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Олимп - Кубок России

«Мне плевать, что трибуны свистят, Глушаков будет играть». Рианчо точно знает, что делает?

00:11
«Мне плевать, что трибуны свистят, Глушаков будет играть». Рианчо точно знает, что делает?
Денис Глушаков и Рауль Рианчо / Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Репортаж «Матч ТВ» с кубкового матча «Спартак» — «Анжи» (1:0), где трибуны «хоронили» Дениса Глушакова, но его воскрешал Рауль Рианчо.

 «Спартак» победил «Анжи» (1:0) и вышел в ¼ финала Кубка России. Гол Ханни – радостный момент, но игры у красно-белых как не было, так и нет. Хотя у Рауля Рианчо на этот счет свое, истинно испанское мнение.  

— Вы, наверное, уже научились отличать спартаковцев от спартанцев, — вопрос тренеру после матча. —  Но почему мы сегодня опять не увидели «Спартака»?

— Первый тайм вам понравился? — уточнил Рауль.

— Нет.

— Что ж, я вам сочувствую. Потому что первый тайм мы провели просто замечательно. Когда играешь против команды, в которой десять человек прижимаются к своим воротам, нужно иметь терпение. Мои ребята выдержали. И знаете что, до тех пор, пока я буду находиться на этом посту, я буду делать все, чтобы команда работала организованно: вместе нападала и оборонялась. Чтобы мы не пропускали контратаки и владели мячом. Такую игру я приемлю. Если вам нравится команда, которая разваливается, — мне вас жаль.

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***

У команды, которую после Карреры «собирает» Рианчо, все началось с автобуса. Парковка, где болельщики обычно тепло встречали игроков, оказалась пустой. Помахать рукой команде пред игрой с «Анжи» почти никто не пришел.

Полтора часа до матча. Площадь рядом со стадионом производит одинокое впечатление. Как пела Анжелика Варум: «Так грустно, что хочется курить». Люди маленькими кучками быстро шагают по холоду. Из динамиков несется какое-то бессмысленное «туц-туц-туц». Не слышно привычного «Если сердце бьется, честь не продается». Такое чувство, будто шагаешь по огромному супермаркету: скоро закрытие, горят витрины, висят красно-белые шарфики. Но их не раскупят. Некому.

Час до игры. Антуража добавляет абсолютно пустая трибуна B. 

После полуфинала Кубка с «Тосно» в прошлом сезоне КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фан-сектора на ближайший домашний матч турнира.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1058044809032687616

Но и без того часть фанатов планировала отказаться от идеи посещения матча.

— Я не иду на стадион. Нужен билет – пишите в личку, — таких сообщений в соцсетях было очень много.

В среду сообщалось о встрече вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова с одной из организаций фанатов красно-белых. Целью было нахождение компромисса в вопросе о поведении на трибунах во время ближайшего матча. В Казани, если вспомнить, был баннер с цитатой Карреры и оскорбления Глушакова.

Видимо, переговоры (если они и были) не увенчались успехом. А то и вовсе зашли в тупик.

С «Анжи» на трибунах реприза. Баннер на итальянском «Массимо, спасибо за все, это было круто» украшает сектор D. С него вновь несется ругань в адрес Глушакова. Все так же, как в Казани, только в 100 раз серьезнее. Происходящее похоже на уничтожение футболиста и личности. Перед стартовым свистком Рианчо подзывает к себе капитана, следует теплое объятие. Глаз Дениса в этот момент не видно, а жаль.

Возвращение на родной садион – хуже некуда. Футболиста встречают полотна: «Глушаков – это похороны. Наши». «Глушаков – на выход». Каждое касание мяча – оглушительный свист.

— Сколько человек в зале разведены? — задается Рианчо вопросом на пресс-конференции. — При разводе всегда начинаются поиски виноватых, обычно страдают дети. Здесь был развод, и больше всего пострадала команда. Есть люди в этом мире, которые ничего никому не прощают. При этом прощают себе. Настоящая семья объединяется и страдает вместе. Блудному сыну должен даваться шанс. Мне 58 лет, и я поработал в Испании, России и на Украине. Но то, что я увидел сегодня, я никогда не видел. Очень жаль, я знаю, что многие болельщики не желают зла команде. Но есть маленькая группа, которая больше всех кричит, и ей нужно замолчать.

https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1058045801614721029

***

Далее испанец пускается в удивительные размышления: 

— Если вы знаете историю России – она заключается в том, что не генералы выигрывали сражения, их выигрывал русский народ. Сегодня было 8 русских игроков, а потом – 9. Так что забудьте о генералах. Эта команда заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают что хотят. И мне неважно, что с трибун свистят. Меня это даже это заводит. 

Рианчо молодец, что стоит горой за футболистов. И эксцентричность ему очень к лицу. Но, кажется, испанец не понимает, что проблема «Спартака» куда глубже и сложнее. 

«В «Спартаке» команда существует отдельно от клуба». Эксклюзивное интервью бывшего помощника Карреры

Рианчо может одной фразой настроить против себя ту «маленькую группу», которая собирала аншлаги в Тушине, отвечала за атмосферу и гнала команду вперед.    

Если тренеров увольняют исключительно за результаты, могут ли уволить за пустые трибуны? Ведь это тоже показатель. И будет ли считаться успешной команда, если на нее перестанут ходить? 

Больше послематчевых комментариев:

Рауль Рианчо: «В „Спартаке“ будут играть не имена, а мужики»

Магомед Адиев: «Игра со „Спартаком“ была десертом, который мы не до конца съели»

Артем Ребров: «Глушаков – все равно наш капитан, мы его сами выбирали»

Александр Самедов: «Обстановка в команде никак не поменялась с уходом Карреры»

Рауль Рианчо: «Мне плевать, что на трибунах свистят, Глушаков будет играть»

Роман Еременко: «Имеем все шансы побеждать дальше»

Глушаков прокомментировал возвращение в основу «Спартака»

Михаил Игнатов: «В „Спартаке“ все хорошо, ничего не изменилось»

Кубок России. 2018-19. 1/8 финала

«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (1:0)

Гол: Ханни, 20 (ВИДЕО). 

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