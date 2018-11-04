«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью. Лучшие моменты очень горячего южного дерби

Пока самый огненный матч в 13 туре.

2018-11-04T16:30:27+03:00 Пока самый огненный матч в 13 туре.

Счет на седьмой минуте открыл Эльдор Шомуродов. Ассист – Аяз Гулиев.

Ари отличился дублем: на 16-й минуте и 72-й.

На 81-й минуте ничью на табло установил Сверрир Ингасон.

После 13 туров у «Краснодара» третье место в таблице, у «Ростова» — четвертое.

Статистика и текстовая трансляция

Голы и лучшие моменты

ГОЛ! Чуть больше шести минут понадобилось гостям, чтобы открыть счет. Гулиев пробил из-за пределов штрафной, мяч срикошетил о голову Шомуродова и залетел в угол ворот Синицына – 0:1.

Гулиев опасно бьет с дальней дистанции.

ГОЛ! Ари сравнивает – 1:1.

Перейра опасно бьет в касание. Мяч летит правее ворот.

Юсупов опасно бьет левой ногой. Мяч летит мимо ворот.

Вандерсон прорвался по правому флангу в штрафную соперника и в борьбе с защитником пробил по воротам. Мяч попал в сетку ворот с внешней стороны

ГОЛ! Ари делает дубль – 2:1.

ГОЛ! Точен Ингасон после розыгрыша углового – 2:2.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 13

«Краснодар» (Краснодар) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:1)

Голы: Ари, 16 (ВИДЕО), 72 (ВИДЕО). — Шомуродов, 7 (ВИДЕО). Ингасон, 81 (ВИДЕО).

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