«Мне плевать, что трибуны свистят, Глушаков будет играть». Рианчо точно знает, что делает?

Репортаж «Матч ТВ» с кубкового матча «Спартак» — «Анжи» (1:0), где трибуны «хоронили» Дениса Глушакова, но его воскрешал Рауль Рианчо.

2018-11-02T00:11:20+03:00 Репортаж «Матч ТВ» с кубкового матча «Спартак» — «Анжи» (1:0), где трибуны «хоронили» Дениса Глушакова, но его воскрешал Рауль Рианчо.

«Спартак» победил «Анжи» (1:0) и вышел в ¼ финала Кубка России. Гол Ханни – радостный момент, но игры у красно-белых как не было, так и нет. Хотя у Рауля Рианчо на этот счет свое, истинно испанское мнение.

— Вы, наверное, уже научились отличать спартаковцев от спартанцев, — вопрос тренеру после матча. — Но почему мы сегодня опять не увидели «Спартака»?

— Первый тайм вам понравился? — уточнил Рауль.

— Нет.

— Что ж, я вам сочувствую. Потому что первый тайм мы провели просто замечательно. Когда играешь против команды, в которой десять человек прижимаются к своим воротам, нужно иметь терпение. Мои ребята выдержали. И знаете что, до тех пор, пока я буду находиться на этом посту, я буду делать все, чтобы команда работала организованно: вместе нападала и оборонялась. Чтобы мы не пропускали контратаки и владели мячом. Такую игру я приемлю. Если вам нравится команда, которая разваливается, — мне вас жаль.

***

У команды, которую после Карреры «собирает» Рианчо, все началось с автобуса. Парковка, где болельщики обычно тепло встречали игроков, оказалась пустой. Помахать рукой команде пред игрой с «Анжи» почти никто не пришел.

Полтора часа до матча. Площадь рядом со стадионом производит одинокое впечатление. Как пела Анжелика Варум: «Так грустно, что хочется курить». Люди маленькими кучками быстро шагают по холоду. Из динамиков несется какое-то бессмысленное «туц-туц-туц». Не слышно привычного «Если сердце бьется, честь не продается». Такое чувство, будто шагаешь по огромному супермаркету: скоро закрытие, горят витрины, висят красно-белые шарфики. Но их не раскупят. Некому.

Час до игры. Антуража добавляет абсолютно пустая трибуна B.

После полуфинала Кубка с «Тосно» в прошлом сезоне КДК РФС наказал «Спартак» закрытием фан-сектора на ближайший домашний матч турнира.