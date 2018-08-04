«Спартак» не обыграл чемпиона. Лучшие моменты матча с «Локо»

0:0.

Превью

Составы

Чемпион начал чемпионат нулевой ничьей с «Уфой».

«Спартак» же в первом туре обыграл «Оренбург». Уже через четыре дня команде стартовать в отборочном раунде Лиги чемпионов.

Лучшие моменты

На пятой минуте открыть счет мог Денис Глушаков.

Через пару минут опасный удар исполнил Фернандо.

Серию атак «Спартака» развил Промес

В середине первого тайма Зе Луиш пробил через себя.

Повредив голову в столкновении с Зе Луишем, Глушаков доиграл первый тайм в защитном шлеме. После перерыва он уже вышел без него.

Незадолго до перерыва момент имел и Роман Зобнин.

Во втором тайме «Спартак» продолжил атаковать.

Промес пробил в стенку.

На 70-й минуте с опасным ударом Луиса Адриано справился Гильерме.

«Локомотив» ответил плотным ударом Алексея Минанчука.

Заменив Глушакова на 72-й минуте, Каррера нечаянно попал ему по больному месту.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 02

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:0

Фото: РИА Новости/Александр Вильф