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Возвращение Дзюбы, эмоции Шатова и реванш «Зенита»

Сергей Циммерман
4 августа 22:10
Возвращение Дзюбы, эмоции Шатова и реванш «Зенита»
Сергей Циммерман - о первом домашнем матче сине-бело-голубых в новом сезоне.

Футбол повсюду

Меньше чем через месяц после окончания чемпионата мира на арену «Санкт-Петербург» вернулся не только футбол, но и сине-бело-голубые цвета «Зенита». При этом на первый домашний матч петербуржцев в сезоне-2018/19 народ шел не спеша – с чувством, с толком, с расстановкой. Почти как на море во время отпуска на курорте. Во многом так оно и было. Ведь стадион находится на берегу Финского залива, а в Петербурге сейчас жара под 30 градусов. Более того, прямо на периметре арены люди, как на пляже, играли в бадминтон или кидали друг другу летающую тарелку фрисби. Впрочем, с собой спортинвентарь никто специально не тащил. Его выдавали на «Фан-променаде», который вернулся на питерский стадион вместе с «Зенитом». 

Однако главной забавой для публики на этот раз стал футбол. Причем не только в исполнении «Зенита» с «Арсеналом». Поиграть в него мог любой желающий чуть ли не десятью разными способами. Двух мальчишек, например, было не выгнать из небольшой «коробки» с надувными бортами, где они пытались обыграть друг друга один на один (больше двоих в нее и не поместилось бы) и забить в маленькие воротики. Рядом вовсю рубились студенты – но на «коробке» побольше. Кто-то развлекался в настольный футбол – как в классический, так и в тот, где мячик по столу требовалось гонять рукой. Но самая большая очередь выстроилась к аттракциону, где можно было поиграть в «ожившую» версию того же классического настольного футбола. Как это выглядело? Синтетический газон, надувные борта, вместо стальных стержней – канаты, а взамен фигурок футболистов – живые игроки-мальчишки, которые могли двигаться только вдоль веревки. И пусть с первого раза бить и забивать получалось далеко не у всех, зато смеху было…

«Идет волна»

Добавим, что в честь первого матча нового сезона на парадной лестнице арены «Санкт-Петербург» всех встречал Балтийский симфонический оркестр. А внутри стадиона между верхним и нижним ярусами появился свежий элемент, напоминающий сине-бело-голубую волну. Вдобавок за пять минут до начала матча на больших экранах прокрутили красочный ролик

«Идет волна». Таким образом, «Зенит» объявил о старте одноименной кампании, которая объединит в этом сезоне не только все игры «Зенита», но и футбол с историей и культурой Петербурга. Ведь именно в городе на Неве зародились морские традиции России.

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Забегая вперед, скажем, что первый перформанс в ЧР-2018/19 «вираж» также посвятил именно этой теме.

Кто здесь главный – Семак или Дзюба?

Как примет домашний стадион Артема Дзюбу и Сергея Семака? Вопрос этот обсуждался в Петербурге всю минувшую неделю весьма активно. Напомню, что во время последнего матча прошлого сезона со «СКА-Хабаровском» «вираж» добрых минут 15 распевал на все лады имя, фамилию и отчество Сергея Богдановича Семака. С этого же начался и матч с «Енисеем» в Тюмени. Кроме того, в межсезонье на официальной странице ФК «Зенит» в одной из соцсетей болельщики подавляющим большинством проголосовали за то, чтобы именно Семак стал главным тренером команды. Что в итоге и произошло. Более того, ожидание первого матча чемпионата шло Петербурге под девизом (вернее хэштегом) «СемакЗдесьГлавный». Ту же кричалку можно было услышать и перед игрой с «Арсеналом» уже на арене «Санкт-Петербург». Однако для заглавного перформанса «вираж» выбрал другой мотив. Над баннером «На пути к „Зениту“ славы» перед стартовым свистком появилась огромная ладья с сине-бело-голубым парусом. А когда началась встреча, «вираж» моментально вытащил «из архива» песню трехлетней давности, с которой болельщики шли к «звезде» на клубной эмблеме и соответственно пятому клубному чемпионству. Последнему на сегодняшний день.

Впрочем, при объявлении имени главного тренера «Зенита» и «вираж», и остальной стадион хором прокричали его на максимальных децибелах.

А вот с Артемом Дзюбой получилось несколько иначе. Часть зрителей продолжила искренне заниматься «дзюбоманией», начавшейся после ЧМ и продолжившейся неделю назад в Тюмени. А часть все-таки решила высказать свое недовольство и слегка посвистеть. Напомним, что в прошлом сезоне Артем Дзюба, оказавшись в аренде в «Арсенале», в матче второго круга не дал «Зениту» выиграть в Туле – нападающий уже в компенсированное время сделал счет 3:3 и от всей души это дело отпраздновал.

Радость Шатова Любопытно, что на сей раз Дзюба едва не открыл счет на первых же минутах матча, в котором он вернулся на арену «Санкт-Петербург» и

сразу столкнулся на ней с «Арсеналом». С другой стороны, «Зенит» в целом, как и в прошлом сезоне, вновь очень долго ничего не мог поделать на своем поле с неуступчивыми туляками. Напомним, тогда сине-бело-голубые вовсе проиграли «Арсеналу» (0:1), после чего и начались беды команды при Роберто Манчини. На сей раз после перерыва и «Зенит», и его болельщики резко добавили, как следствие – состоялся гол. Правда, забил его не Дзюба, но футболист, также вернувшийся из аренды, – Олег Шатов. И пусть мяч после штрафного залетел в ворота несколько курьезно, но как же радовался этому полузащитник!

Этот гол в итоге оказался победным. Что команда после финального свистка и отпраздновала вместе «виражом» и остальными трибунами.

Семак обещает ротацию, Кононов – нападающего

На послематчевой пресс-конференции оба главных тренера были одинаково спокойны. При этом Олег Кононов пообещал, что в ближайшее время в «Арсенале» будут трансферные новости. – Понимаем, что нет центрального нападающего. Концовку сегодня из-за этого и вовсе провели с «десяткой». Но наша селекционная служба работает. Уже есть один футболист, который будет у нас через день. Кто – пока сказать не могу, – сообщил Кононов. И в то же время дал понять, что туляки вновь заинтересованы в услугах зенитовца Джорджевича. Сергей Семак в свою очередь темы трансферов не касался, зато тоже кое-что анонсировал. Например, ротацию в ответ на вопрос о позиции Кузяева и состоянии Ригони. – Риогни, возможно, не так много сейчас играет, чтобы быть на пике формы. Но ситуация будет меняться – тот же Ригони, Краневиттер, станут выходить чаще. Однако и спрос с них окажется больше, – пообещал Семак.

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«Зенит» обыграл бывшую команду Дзюбы. Гол и лучшие моменты

Чемпионат России. 2018-19. Тур 02

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)

Голы: Шатов, 61 (ВИДЕО). 

Фото: ФК «Зенит», Сергей Циммерман

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