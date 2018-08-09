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«Ман Сити» – главный фаворит сезона в АПЛ. Но защитить титул Пепу будет сложнее

Евгений Шуваев
14:14
«Ман Сити» – главный фаворит сезона в АПЛ. Но защитить титул Пепу будет сложнее

«Матч ТВ» – о стартующем завтра сезоне в английской премьер-лиге.

Убедительнейшая победа «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии не только отбросила «Челси» за пределы топ-2 ожиданий в чемпионате страны, но и лишний раз напомнила о том, насколько качественной является команда у Хосепа Гвардиолы. Между тем есть несколько факторов, которые прямо сейчас играют против «горожан». И если «Сити» сумеет обойти их стороной, то совершенно точно окажется сильнейшим клубом в новейшей истории английского футбола.

https://www.instagram.com/p/BmGtJIaB8qH/?hl=ru&taken-by=mancity

Защитить титул никому не удается с 2009 года. Выиграть два чемпионства подряд в АПЛ не всегда было сверхсложной задачей, но в последнее время конкуренция в лиге высока как никогда. До указанной отметки клубы семь раз повторяли свой успех на следующий год после победы в чемпионате. После – как отрезало. За предыдущие восемь лет «Бавария» шесть раз подряд выиграла бундеслигу, «Ювентус» – семь раз серию А, «ПСЖ» – четыре раза лигу 1, «Барселона» – дважды примеру. Любопытно, что единственным тренером в истории премьер-лиги, которому удавалось защитить титул несколько раз, является уже ушедший из профессии Алекс Фергюсон.

Чемпионы тратят меньше претендентов. С момента последней удачной защиты титула действовавший чемпион семь раз уступал в активности на трансферном рынке тем, кто пытался сбросить его с трона. Исключением стали «МЮ» в сезоне-2010/11 и, разумеется, «Лестер» в сезоне-2015/16. Они потратили всего 22 и 34 миллиона фунтов соответственно, прежде чем выиграть трофей. В это межсезонье и «Арсенал», и «МЮ», и тем более «Ливерпуль» превзошли «Сити» в тратах на новичков. Успех автоматом это не гарантирует, но те же мерсисайдцы однозначно стали сильнее в каждой линии, особенно во вратарской. Качественного голкипера им, по сути, и не хватило в прошлом сезоне для побед в АПЛ и ЛЧ.

https://www.instagram.com/p/BmL-_kkHS1Y/?hl=ru&taken-by=liverpoolfc

Победители часто ошибаются с трансферами. Совсем непросто апгрейдить то, что и так прекрасно работает. А вот ухудшить – легко. За последние шесть кампаний по большому счету лишь Педро да Маруан Феллайни могут считаться усилением составов действовавших чемпионов. И очень часто случались переходы из серии – ни себе, ни людям. Помните, кого подписал «Ман Сити» после победы в 2012 году? Майкона, Родуэлла, Хави Гарсию, Настасича и Синклейра. А в 2014-м – Мангала, Зукулини и Санья. Никто из них значительного вклада в командную игру так и не внес. Самый свежий пример – «Челси» образца 2017-го. 186 миллиона фунтов ушло на Бакайоко, Дзаппакосту, Дринкуотера и Морату. А закончилось все не вторым титулом подряд, а увольнением тренера. Этим летом «Сити» побил клубный трансферный рекорд, купив Рияда Мареза у «Лестера» за 60 миллионов, но так ли нужен был команде еще один исполнитель в атаке (а не, например, Жоржинью в опорную зону)? И тот ли он игрок, который способен предоставить отдачу здесь и сейчас (в этом плане Суперкубок поставил больше вопросов, чем дал ответов)?

https://www.instagram.com/p/BlegPfRBqCC/?hl=ru&taken-by=mancity

Играть на несколько фронтов сложно. Команда Гвардиолы все-таки не выдержала заданного ею же темпа в предыдущем сезоне, провалив полуфинальную дуэль с «Ливерпулем» в еврокубке. Примеры «Лестера» и «Челси», бравших не так давно чемпионства, напоминают, что куда проще идти по дистанции с не самым плотным графиком. «Лисы» в сезоне-2015/16 сыграли всего 43 матча, а через год – уже 54 (и закончили чемпионат на 12-й строчке). А «синие» в сезоне-2016/17 провели 47 игр, увеличив их количество спустя год до 58 (и завершили сезон пятыми). Обе команды, защищая титул, вынуждены были активно ротировать составы.

Осечки «Сити» ждут даже наверху. Отбрасывая теории заговора, нельзя не отметить, что плотная борьба, здоровая конкуренция и смена чемпиона выгодны лиге. На это прямым текстом указал на днях исполнительный директор АПЛ Ричард Скадемор. «Не умаляя достоинства «Манчестер Сити», могу сказать, что хотелось бы, чтобы интрига держалась до последнего. Мне бы хотелось, чтобы все решилось в заключительном туре», - подчеркнул он. Напомним, в предыдущем сезоне «горожане» оформили титул за пять туров до конца, и это их еще внезапно чуть притормозили соседи из «МЮ». Никто вставлять палки в колеса «Сити» не будет, но определенно сейчас команда Гвардиолы – это «враг государства» и главный раздражитель примерно для всех.

https://www.instagram.com/p/BlVP4n8Bjaq/?hl=ru&taken-by=mancity

Фото: globallookpress.com

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