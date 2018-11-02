«Мне плевать, что трибуны свистят, Глушаков будет играть». Рианчо точно знает, что делает?
«Спартак» победил «Анжи» (1:0) и вышел в ¼ финала Кубка России. Гол Ханни – радостный момент, но игры у красно-белых как не было, так и нет. Хотя у Рауля Рианчо на этот счет свое, истинно испанское мнение.
— Вы, наверное, уже научились отличать спартаковцев от спартанцев, — вопрос тренеру после матча. — Но почему мы сегодня опять не увидели «Спартака»?
— Первый тайм вам понравился? — уточнил Рауль.
— Нет.
— Что ж, я вам сочувствую. Потому что первый тайм мы провели просто замечательно. Когда играешь против команды, в которой десять человек прижимаются к своим воротам, нужно иметь терпение. Мои ребята выдержали. И знаете что, до тех пор, пока я буду находиться на этом посту, я буду делать все, чтобы команда работала организованно: вместе нападала и оборонялась. Чтобы мы не пропускали контратаки и владели мячом. Такую игру я приемлю. Если вам нравится команда, которая разваливается, — мне вас жаль.Открыть видео
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У команды, которую после Карреры «собирает» Рианчо, все началось с автобуса. Парковка, где болельщики обычно тепло встречали игроков, оказалась пустой. Помахать рукой команде пред игрой с «Анжи» почти никто не пришел.
Полтора часа до матча. Площадь рядом со стадионом производит одинокое впечатление. Как пела Анжелика Варум: «Так грустно, что хочется курить». Люди маленькими кучками быстро шагают по холоду. Из динамиков несется какое-то бессмысленное «туц-туц-туц». Не слышно привычного «Если сердце бьется, честь не продается». Такое чувство, будто шагаешь по огромному супермаркету: скоро закрытие, горят витрины, висят красно-белые шарфики. Но их не раскупят. Некому.
Час до игры. Антуража добавляет абсолютно пустая трибуна B.
После полуфинала Кубка с «Тосно» в прошлом сезоне КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фан-сектора на ближайший домашний матч турнира.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1058044809032687616
Но и без того часть фанатов планировала отказаться от идеи посещения матча.
— Я не иду на стадион. Нужен билет – пишите в личку, — таких сообщений в соцсетях было очень много.
В среду сообщалось о встрече вице-президента «Спартака» Наиля Измайлова с одной из организаций фанатов красно-белых. Целью было нахождение компромисса в вопросе о поведении на трибунах во время ближайшего матча. В Казани, если вспомнить, был баннер с цитатой Карреры и оскорбления Глушакова.
Видимо, переговоры (если они и были) не увенчались успехом. А то и вовсе зашли в тупик.
С «Анжи» на трибунах реприза. Баннер на итальянском «Массимо, спасибо за все, это было круто» украшает сектор D. С него вновь несется ругань в адрес Глушакова. Все так же, как в Казани, только в 100 раз серьезнее. Происходящее похоже на уничтожение футболиста и личности. Перед стартовым свистком Рианчо подзывает к себе капитана, следует теплое объятие. Глаз Дениса в этот момент не видно, а жаль.
Возвращение на родной садион – хуже некуда. Футболиста встречают полотна: «Глушаков – это похороны. Наши». «Глушаков – на выход». Каждое касание мяча – оглушительный свист.
— Сколько человек в зале разведены? — задается Рианчо вопросом на пресс-конференции. — При разводе всегда начинаются поиски виноватых, обычно страдают дети. Здесь был развод, и больше всего пострадала команда. Есть люди в этом мире, которые ничего никому не прощают. При этом прощают себе. Настоящая семья объединяется и страдает вместе. Блудному сыну должен даваться шанс. Мне 58 лет, и я поработал в Испании, России и на Украине. Но то, что я увидел сегодня, я никогда не видел. Очень жаль, я знаю, что многие болельщики не желают зла команде. Но есть маленькая группа, которая больше всех кричит, и ей нужно замолчать.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/1058045801614721029
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Далее испанец пускается в удивительные размышления:
— Если вы знаете историю России – она заключается в том, что не генералы выигрывали сражения, их выигрывал русский народ. Сегодня было 8 русских игроков, а потом – 9. Так что забудьте о генералах. Эта команда заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не против которых будут свистеть. При всем уважении Глушаков – это игрок «Спартака», и он будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают что хотят. И мне неважно, что с трибун свистят. Меня это даже это заводит.
Рианчо молодец, что стоит горой за футболистов. И эксцентричность ему очень к лицу. Но, кажется, испанец не понимает, что проблема «Спартака» куда глубже и сложнее.
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Рианчо может одной фразой настроить против себя ту «маленькую группу», которая собирала аншлаги в Тушине, отвечала за атмосферу и гнала команду вперед.
Если тренеров увольняют исключительно за результаты, могут ли уволить за пустые трибуны? Ведь это тоже показатель. И будет ли считаться успешной команда, если на нее перестанут ходить?
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Кубок России. 2018-19. 1/8 финала
«Спартак» (Москва) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (1:0)
Гол: Ханни, 20 (ВИДЕО).