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Для кого 13-й тур станет счастливым? Онлайн матча «Зенит» — «Ахмат»

13:45
Для кого 13-й тур станет счастливым? Онлайн матча «Зенит» — «Ахмат»
Клаудио Маркизио / Фото: © ФК «Зенит»
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
Футбол. Зенит – Ахмат. Российская Премьер-лига. 13 тур
  • Клаудио Маркизио на 32 минуте реализовал пенальти.
  • »Зенит» после 12 туров с 26 очками лидирует в РПЛ. Питерцы выиграли девять матчей, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения.
  • У «Ахмата» 16 очков и девятая строчка. У махачкалинцев 4 победы, столько же ничьих и поражений
  • Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Маммана, Чернов, Нету, Кузяев, Паредес, Маркизио, Шатов, Дзюба, Мак. 
  • Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Думбия, Раванелли, Исмаэл, Митришев.
  • Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Паредес со стандарта бьет по воротам Городова, голкипер достает мяч.

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Мак после прострела слева опасно бил по пустым воротам, но чудом не попал.

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Дзюба с линии штрафной плотно бьет низом, Городов парирует.

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ГОЛ! Маркизио реализует пенальти – 1:0.

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У «Зенита» нет состава на три фронта

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