Исландский легион «Ростова» решает. 10 главных цифр второго тура РПЛ

А вот у «Анжи» все плохо не только с деньгами.

91

передачу от партнеров получил Никита Чичерин из «Крыльев Советов». У ближайших преследователей – на 20 пасов меньше.

23

раза удачно вступил в единоборства защитник «Краснодара» Урош Спайич. Это лучший показатель в туре, в прошлый раз серб вошел в тройку лучших.

13

угловых подал «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом», в свою очередь не заработавшим в этой игре ни одного углового.

11

успешных отборов сделали игроки ЦСКА в матче с «Ростовом», у соперника этот показатель был более чем в два раза выше – 23.

8

фолов совершил полузащитник «Ахмата» Антон Швец, не получивший ни одного предупреждения, в отличие от троих одноклубников.

6

атак, закончившихся ударами, провела «Уфа» в матче с «Крыльями Советов», забив при этом сразу три гола.

4

раза в каждом из матчей «Краснодара» соперники нарушали правила на Каборе – больше, чем на любом другом игроке команды.

3

команды находятся в топ-4 худших по владению мячом на протяжении двух туров подряд. Это новички «Енисей» и «Оренбург», а также московское «Динамо».

2

Сразу два игрока «Ростова» стали лучшими в защитных действиях. У Сверрира Игнасона 7 успешных отборов, а у Рагнара Сигурдссона – 15 перехватов. Еще один исландец, Бьорн Сигурдарссон, выиграл 17 единоборств в атаке, заняв первое место по этому показателю.

0

точных навесов за два тура осуществили игроки «Анжи». В прошедшем матче при этом было предпринято 11 попыток.

Подготовлено на основе данных InStat

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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