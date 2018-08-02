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«Если бы я умер на поле, я умер бы счастливым». Что пережил Абель Эрнандес, новый форвард ЦСКА

Денис Романцов
2 августа 01:53
«Если бы я умер на поле, я умер бы счастливым». Что пережил Абель Эрнандес, новый форвард ЦСКА
В восемнадцать лет он мог закончить с футболом из-за проблем с сердцем, а через три года подвергся вооруженному нападению.

Это случилось почти десять лет назад - 17 октября 2008 года. У Эрнандеса выявили желудочковую аритмию - внеочередные сокращения нижних отделов сердца. Его вывели из молодежной сборной и вернули в «Пеньяроль», где за него взялся доктор Альфредо Риенси. Обследование показало, что у Эрнандеса нет сердечной дисплазии, вызывающей моментальную смерть. «Я ничего не боялся. Если бы я умер на поле, я умер бы счастливым», - сказал Абель в интервью изданию El Observador четыре года назад.

Ради «Пеньяроля» Эрнандес в одиннадцать лет оставил родной город Пандо и переехал в Монтевидео. В детской команде «Пеньяроля» Абель несколько месяцев скучал в запасе. «Я был тощим - поэтому меня не выпускали», - признал Эрнандес в интервью El Observador. Он выбрал клуб попроще, «Сентраль Эспаньоль», и уже через семь лет заслужил приглашение итальянского «Дженоа». Но тогда с Италией не сложилось - Эрнандес не прошел медосмотр, зато через несколько месяцев исполнил детскую мечту и подписал контракт с «Пеньяролем», сказав на своей презентации: «Я быстрый игрок. Могу атаковать с фланга или из глубины, но мои физические особенности не позволяют считать себя центрфорвардом».

На молодежном Кубке Америки в Венесуэле Эрнандес стал с пятью мячами лучшим бомбардиром - забил больше Дугласа Косты и Соломона Рондона. Вскоре о его покупке договорился спортивный директор «Палермо» Вальтер Сабатини, приведший в итальянские клубы Коларова, Муслеру, Пасторе, Ламелу, Маркиньоса и много кого еще. Прилетев на Сицилию, Эрнандес помог молодежке «Палермо» выиграть чемпионат Италии. Забил пять мячей в пяти матчах - в частности, победный «Сиене» в финале и два «Ювентусу» (с Андреа Белотти в атаке) в четвертьфинале.

Абель и в серии А стартовал уверенно - в первом полном сезоне забил почти всем топовым клубам, «Интеру», «Лацио», «Фиорентине», «Милану», помог «Палермо» выйти в Лигу Европы, сыграл там домашний матч с ЦСКА, а вот до Москвы не доехал - из-за травмы бедра, которая на три месяца вывела его из игры. Это была первая, но еще не самая серьезная травма Абеля после перехода в «Палермо». Осенью 2012-го он порвал крестообразную связку на тренировке сборной Уругвая и выбыл на полгода. Вернулся в середине апреля 2013-го, но уже не успел спасти «Палермо» от вылета. Утешением стал Кубок конфедераций, где Эрнандес сделал покер в матче с Таити, забив самый быстрый гол в истории этого турнира. Летом 2013-го Эрнандеса хотели «Арсенал», «Милан» и «Наполи», но владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини не впечатлили эти предложения, и он обрек Абеля на сезон во второй лиге, продав только через год. Пропустив из-за травм около года, Эрнандес забил за пять лет в «Палермо» тридцать шесть мячей (больше трети - в серии В).

Новым его клубом стал «Халл Сити». Англию Абель поразил в декабре 2014-го - через несколько месяцев после того, как был куплен за десять миллионов фунтов и стал самым дорогим приобретением в истории «Халла». 20 декабря Эрнандес сыграл с «Суонси» с короткими волосами, а 28-го вышел на игру с «Лестером» с дредами до плеч. Абелю, конечно, тут же влепили кличку Hair-nandez, а газета The Sun вспомнила по такому случаю болгарского вратаря Борислава Михайлова, прятавшего лысину под париком на чемпионате мира-1994. Возможно, наращивая волосы, Эрнандес надеялся прервать пятиматчевую серию без голов (после трех мячей в пяти первых играх), но это не помогло - серия достигла четырнадцати матчей.

Другой незабываемый эпизод случился в январе 2017-го. «Халл» проигрывал в Кубке «Фулхэму» 1:4 и за три минуты до конца получил право на пенальти. Бить взялся Абель. Вратарь «Фулхэма» Маркус Беттинелли отбил первый удар Эрнандеса, а потом снес его, когда тот прибежал добивать. Второй пенальти тоже решил исполнить Эрнандес, и Беттинелли снова отбил, переведя мяч на угловой. Два пенальти за минуту и так-то редкое событие, но Эрнандес сделал его совсем уж беспрецедентным. После второго сейва Беттинелли к Абелю с издевательским криком подбежал защитник Томаш Калаш, чей фол привел к первому пенальти, и тут же получил удар в грудь. Еще безжалостнее Эрнандес обошелся в мае 2015-го с защитником «МЮ» Филом Джонсом. Тот слишком крепко держал Абеля в своей штрафной, за что получил удар в живот. Эрнандеса дисквалифицировали на три матча.

Еще раз он шокировал Англию полтора года назад. Фотограф Daily Mail заметил, что Эрнандес вытатуировал на правой ноге изображение Роналдо, обладателя «Золотого мяча» 1997 и 2002 годов. Сборные Бразилии и Уругвая - очень-очень давние конкуренты, поэтому газета Daily Star уверенно внесла татуировку Эрнандеса в число самых сумасшедших среди футболистов. Сам Абель не понял, чего все так удивились, и назвал Роналдо «идолом, лучшим из лучших». В Англии Эрнандес дважды пережил вылет во вторую лигу, забив в каждом из двух сезонов в АПЛ по четыре мяча. Целых три он забил год назад «Бертону», обеспечив Слуцкому первую победу в «Халле», но уже через три дня серьезно повредил ахилл и выбыл на полгода.

Стрессоустойчивость - сильное качество Абеля. В феврале 2011-го, возвращаясь с тренировки домой, он подвергся в Палермо вооруженному нападению. Его машину остановили, приставили ко рту пистолет и потребовали часы и ювелирные украшения. Это случилось через несколько дней после того, как Эрнандес, пропустив три месяца из-за травмы бедра, вышел на замену в гостевой игре с «Лечче» и забил победный мяч. Сайт Football Italia пишет, что после ограбления Абель спокойно доехал до дома, позвонил в полицию и назавтра вернулся к тренировкам. 

Фото: Ben Hoskins / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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