко обманул Городова и забил, как позже выяснилось, победный гол.

Что касается второго ключевого эпизода, то он вновь оказался связан с удалением аргентинца. На этот раз – Паредеса за вторую желтую карточку. И уже 11 (!) за сезон.

— Наказание, конечно, последует, — пообещал после игры Семак, — Надо уметь справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Это поступок, который к тому же заставляет отрабатывать ребят и за себя, и за него.

Добавим, что Семаку теперь придется обходиться без Паредеса в следующем матче – в Москве с ЦСКА. Причем это будет уже третья дисквалификация аргентинца по ходу сезона с учетом Лиги Европы.

Что же касается поединка с «Ахматом», вдесятером «Зенит» сосредоточился на том, чтобы сохранить столь драгоценные три очка, и своего добился. В том числе за счет того, что на последних минутах после выхода Анюкова перешел на игру в пять защитников.

Два Дзюбы вместо трех Кришито

Не так давно на арене «Санкт-Петербург» после почти каждого финального свистка можно было наблюдать такую картину: все с поля уходят, а Доменико Кришито на нем остается. К нему выбегают два его сына и начинается новая игра.

Кришито, как известно, уехал, но традиция осталась. После игры с «Ахматом» продолжили ее Артем Дзюба и его пятилетний сын Никита. Причем папа отправился в ворота, а мальчик принялся ему бить.

Правда, как выяснилось, Дзюба и раньше таким образом выводил сына на поле. Но было это еще на «Петровском».

Туктамышевой понравилось!

Как выяснил «Матч ТВ», на матче «Зенит» — «Ахмат» побывала российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая недавно стала победительницей Skate Canada.

— Какие впечатления от футбола? – вопрос фигуристке почти сразу после матча.

— Ну, я не в первый раз на игре «Зенита».

— А какой?

— (Смеется.) Второй. Первый – примерно месяц назад была. Но мне снова очень понравилось. Хорошая была игра. «Ахмат» хорошо защищался. Поэтому только один гол «Зенит» с пенальти и забил. Но в целом сильный матч получился, на мой взгляд.

— Что скажете об атмосфере на арене «Санкт-Петербург»?

— Ой, здорово! Мне безумно нравится. А еще – очень тепло. Кстати, я сидела почти по центру, близко к полю – мне все было так хорошо видно! В общем, домой поехала с отличными положительными эмоциями.

— Скажите, вы болельщица «Зенита» или так, из любопытства на футбол пошли?

— Знаете, я стала интересоваться футболом после чемпионата мира. Потом пошла на «Зенит». И после двух матчей поняла, что «Зенит» очень даже хорошая команда. Тем более она петербургская. Конечно, отдаю предпочтение ей.

— Кого-то из футболистов по их профессиональным качествам для себя отметили?

— Пока по двум матчам не сильно разобралась. Как и всем любителям футбола, нравится Артем Дзюба. А сегодня на поле выделю десятого номера. Его фамилия Марки… (пауза).

— …Маркизио.

— Точно! Для себя запомнила его как «Маркиз», но всю фамилию еще не выучила (смеется). Для меня он выделился тем, что забил победный гол.

— Вы на футбол прямо из Канады?

— Нет, прилетела во вторник, а послезавтра уже улетаю в Японию. Хорошо, что матч на эти выходные пришелся.

Добавим, что благодаря тому, что «Краснодар» не смог выиграть у «Ростова» (2:2), «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя «Локомотива» на 7 очков и досрочно выиграл первый круг.      

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: Маркизио, 31 (с пенальти) (ВИДЕО).

Удаление: Паредес («Зенит»), 83. 

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Фото: Сергей Циммерман, ФК «Зенит», РИА Новости/Нина Зотина

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