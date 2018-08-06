Дмитрий Светозаров: «Дзюба перестал быть обычным «столбом» - он теперь универсал»

Впечатлениями от первых матчей «Зенита» в новом сезоне поделился известный режиссер и продюсер, один из создателей знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» и большой поклонник сине-бело-голубых.

– Как вам первые матчи «Зенита» при Сергее Семаке?

– Знаете, каждый новый сезон начинается у меня с прилива энтузиазма. Но хочу сказать, что сейчас команда явно бегает. А какой огонь виден в глазах Дзюбы! Так что есть надежда. Правда, матч с «Арсеналом», если честно, немного озадачил. При тотальном преимуществе «Зенита» ударов по воротам туляков было не так много. Видимо, нужно ждать возвращения Кокорина. Пока еще одного нападающего, как мне кажется, не хватает.

– Про прошлогоднюю команду говорили, что ей недостает души. Сейчас она вернулась?

– Сергей Семак – человек очень дипломатичный и в этом смысле опытный. Он и в России поиграл, и за границей. Все это может очень пригодиться на посту главного тренера «Зенита». К примеру, при общении с теми же аргентинцами. Поэтому, я полон надежд. Но и опаска тоже есть.

– Она связана с тем, что в «Зенит» 13 лет спустя вновь возглавил россиянин?

– Россиянин, иностранец – не в этом дело. Просто именно тренерского опыта у Семака еще не очень много. А с ходу оценить его одаренность и в этой профессии мне трудно. Но я очень рассчитываю, что на этот раз мой оптимизм относительно нового сезона не то что не угаснет, а наоборот, станет укрепляться с каждым матчем. Правда, «Енисей» и «Арсенал» – это пока не верхняя часть таблицы.

– Зато ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в двух стартовых турах очки уже потеряли.

– По прошлому году, мы помним, как тот же «Спартак» медленно раскатывался, а потом набрал силу. Поэтому делать какие-либо выводы еще очень рано. С другой стороны, поражение ЦСКА от «Ростова» Валерия Карпина для меня не сюрприз.

– Кому из тех, кто вернулся из аренды, вы больше всего рады?

– Нобоа играет очень ровно. Мне даже кажется, что обычному рядовому болельщику его работа на поле не совсем видна. Но так происходит в силу функций этого футболиста. Сейчас в глаза бросается Мак – скоростью, стремлением идти вперед и ударами. Мне словак симпатичен. Про Эрнани пока ничего не могу сказать – толком его не видел.

– А как же Дзюба и Шатов?

– Их возвращение – это просто замечательно. Дзюба перестал быть обычным «столбом» – какие великолепные замысловатые пасы он отдает! И как идет в обводку! Он теперь превратился в настоящего универсала. Олег Шатов, думаю, себя еще тоже найдет. Ему 28 лет – а это немного. Так что связка Шатов – Дзюба выглядит в ближайшей перспективе весьма интересной.

– Дзюба, как и еще целый ряд игроков «Зенита», недавно вернулись с ЧМ. Чего в этом видите больше – плюсов или минусов?

– Хочу сказать следующее: ветер чемпионат мира так раздул угасающий костер нашего футбола, что какое-то время это пламя будет бушевать везде. Полные стадионы – это ведь тоже показатель возрождения интереса к игре. На первый круг его хватит. А потом все будет зависеть от качества футбола.

– В мире кино существует своя система званий – «заслуженный», «народный». Как вы относитесь с присвоению ЗМС игрокам сборной России?

– Эту историю, конечно, слышал. Может быть, это не очень скромно с моей стороны, но в свое время я дважды отказывался от одного почетного звания. Причем делал это сознательно. Считаю, всякие звания, что в футболе, что в искусстве, – рудимент советской истории. Когда звездочки и значки навешивались в качестве компенсации финансовой составляющей. Поэтому в принципе к этой ситуации отношусь спокойно и даже с долей иронии. Думаю, Месси и Мбаппе тоже не очень переживают по поводу того, что не являются заслуженными мастерами спорта Аргентины и Франции.

– Вы болельщик ленинградской-петербургской команды с большим стажем. Предвкушаете уже матч Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит»?

– Конечно! Чего и кого я только не помню (смеется). Мустыгина, например (знаменитый нападающий минского «Динамо» 60-70-х. – «Матч ТВ»). Но ностальгии нет. Думаю, «Зенит» справится с минчанами. Жаль только, что ответная игра пройдет при пустых трибунах. При всей огромной любви к футболу – этого не понимаю. Для меня игра без зрителей невозможна.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Сергей Ермохин