ЦСКА покупает исландца, игравшего за «Ювентус». Кто он такой?

25-летний Хердур Магнуссон близок к переходу в команду Гончаренко.

Магнуссон - 190-сантиметровый защитник английского «Бристоля». И в сборной, и в клубе он чаще всего играл слева в схеме с четырьмя защитниками, но в марте провел четыре игры в центре. При этом два предыдущих сезона (в том же «Бристоле» и итальянской «Чезене») Хердур почти полностью отыграл в центре.

А начинал Магнуссон атакующим полузащитником. В прошлогоднем интервью Guardian он рассказал, что в Рейкьявике приезжал на тренировки за час до начала - очищал поле от снега. В восемнадцать лет Магнуссон сменил Рейкьявик на Турин. В «Ювентусе» его и сделали защитником. «Тренируясь с Кьеллини, Бонуччи и Бардзальи, я стал сильнее как защитник и научился глубже понимать футбол», - говорил Хердур в интервью изданию Vavel. Вместе с Андреа Пирло и Полем Погба Магнуссон оттачивал штрафные удары, и это пригодилось прошлой весной - в товарищеском матче с Ирландией Хердур забил свой первый мяч за сборную. Через несколько месяцев Магнуссон забил уже в отборочном турнире - Хорватии, - и снова гол стал победным.

Гордится Хердур и с своим знакомством с Джанлуиджи Буффоном. Причем очень давним. В августе 2004-го Италия с новым тренером Марчелло Липпи приехала в Рейкьявик на товарищеский матч. Дебют у Липпи получился так себе - его команда проиграла 0:2, пропустив от Гудьонсена и Эйнарссона. 11-летний Магнуссон подавал мячи из-за ворот Буффона и после матча сфотографировался с Джиджи - тот не отказал, хотя после поражения был не очень-то весел. Через семь лет Магнуссон и Буффон встретились в «Ювентусе».

Начинать в Турине пришлось с молодежной команды, которую возглавлял Марко Барони. Интересно, что первый мяч за молодежку «Ювентуса» Магнуссон забил 21 декабря 2011 в ворота «Сампдории». За нее тогда играл Мауро Икарди, только-только приехавший из «Барселоны». Магнуссон не только положил начало камбеку «Юве» в том матче (с 0:2 на 4:3), но и не дал забить Икарди, действуя в центре защиты с французом Принсом Гуано. Другими партнерами Магнуссона по центру обороны «Юве» были Даниэле Ругани и Филиппо Романья.

Уже в первом туринском сезоне Магнуссон начал тренироваться с основой «Юве». «Дель Пьеро не тот парень, кто много бегал, но, когда он получал мяч, отобрать его у Алессандро было невозможно». После «Ювентуса» Магнуссон отыграл сезон в серии В. Тренер «Специи» Джованни Строппа использовал его на левом фланге обороны, но сменивший Строппу Девис Манджа перевел Магнуссона в центр, где тот сотрудничал с опытным Андреа Лизуццо.

Серия А открылась Магнуссону в 2014 году. Уже во втором матче за «Чезену» - против «Палермо» - Хердур, играя левого защитника, заработал пенальти, реализованный Алехандро Родригесом. «Мне повезло, что я играл в Италии. Там мы сосредоточивались на тактическом аспекте, что очень важно для меня как защитника, - сказал Магнуссон в интервью Vavel. - Я в юном возрасте был переброшен в иную культуру, другие исландские игроки прошли тот же путь, и это вывело всех нас на новый качественный уровень».

Сыграть на Евро-2016 Магнуссону не довелось - все пять матчей он отсидел в запасе, зато после турнира перешел в английский «Бристоль», заплативший «Ювентусу» 2,1 миллиона евро. В первом матче за «Бристоль» Магнуссон, действуя в центре обороны, противостоял Уиллу Григгу из «Уигана», герою песни, ставшей неофициальным гимном Евро-2016. Магнуссон не дал Григгу забить, а на 81-й минуте - при счете 0:1 - пришел на подачу углового в чужую штрафную и сравнял счет.

Об уходе из «Бристоля» Магнуссон задумался еще в середине сезона-17/18. В январе Магнуссон был близок к переходу в «Ростов», но остался в Англии.

Ну, а самые сильные эмоции за два английских сезона Магнуссон пережил полгода назад - «Бристоль» выбил из Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед». Когда Майкл Дин дал финальный свисток, две тысячи болельщиков «Бристоля» выбежали на поле, чтобы обнять игроков и порадоваться сенсационной победе. «Я никогда этого не забуду. Было очень много народу, и мне казалось, что все снимают видео для прямого эфира в соцсетях, - говорил Магнуссон в интервью исландскому изданию Fótbolti. - Думаю, мало кто на следующий день вышел на работу. Кстати, после матча Моуринью зашел в раздевалку, поблагодарил нас за игру и пожелал удачи». Двумя неделями ранее Моуринью сказал те же слова Виктору Гончаренко после поединка Лиги чемпионов. Скоро в этом турнире сыграет и Хердур Магнуссон.

Фото: https://twitter.com/HordurM34