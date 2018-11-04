«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью. Лучшие моменты очень горячего южного дерби
- Счет на седьмой минуте открыл Эльдор Шомуродов. Ассист – Аяз Гулиев.
- Ари отличился дублем: на 16-й минуте и 72-й.
- На 81-й минуте ничью на табло установил Сверрир Ингасон.
- После 13 туров у «Краснодара» третье место в таблице, у «Ростова» — четвертое.
- Статистика и текстовая трансляция
Голы и лучшие моменты
ГОЛ! Чуть больше шести минут понадобилось гостям, чтобы открыть счет. Гулиев пробил из-за пределов штрафной, мяч срикошетил о голову Шомуродова и залетел в угол ворот Синицына – 0:1.Открыть видео
Гулиев опасно бьет с дальней дистанции.Открыть видео
ГОЛ! Ари сравнивает – 1:1.Открыть видео
Перейра опасно бьет в касание. Мяч летит правее ворот.Открыть видео
Юсупов опасно бьет левой ногой. Мяч летит мимо ворот.Открыть видео
Вандерсон прорвался по правому флангу в штрафную соперника и в борьбе с защитником пробил по воротам. Мяч попал в сетку ворот с внешней стороныОткрыть видео
ГОЛ! Ари делает дубль – 2:1.Открыть видео
ГОЛ! Точен Ингасон после розыгрыша углового – 2:2.Открыть видео
Чемпионат России. 2018-19. Тур 13
«Краснодар» (Краснодар) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1)
Голы: Ари, 16 (ВИДЕО), 72 (ВИДЕО). — Шомуродов, 7 (ВИДЕО). Ингасон, 81 (ВИДЕО).
Читайте также:
Свои люди. У кого в РПЛ больше всего собственных воспитанников?