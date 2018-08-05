ЦСКА будет мучиться еще долго. Но есть и хороший момент

Вице-чемпион проиграл дома «Ростову».

Системы видеоассистента рефери в РПЛ нет, но – только официально. На тридцатой минуте мяч попал в Магнуссона после ростовского прострела и улетел за лицевую. Валерий Карпин стал активно жестикулировать, намекая на пенальти и игру рукой, но резервный судья Николаев уже посмотрел момент в комментаторском мониторе и успокоил тренера: пенальти не было. Длить спор Карпин не стал – к тому времени его команда уже вела 1:0.

Интересно, что гол Паршивлюка Карпин воспринял гораздо спокойнее, чем момент с Магнуссоном – вернее, никак не воспринял, продолжив сосредоточенно потирать лоб: до конца матча оставалось восемьдесят три минуты и радоваться было рано.

Как показали игры с «Локо» и «Крыльями», новому ЦСКА непросто создавать моменты и при нулевом счете – а уж когда соперник ведет и больше сфокусирован на защите, становится совсем тяжко. ЦСКА ведь потерял не только Вернблума, Натхо, Головина, Витинью и Миланова, но и – из-за травм – тех, кто мог бы их заменить: Кучаева, Дзагоева, Хосонова и Макарова, то есть девять хавбеков – и Гончаренко пока не придумал, как побеждать с оставшимися людьми.

Выход сразу после перерыва Эрнандеса и Ахметова болельщики встретили очень бурно. Те заметно добавили качества атакам (Ахметов и в Самаре свои три-четыре минуты провел ярко), но их усилий не хватило даже для ничьей – «Ростов» защищался слишком грамотно и кучно. «Ростов» более опытная команда и уверенно сохранила победный счет», – признал после матча Виктор Гончаренко.

«Сложно требовать большего, учитывая наши нынешние возможности, – сказал тренер ЦСКА после поражения 0:1. – Тем не менее движение вперед есть. В частности, лучше выглядим в позиционном нападении.

Не могу сказать, что мы действовали разрозненно. После мяча Паршивлюка не было предпосылок для второго гола «Ростова». Защищаемся мы по-прежнему уверенно, но нужен баланс, для чего требуется усилить игру в атаке».

«Ростов» же, судя по двум первым турам, такой баланс уже нашел. Во многом это заслуга фланговых игроков Скопинцева и Паршивлюка, которые всю игру мечутся между защитой и атакой. Скопинцев не только отдал голевой пас, но и неплохо сдерживал Фернандеса (лучшего полевого игрока сегодняшнего ЦСКА), а Паршивлюк, кроме гола, вынудил соперника тщетно перепробовать на левом фланге трех человек (Щенникова, Магнуссона, Набабкина).

Наверняка перестроится ЦСКА и в следующем матче. Например, очевидно, что уже заслужил место в стартовом составе Ахметов, а Эрнандес должен там выйти хотя бы для того, чтобы после пропущенной предсезонки быстрее набрать форму. Один из них скорее всего заменит Дмитрия Ефремова. В трех матчах нового сезона тот не запомнился примерно ничем и в третьем туре, видимо, окажется в запасе.

ЦСКА, похоже, будет кувыркаться еще долго. Травмы и задержки с приобретением новых игроков усугубили последствия потери почти всего прошлогоднего состава. Самое главное, чтобы болельщики спокойно отнеслись к тому, что до весны ЦСКА вполне может осесть в нижней половине таблицы. Если кто-то в России и может слепить новую команду из Бйиола, Бекао и Бистровича, это Виктор Гончаренко. А он никуда не ушел, и это должно бодрить болельщиков в самые тяжелые времена.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 02

ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: Паршивлюк, 7 (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru