«Наша задача - разглядеть то, что другие не видят». Скаут ЦСКА - о трансферах клуба и интересе к нему «Ювентуса»

Интервью Андрея Мовсесьяна.

Cкаут ЦСКА Андрей Мовсесьян нашел для клуба Александра Головина и Константина Кучаева. В воскресенье итальянское издание Calciomercato сообщило, что Мовсесьяном интересуется «Ювентус».

В середине девяностых Андрей отыграл за ЦСКА полтора сезона и имеет завидную статистику в еврокубках: один матч - два гола.

- Как вы решили стать скаутом?

- В двадцать девять лет начал сравнивать себя с конкурентами, анализировать. Когда меня отправили в дубль «Москвы», я много спрашивал о специфике отбора игроков Леонида Слуцкого - это было мегаинтересно, потому что он от детской команды дошел до взрослой. Общение со Слуцким привело меня к выбору скаутской работы. Кстати, я сейчас впервые сам себе это озвучил. Раньше никогда не задумывался, почему решил стать скаутом.

После ухода Слуцкого из ЦСКА, когда есть возможность пообщаться, задаю много вопросов о подготовке и уровне молодых игроков в Англии и Голландии.

- В мае прошлого года, когда Кучаев сыграл за ЦСКА только 8 минут, вы сравнили его по таланту с Головиным. Через год он стал незаменимым у Гончаренко. Откуда вы про него все знали?

- Я смотрел не только как скаут. Работая в тренерском штабе Михаила Галактионова в юношеской сборной 1998 года, наблюдал его в быту, на тренировках, - поэтому обладал более обширной информацией. Травму Костя получил по неопытности - не выставил плечо на игрока, который агрессивно в него шел. Но, зная Костю, я оптимистично смотрю на его перспективы после выздоровления.

Для меня не удивителен ни его прогресс, ни других игроков той сборной - Максименко, Облякова, Рассказова, Ломовицкого. Один из самых талантливых в той команде - динамовец Антон Терехов: к сожалению, он получил серьезную травму. Стечение обстоятельств помешало заиграть сейчас в РПЛ форварду Илье Визновичу: у него была пневмония, это сильно сказалось на карьере. Когда Илья выздоровел, в «Крыльях» сменился тренер, и он выпал из обоймы. Сейчас в аренде в «Луче».

Жду, когда подтянутся остальные ребята той сборной: Махатадзе, Галанин, Круговой, Бугриев и другие.

- Почему форвард той сборной Федор Чалов забивает только весной?

- Я заметил, что молодые игроки прогрессируют после двухмесячных зимних сборов. Летом же подготовка короче, и эффект ниже. Так же было с Головиным и Кучаевым: максимальный прогресс шел после зимы.

- Как появился в ЦСКА Хетаг Хосонов?

- Ему было шестнадцать, когда его привезли из Владикавказа, чтобы показать нам. Мы: «Спасибо, берем». К тому моменту мы его уже знали, пытались привезти, разговаривали с тренером, объясняли, что не воруем игроков, но не удавалось найти контакт.

- В прошлом интервью вы рассказывали мне о защитнике 2000 года Кирилле Кузьменко - его прятал нижегородский тренер, но вы достучались до игрока в соцсетях и все же привели в ЦСКА. Что с ним сейчас?

- К сожалению, у парня возникли проблемы со здоровьем. Сейчас он их решает. Из-за этого пока не попал в дубль, хотя уже играл в юношеской Лиге чемпионов.

- Тренеры в регионах часто встречают скаутов в штыки?

- В детском футболе это практически норма. Первая реакция почти всегда негативная. Если идут на контакт, реакция меняется: «А мы-то думали, вы воруете». - «Как же воруем, если я сам к вам пришел?»

Первая реакция тренеров объяснима. Некоторые клубы действительно уводят игроков без предварительных переговоров. ЦСКА работает по-другому.

- Детский тренер Головина получил вознаграждение за трансфер в «Монако»?

- Получила школа. А как она вознаградит тренера, я не знаю. Так же было с Жирковым. С каждого его трансфера (в «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит») тамбовской школе шли компенсационные выплаты - пять процентов.

- Вы ведь советовали Головину учить английский еще лет пять назад?

- Советовал вплоть до его отъезда. Он все откладывал - может, и правильно: сейчас бы выучил английский, а нужен французский (улыбается).

- Фалькао с ним вообще по-русски поздоровался.

- Да. Правда, как раз после единоборства с Фалькао Саша при приземлении получил травму.

- Головин освоился в ЦСКА благодаря своему соседу по интернату Александру Макарову. Что тому мешает пробиться в основу ЦСКА?

- Сашка - исключительный талант. Может, отчасти проблема в характере, но главная причина - травмы. В 2015-м он не попал на Евро U19, где наши взяли серебро, потому что предпочёл консервативное лечение паховых колец, а не операцию. Из-за этого он поздно восстановился, и тренер его не взял. С тех пор все как-то не так пошло, хотя он успешно играл в аренде. Сейчас ему главное не сломаться из-за серии травм.

- С какого возраста ЦСКА подписывает юных игроков?

- В интернат зачисляют с двенадцати лет, но я бы запретил переезды до четырнадцати. А может, и до шестнадцати. Ребенок выдергивается из комфортной среды, из социума, живет без родителей. Получается, что, приходя из стрессовой ситуации игр и тренировок, он не отдыхает, а попадает в конкурентную среду интерната. Это очень сложно с точки зрения психики.

- Когда вы стали заниматься скаутингом только для основы ЦСКА?

- В июне прошлого года, когда с поста спортивного директора ушел Олег Яровинский, мне сказали: «Заканчивай со школами. Занимайся только главной командой». До этого процентов семьдесят моей работы составлял поиск игроков для школы ЦСКА.

- На что сейчас ЦСКА ориентируется при поиске новых игроков?

- Был сделан акцент на скорости, потому что нужно было убыстрить команду. Плюс, как всегда, ориентируемся на молодых - до двадцати пяти лет. Абель Эрнандес - исключение.

- Почему для него сделали исключение?

- Готовый игрок, свободный агент. Решение о его приобретении принималось коллегиально. Все сказали да.

- В 2013 году вы ездили на юношеский ЧМ в ОАЭ. Ваша самая далекая командировка за последний год?

- Недавно был в Испании на турнире молодежных сборных. За пределы Европы не выезжал.

- А как же Бекао в Бразилии?

- Я его смотрел исключительно по видео.

- А поговорить с родственниками, друзьями, агентами?

- Руководитель селекционного отдела ЦСКА связался с агентом Бекао по телефону. Пообщались и достаточно быстро все решили. На очень комфортных для клуба условиях: аренда с правом выкупа.

Его плюсы: высокий, но при этом резкий, подвижный, с хорошей скоростью. Бекао заряжен на то, чтобы не проиграть ни одного единоборства - в этом он, как и Магнуссон, напоминает Вернблума. У него лидерская ментальность, что стало дополнительным плюсом - мы этому несказанно рады.

- Вас не смущало, что он не был основным защитником «Баии»?

- Бистрович тоже не был основным игроком «Славена» (Белупо). Но мы смотрим не на количество матчей. Если будем смотреть футболистов, которые провели много игр, мы будем испытывать слишком сильную конкуренцию, и цена уже будет завышена. В условиях рынка, где за игрока платят 222 миллиона, футболист, раньше стоивший миллион, сейчас стоит пять.

Наша задача - разглядеть то, что другие не видят. Чтобы приобрести по объективной цене и продолжать конкурировать с клубами, которые покупают за 222 миллиона.

- Как вы разглядели Бистровича, если он не вызывался в сборные и в чемпионате провел около десяти матчей?

- Смотрели молодых - кто только появился, у кого перевалило за пять матчей в старте. Начали анализировать и пришли к Бистровичу.

Нашим молодым игрокам для роста нужна конкуренция.

- Что вас привлекло в Бистровиче и Бийоле?

- Важное качество Бийола: умеет играть вперед, отдает обостряющую передачу из любой точки, есть навыки игры центральным защитником (например, первый пас). На моих глазах он играл и в обороне, и опорника, и атакующего хавбека. Сейчас привыкает к нагрузкам, интенсивности - как только освоится, сможет регулярно показывать свои сильные качества.

Бийола я увидел на Мемориале Гранаткина в Питере, и с тех пор следил за ним полтора года. Когда он приехал в ЦСКА, спросил его: «Помнишь меня?» - «Нет». - «Санкт-Петербург». - «А, да-да». На турнире Гранаткина я подошел к раздевалке словенской сборной и объяснил, что я из ЦСКА. «Есть агент?» - «Да». - «Вот визитка. Пусть позвонит». Агент позвонил через двадцать минут. Оказалось, у нас общий знакомый - Элвер Рахимич.

Бистрович же подкупил зрелой - для 19-летнего футболиста - игрой. Если его развивать, может вырасти большой игрок. Наш представитель ездил в Хорватию, встречался с отцом Бистровича, объяснял, что будет строиться новая команда - после этого в переговорах была поставлена финальная точка.

- Почему ЦСКА - до Бистровича - лет семь не покупал никого из Восточной Европы? Только Миланова.

- У нас не было большой текучки. Если никто не уходит, незачем кого-то приводить. Была стабильная обойма, которая начала пополняться молодыми россиянами.

- Кажется, этим летом количество кадровых потерь превзошло ожидания руководства ЦСКА.

- Мы готовились к этому и по всем позициям имели шорт-листы потенциальных новичков (на каждую позицию, бывает, до 10-15 игроков).

Ни у руководства, ни у тренера - никакой паники. Думаю, с появлением креативного полузащитника нынешний состав свяжется и будет работать.

- После ухода Головина ищется игрок похожего плана?

- Со схожими функциями: быстрый, объемный, отбирающий, создающий. Игроки уровня Головина стоят дорого, поэтому это может быть то же самое, но не на таком максимальном уровне, зато с перспективой роста.

- Головина может заменить Ильзат Ахметов?

- Когда наберет кондиции, да - он отличный креативщик. Ахметов мог попасть в ЦСКА еще в 16-17 лет. Его хотели взять из академии Коноплева вместе с вратарем Злобиным, но тогда чуть-чуть не получилось.

- Группе молодых игроков труднее прогрессировать вместе, чем отдельному юниору, попадающему в опытный состав?

- Конечно. Как Головин мог не прогрессировать, когда каждый день на тренировке играл против сборной России? Тому же Чалову повезло попасть в главную команду при старом составе: на каждой тренировке он противостоял Игнашевичу и Березуцким.

- Не было ли в этой связи попыток взять не еще одного 20-летнего, а опытного игрока?

- Да, мы и сейчас не оставили таких попыток. Несколько вариантов слетело, но работа ведется и в этом направлении. Абель Эрнандес - из этой серии. Готовый игрок, который приносит результат, а рядом с ним еще и прогрессирует Чалов. Действуя против него на тренировках, растут защитники.

- Как отнеслись к новости о том, что в вас заинтересован «Ювентус»?

- Спокойно. Сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА. Мне здесь комфортно. Надо качественно закрыть летнее трансферное окно. У нас сильный скаутский отдел и, уверен, мы справимся.

- Вы бы могли работать скаутом зарубежного клуба?

- По сути, эта работа везде одинакова: анализ, прогноз, высказывание мнения. Когда анализируешь игровые качества, не так важно, на какой клуб ты работаешь - зарубежный или российский.

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Фото: facebook.com/andrey.movsesyan.9, РИА Новости/Владимир Астапкович, РИА Новости/Стрингер, РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Максим Богодвид