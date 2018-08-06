Исландский легион «Ростова» решает. 10 главных цифр второго тура РПЛ

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
23:00 Все на Матч!.
23:00
Все на Матч!.
23:30
Претендент. [16+]
01:20
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
03:20
Переломный момент. [16+]
05:00
Россия-2018 - навсегда. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбольные каникулы. [12+]
09:30
Тотальный футбол. [12+]
10:30
Локомотив" - "Спартак". Live. [12+]
10:50
Новости.
10:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
12:05
Новости.
12:10
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
12:40
Все на Матч!.
13:45
Место силы. [12+]
14:15
Всемирная Суперсерия. Большой финал. [16+]
14:45
Новости.
14:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:00
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
16:45
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1м. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
17:45
Новости.
17:55
Все на Матч!.
18:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
20:45
Новости.
20:50
Утомлённые славой. [12+]
21:20
Все на Матч!.
22:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из Великобритании. "Челси" (Англия) - "Лион" (Франция)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Исландский легион «Ростова» решает. 10 главных цифр второго тура РПЛ

Евгений Шуваев
22:14
Исландский легион «Ростова» решает. 10 главных цифр второго тура РПЛ

А вот у «Анжи» все плохо не только с деньгами.

91

передачу от партнеров получил Никита Чичерин из «Крыльев Советов». У ближайших преследователей – на 20 пасов меньше.

23

раза удачно вступил в единоборства защитник «Краснодара» Урош Спайич. Это лучший показатель в туре, в прошлый раз серб вошел в тройку лучших.

13

угловых подал «Зенит» в матче с тульским «Арсеналом», в свою очередь не заработавшим в этой игре ни одного углового.

https://www.instagram.com/p/BmELGkzF4hh/?hl=ru&taken-by=zenit_spb

11

успешных отборов сделали игроки ЦСКА в матче с «Ростовом», у соперника этот показатель был более чем в два раза выше – 23.

8

фолов совершил полузащитник «Ахмата» Антон Швец, не получивший ни одного предупреждения, в отличие от троих одноклубников.

6

атак, закончившихся ударами, провела «Уфа» в матче с «Крыльями Советов», забив при этом сразу три гола.

4

раза в каждом из матчей «Краснодара» соперники нарушали правила на Каборе – больше, чем на любом другом игроке команды.

https://www.instagram.com/p/Blcc6VYFU9o/?hl=ru&taken-by=fckrasnodar

3

команды находятся в топ-4 худших по владению мячом на протяжении двух туров подряд. Это новички «Енисей» и «Оренбург», а также московское «Динамо».

2

Сразу два игрока «Ростова» стали лучшими в защитных действиях. У Сверрира Игнасона 7 успешных отборов, а у Рагнара Сигурдссона – 15 перехватов. Еще один исландец, Бьорн Сигурдарссон, выиграл 17 единоборств в атаке, заняв первое место по этому показателю.

0

точных навесов за два тура осуществили игроки «Анжи». В прошедшем матче при этом было предпринято 11 попыток.

Подготовлено на основе данных InStat

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Читайте также:

«Если стану тренером, буду как Кварцяный». Удивительное интервью Эрика Бикфалви

Дмитрий Светозаров: «Дзюба перестал быть обычным «столбом» - он теперь универсал»

ЦСКА будет мучиться еще долго. Но есть и хороший момент

Хотите голов в дерби? Введите VAR

«Ничья – это движение вперед». Новая логика топ-клубов России

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+