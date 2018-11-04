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«Спартак» — «Урал». Онлайн и лучшие моменты

18:44
«Спартак» — «Урал». Онлайн и лучшие моменты
Андрей Панюков и Дмитрий Комбаров / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Прямая трансляция 13-го тура.
Футбол. Спартак – Урал. Российская Премьер-лига. 13 тур
  • Счет на 30-й минуте матча открыл Николай Димитров.
  • После 12 туров «Спартак» на шестой строчке в турнирной таблице.
  • «Урал» — на 12-й.
  • Главный раздражитель фанатов красно-белых – Денис Глушаков, — начинает матч в запасе. Свиста будет меньше.
  • Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Попов, Зобнин, Ташаев, Игнатов, Луис Адриано.
  • Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бумаль, Бавин, Эль-Кабир, Панюков, Ильин,
  • Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Ильин пробил с разворота. Мяч пролетает в метре над перекладиной.

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Боккетти бьет с дальней дистанции.

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Ташаев пробил метров с 25. мимо ворот.

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Опасно бьет Попов. Годзюр в прыжке спасает свою команду.

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ГОЛ! Димитров великолепно исполнил штрафной, мяч летит точно в ближнюю девятку – 0:1.

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Игнатов упускает возможность сравнять счет.

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Удар Ильина с острого угла едва не застает Максименко врасплох. 

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Джикия метров с десяти эффектно пробил через себя. Мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной «Урала».

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