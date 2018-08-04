Хотите голов в дерби? Введите VAR

В главном матче августа «Локомотив» и «Спартак» выдали горячую ничью (0:0).

Хороший был футбол. Наш. Такой, как мы привыкли. С эмоциями, ошибками, борьбой, фолами, криками у бровки. Мячей не забили, но это же не влияет на восприятие, да? Жара понравилась, а за ней и ходят на стадион. По крайней мере, повторю, – мы так привыкли.

Из того, что следует отметить точно, – «Локомотив» выглядел менее застопоренно, чем против ЦСКА или «Уфы». Конечно, «Спартак», сам размахивая лезвием, позволял пырять себя в ответ. Оттенки тактики: раскрываешься – будь готов к чужим набегам. Запираешься – жди, когда возникнут шансы выбежать. Понятный сценарий, отработанный командами сообразно ролям.

Но хозяева при этом дышали чуть свободнее, чем в двух первых играх сезона. Фернандеш был чуть игривее. Алексей Миранчук чуть креативнее. Что намекает, на мой взгляд: в сезон команда Юрия Семина вступила несколько перегруженной.

Было это сделано специально, с целью задышать к Лиге чемпионов, или просто промах в плане «физики», нам никто не скажет. Однако перспективы «Локомотива» оформиться в ближайших матчах во что-то ударное не так уж малы. Достаточно посмотреть на его стартовый состав – и увидеть группу очень матерых, умелых людей. По сравнению с Максименко и Ломовицким – боевые слоны. Хотя и в «Спартаке» собраны очень конкретные ребята. Луис Адриано и Самедов – в запасе! Немногие в стране могут себе позволить подобное.

Пункт номер два – Крыховяк.

Мы уже обжигались на преждевременных характеристиках в адрес какого-нибудь Бракамонте. Поначалу – вермишель, а потом – толковый игрочила. Поэтому и про поляка ничего худого сейчас говорить не стоит. Заметен был, не лучший в команде – точно, не худший… Ну, наверное.

Но вот тот момент, который он запорол после подачи углового на 95-й минуте, слегка озадачил. Усталость и невписанность в новую команду делают из футболистов каких-то других футболистов, непохожих на себя, факт. Однако людям из европейских топ-клубов, переехавшим в Россию, хорошо бы в таких ситуациях попадать. Без помех, по чистому мячу, Крыховяк умудрился пробить не головой, а грудью.

Удар в упор – на такое усталость влиять не должна. А если влияет, что за класс у парня? Пресс последних минут – штука вредная, но разве психология не обязана входить в набор опций легионеров? Своих-то нервных и не попадающих у нас самих много.

Ну, и третье. Наболевшее. Насколько был бы слаще субботний футбол, будь он не таким грубым? Ясно, существуют тактические фолы, и их в дерби было очень много, причем с карточками. Случаются ошибки, это мы тоже знаем. Не успел в подкат – распишись, получи. Есть еще фактор судейства, куда без него. Жиго хватает руками Фернандеша – Москалев показывает: «Играйте дальше». Намеренно срывается атака – наказание такое же, как за ненамеренный фол.

И вот уже Ещенко в перерыве выписывает арбитру Москалеву плетей во флеш-интервью. Игрок – арбитру. В перерыве! Ему ж еще тайм играть, бесстрашный, что ли?

Или Семин требует пенальти за фол на Антоне Миранчуке – а его и близко не было. Судья давление ощущает, но чувство собственной правоты ему подкормить нечем. Команда от тренера заводится и на судью злится, она же эпизод толком не видела, – но делает это зря. И так далее.

А нас все кормят завтраками про VAR.

Слушайте, дело не в месте нарушения – штрафная или центр. VAR вообще меняет ситуацию на поле и в противовес нервозности стабилизирует футбол. Есть видеоглаз – и вот уже не держат руками Баринова, а если держат, – получают пенальти. Есть VAR – и вот уже не распускают локти при угловых, а если распускают, грешат на себя, а не на судью. Который, в свою очередь, работает гораздо увереннее, а не так, как в субботу Москалев.

Будь в этом матче VAR – и в нем точно были бы голы. Более того, уже к середине сезона наши футболисты и клубы играли бы по-новому. С учетом. Со знанием неотвратимости наказания, по крайней мере вблизи ворот. И в экспортных матчах действовали бы по-другому – подготовленно, не привозя на ровном месте.

Самое же интересное, что никто не может понять, в чем затык. Клубы за. Лига, на словах, тоже. Кто тормозит, расскажите? Кто против? Кому не понравилось увиденное на чемпионате мира?

«Анжи», ясно, сейчас не до VAR, там на маршрутку не хватает. Но на то и общие деньги, наверное, и руководящая воля, чтобы: а) не допускать к участию нищих; б) внедрять передовое полезное.

Тогда и жара в матчах, подобных игре «Локомотив» – «Спартак», станет ассоциироваться не с сумбуром и парадом ошибок с трех сторон, а с футболом, замешанным на правилах. Эмоции эмоциями, но нарушил – получишь. И на судью не свалишь, не поорешь, потому что сам виноват.

Зрительский же бонус – не фолы, а голы.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов