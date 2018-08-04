«Спартак» не обыграл чемпиона. Лучшие моменты матча с «Локо»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
03:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания)
03:00
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания)
05:00
Смешанные единоборства. UFC.
06:30
Смешанные единоборства. UFC.
09:00
Десятка!. [16+]
09:20
Новости.
09:25
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. "Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания) [0+]
11:25
Футбольные каникулы. [12+]
11:55
Все на Матч!.
12:25
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
13:30
Новости.
13:35
Футбол. Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия) [0+]
15:35
Новости.
15:40
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
16:45
Новости.
16:55
Футбол. Суперкубок Англии. Прямая трансляция. "Челси" - "Манчестер Сити"
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
21:25
Футбол. Российская Премьер-Лига. 1 тур. "Ахмат" (Грозный) - "Енисей" (Красноярск)
23:25
"После футбола" с Георгием Черданцевым.
00:25
Новости.
00:35
Все на Матч!.
01:00
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Великобритании. [0+]
02:30
Футбол. Товарищеский матч. Трансляция из Германии. "Штуттгарт" (Германия) - "Атлетико" (Испания) [0+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

«Спартак» не обыграл чемпиона. Лучшие моменты матча с «Локо»

4 августа 18:54
«Спартак» не обыграл чемпиона. Лучшие моменты матча с «Локо»
0:0.

Превью

Открыть видео

Составы

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1025754480342487045

 

https://twitter.com/fcsm_official/status/1025754505651126274
  • Чемпион начал чемпионат нулевой ничьей с «Уфой». 
  • «Спартак» же в первом туре обыграл «Оренбург». Уже через четыре дня команде стартовать в отборочном раунде Лиги чемпионов. 

Лучшие моменты

На пятой минуте открыть счет мог Денис Глушаков. 

Открыть видео

Через пару минут опасный удар исполнил Фернандо.

Открыть видео

Серию атак «Спартака» развил Промес

Открыть видео

В середине первого тайма Зе Луиш пробил через себя. 

Открыть видео

Повредив голову в столкновении с Зе Луишем, Глушаков доиграл первый тайм в защитном шлеме. После перерыва он уже вышел без него. 

Незадолго до перерыва момент имел и Роман Зобнин. 

Открыть видео

Во втором тайме «Спартак» продолжил атаковать. 

Открыть видео

Промес пробил в стенку. 

Открыть видео

На 70-й минуте с опасным ударом Луиса Адриано справился Гильерме. 

Открыть видео

«Локомотив» ответил плотным ударом Алексея Минанчука. 

Открыть видео

Заменив Глушакова на 72-й минуте, Каррера нечаянно попал ему по больному месту. 

Открыть видео

Чемпионат России. 2018-19. Тур 02

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:0        

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+