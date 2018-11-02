Свои люди. У кого в РПЛ больше всего собственных воспитанников?

Школы и академии московских клубов впереди всех.

2018-11-02T11:30:42+03:00 Школы и академии московских клубов впереди всех.

На днях исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал отчет о количестве воспитанников европейских клубов, играющих в чемпионатах Старого Света. Самая производительная академия оказалась у «Аякса» - 77 ее выпускников сейчас выступают за различные команды. Следом за голландскими мастерами подготовки расположились школы киевского «Динамо» и белградского «Партизана» (по 69). В топ-50 нашлось место и трем представителям России: «Зенит», «Спартак» (по 31) и «Локомотив» (28).

А сколько своих воспитанников выступает за родные клубы в РПЛ?

Массимо Каррера обильно вводил в состав молодежь. Особенно часто к услугам воспитанников красно-белой примаверы итальянец обращался в этом сезоне. Первым номером в отсутствии травмированного Селихова он сделал не Реброва, с которым брал чемпионство, а 20-летнего Максименко. С лета Каррера инкорпорировал в состав Рассказова и Ломовицкого. Позже на поле стал появляться технарь Игнатов. В плане поставляемого количества собственной молодежи в основу спартаковская система работает исправно. Клуб имеет возможность обкатывать игроков в ФНЛ в «Спартаке-2», а не только в молодежном первенстве. Другой вопрос, что при таком объемном вливании свежей крови стабильных результатов стоит ждать едва ли.

Клубная политика вынуждает Виктора Гончаренко доверять своим. Времена, когда тренеры ЦСКА могли выбирать в атаке Жо, Вагнера, Думбия или Мусу, давно прошли. К счастью, в армейской школе подросло неплохое поколение нападающих, один из которых сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Не стоит забывать и про старую гвардию – Акинфеев с Щенников с самого детства впитали красно-синие цвета. Сейчас общая стоимость воспитанников клуба, выступающих за основу, составляет порядка 27 млн евро. Тренеры детских и юношеских команд в армейском клубе явно не зря едят свой хлеб.

Щедра на талантливых воспитанников и школа «Локомотива». Не всегда юные железнодорожники продолжают выступление за родной клуб. Достаточно вспомнить примеры Кокорина, Полоза или Смольникова. Но и до основной команды добирается немало выпускников. Лысов, Баринов и, конечно, братья Миранчуки внесли заметный вклад в чемпионство-2017/18.

Кроме Антона Шунина, проводящего в «Динамо» уже 11-й сезон, воспитанники одной из старейших футбольных школ страны не играют ключевой роли в команде Хохлова. Из остальных коренных динамовцев стоит выделить фактурного защитника Романа Евгеньева. 19-летний игрок дебютировал за основу в начале октября, заменив в дебюте игры с «Крыльями» травмированного Рыкова, а в минувшие выходные впервые вышел в стартовом составе в матче РПЛ. На днях «Динамо» продлило контракты с Грулевым, Евгеньевым и Тереховым, дав понять, что в будущем намерено делать ставку на своих парней.

Уциев начинал обучаться футболу в родном Аргуне в ДЮСШ «Вайнах», а завершал уже в грозненском «Тереке». За клуб крайний защитник выступает с 2005 года по сей день. Заур Садаев – сын лучшего бомбардира в истории грозненской команд Умара Садаева. Главный покровитель «Ахмат» Рамзан Кадыров всячески приветствует появление местных воспитанников в команде. На подходе уже есть молодежь – Халид Кадыров и Аюб Бацуев, которые успели дебютировать за основу в прошлом сезоне.

Оба воспитанника красноярского футбола нечасто появляются на поле в этом сезоне. Комков, вернувшийся в позапрошлом году в родной клуб после 10 лет скитаний по другим командам, в РПЛ провел пять матчей, Рожков - и вовсе два.

Когда-та на «Петровском» зажигали свои. Команда, ведомая Аршавиным, Быстровым, Денисовым и А.Кержаковым, была особенно любима городом. Сейчас из местных только третий вратарь Кержаков и уроженец Набережных Челнов Кузяев, который после переезда в Петербург в 14 лет оказался в зенитовской «Смене». Во взрослый футбол Далер выпускался уже через академию «Зенита».

Академия «Краснодара» по праву считается одной из лучших в стране, но в основном составе закрепиться пока удалось только двоим. В текущем сезоне обращает на себя внимание Магомед-Шапи Сулейманов, уже трижды отличившийся после выхода на замену. 18-летний нападающий – лучший по скорострельности во всей лиге. Он забивает один гол в среднем за 31 минуту.

Прошлый сезон 21-летний Юсупов провел в аренде в «Тюмени», сумев отличиться четырьмя голами в ФНЛ. В розыгрыше РПЛ 2018/19 шанса проявить себя толком пока не получил. В его активе три выхода на замену в самых концовках встреч. Общее проведенное время на поле – 10 минут.

Три года назад Безденежных завоевал серебро юношеского Евро, а его перспективы в клубе, где умеют работать с молодежью, казались самыми радужными. В сезоне-2016/17 он провел 20 матчей в РПЛ, но уже на следующий год почти не появлялся на поле. В аренде у нижегородского «Олимпийца» также не играл. В первом же матче в основе в текущем сезоне в конце сентября получил травму голеностопа и больше на поле не появлялся.

В остальных шести командах премьер-лиги в этом сезоне собственные воспитанники на поле не выходили.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Виталий Тимки, РИА Новости/Александр Паниотов, ФК «Зенит», РИА Новости/Виталий Тимкив, ФК «Урал», РИА Новости/Павел Лисицын, ПФК ЦСКА