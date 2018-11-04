«Спартак» — «Урал». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция 13-го тура.

2018-11-04T18:44:12+03:00 Прямая трансляция 13-го тура.

Футбол. Спартак – Урал. Российская Премьер-лига. 13 тур

Счет на 30-й минуте матча открыл Николай Димитров.

После 12 туров «Спартак» на шестой строчке в турнирной таблице.

«Урал» — на 12-й.

Главный раздражитель фанатов красно-белых – Денис Глушаков, — начинает матч в запасе. Свиста будет меньше.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Попов, Зобнин, Ташаев, Игнатов, Луис Адриано.

Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Попов, Зобнин, Ташаев, Игнатов, Луис Адриано. Стартовый состав «Урала»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бумаль, Бавин, Эль-Кабир, Панюков, Ильин,

Годзюр, Кулаков, Балажиц, Меркулов, Ароян, Димитров, Бумаль, Бавин, Эль-Кабир, Панюков, Ильин, Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

Ильин пробил с разворота. Мяч пролетает в метре над перекладиной.

Боккетти бьет с дальней дистанции.

Ташаев пробил метров с 25. мимо ворот.

Опасно бьет Попов. Годзюр в прыжке спасает свою команду.

ГОЛ! Димитров великолепно исполнил штрафной, мяч летит точно в ближнюю девятку – 0:1.

Игнатов упускает возможность сравнять счет.

Удар Ильина с острого угла едва не застает Максименко врасплох.

Джикия метров с десяти эффектно пробил через себя. Мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной «Урала».

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