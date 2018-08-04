«Спартак» не обыграл чемпиона. Лучшие моменты матча с «Локо»

ПревьюОткрыть видео
Составыhttps://twitter.com/fclokomotiv/status/1025754480342487045
https://twitter.com/fcsm_official/status/1025754505651126274
- Чемпион начал чемпионат нулевой ничьей с «Уфой».
- «Спартак» же в первом туре обыграл «Оренбург». Уже через четыре дня команде стартовать в отборочном раунде Лиги чемпионов.
Лучшие моменты
На пятой минуте открыть счет мог Денис Глушаков.Открыть видео
Через пару минут опасный удар исполнил Фернандо.Открыть видео
Серию атак «Спартака» развил ПромесОткрыть видео
В середине первого тайма Зе Луиш пробил через себя.Открыть видео
Повредив голову в столкновении с Зе Луишем, Глушаков доиграл первый тайм в защитном шлеме. После перерыва он уже вышел без него.
Незадолго до перерыва момент имел и Роман Зобнин.Открыть видео
Во втором тайме «Спартак» продолжил атаковать.Открыть видео
Промес пробил в стенку.Открыть видео
На 70-й минуте с опасным ударом Луиса Адриано справился Гильерме.Открыть видео
«Локомотив» ответил плотным ударом Алексея Минанчука.Открыть видео
Заменив Глушакова на 72-й минуте, Каррера нечаянно попал ему по больному месту.Открыть видео
Чемпионат России. 2018-19. Тур 02
«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф