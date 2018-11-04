Для кого 13-й тур станет счастливым? Онлайн матча «Зенит» — «Ахмат»

Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.

2018-11-04T13:45:29+03:00 Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.

Футбол. Зенит – Ахмат. Российская Премьер-лига. 13 тур

Клаудио Маркизио на 32 минуте реализовал пенальти.

»Зенит» после 12 туров с 26 очками лидирует в РПЛ. Питерцы выиграли девять матчей, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.

У «Ахмата» 16 очков и девятая строчка. У махачкалинцев 4 победы, столько же ничьих и поражений

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Маммана, Чернов, Нету, Кузяев, Паредес, Маркизио, Шатов, Дзюба, Мак.

Лунев, Иванович, Маммана, Чернов, Нету, Кузяев, Паредес, Маркизио, Шатов, Дзюба, Мак. Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Думбия, Раванелли, Исмаэл, Митришев.

Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Думбия, Раванелли, Исмаэл, Митришев. Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Паредес со стандарта бьет по воротам Городова, голкипер достает мяч.

Мак после прострела слева опасно бил по пустым воротам, но чудом не попал.

Дзюба с линии штрафной плотно бьет низом, Городов парирует.

ГОЛ! Маркизио реализует пенальти – 1:0.

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