«Если стану тренером, буду как Кварцяный». Удивительное интервью Эрика Бикфалви

Лучший футболист «Урала» сезона-2017/18 рассказал корреспонденту «Матч ТВ» об увлечении живописью, проблемах в Китае и счастье в Екатеринбурге.

«Моя выставка? Возможно, на старости лет…»

— Видел у вас в инстаграме картины. Кто их автор?

— Это я и нарисовал.

— Ничего себе. Когда стали увлекаться искусством?

— Даже и не помню, когда-то очень давно. Мой отец, кстати, тоже рисовал. Я мог бы, наверное, пойти в художественную школу, но выбрал футбол.

— Где черпаете вдохновение?

— Всегда по-разному. Что-то приходит в голову, и — щелк — вот оно, вдохновение.

— Кто любимые художники?

— Одного выделить не смогу. Но отмечу Леонардо да Винчи, потому что он — мастер в широком смысле слова.

— Сами-то планируете выставки? Или, может быть, откроете галерею Эрика Бикфалви?

— Возможно, организую что-то подобное на старости лет. А пока в приоритете семья и футбол.

«Фанат, ударивший в лицо, был пьян или под таблетками»

— Читал, в вашей семье были футболисты.

— Да, отец, дядя и дедушка. Вообще у нас футбольная семья.

— Есть достижения родственников, которыми гордитесь?

— Мой дедушка, его сейчас уже нет с нами, выступал за молодежную сборную Венгрии. Ему пришлось бросить футбол довольно рано, еще до расцвета карьеры. Всему виной проблемы со здоровьем. В то время медицина была не на самом высоком уровне. Позднее он тоже играл, но просто так, ради удовольствия.

— Как дедушка отнесся к тому, что вы собираетесь стать футболистом?

— Он смотрел все мои игры и любил мою страсть к игре.

— Что-то подсказывал вам?

— Говорил, что я слишком много бегаю без мяча (смеется). И что хорошие «десятки», как Зидан и Тотти, больше держат мяч, а не бегают без него. А я хотел играть именно «десятого номера». Еще он говорил, что очень важно думать на поле.

— Дан Петреску признавался: «Любовь к «Стяуа» - это то, что останется со мной на всю жизнь». Вы ведь тоже в «Стяуа» начинали.

— Да, я был фанатом «Стяуа» в молодости. И когда стал играть за любимую команду, все было как во сне. Пять лет в клубе — и каждый раз мы выступали в еврокубках, боролись за высокие места в Румынии.

— Помните матч против «Петролула», когда болельщик выбежал на поле и ударил кого-то из игроков «Стяуа» в лицо?

— О, да. Для «Петролула» тот матч был дерби, а для нас — простой игрой. Ужасное поведение фаната. Его, кажется, потом надолго отстранили чуть ли не навсегда. Он был пьяный или под каким-то таблетками, что-то в этом духе. Сейчас уже такого не существует, вернее, как мне кажется, не должно существовать.

— Результат самой игры запомнили?

— Конечно! Я тогда забил, и мы выиграли 3:0. Так и ответили хулигану.

— Из-за этого, когда перебрались на Украину, сказали: «К футболистам здесь в сто раз больше уважения, чем в Румынии»?

— Знаете, фанаты в Румынии порой ведут себя так, будто они знают о футболе все. Говорю не про абсолютное большинство, но порой команду поддерживают, только когда дела идут хорошо. А после поражений начинается ругань и оскорбления. Что я заметил на Украине — футболистов поддерживают всегда.

— В России такая же ситуация?

— По моим наблюдениям — да. Здесь, как и на Украине, большинство людей вежливы. Приходят на трибуны, чтобы поддерживать команду. И это хорошо. Потому что лично мне не нравится, когда болельщики ведут себя так, будто знают футбол «от и до» и в курсе, кому как играть или тренироваться.

— Понятно. А помните матч вашей «Волыни» с «Металлистом», когда фанаты бросились на поле, желая поколотить судью?

— А вот этого не помню.

«И тут Кварцяный заявляет: «Либо я начну играть в футбол, либо, доктор, у вас будут проблемы»

— Как работалось в «Волыни» с Виталием Кварцяным? Оценили его темперамент?

— Мне очень нравилось работать с ним. Он хотел, чтобы у команды был характер, и выходил из себя, лишь когда мы играли плохо. Дело в том, что он сам по натуре победитель. Если я когда-то стану тренером, буду как он.

— Серьезно?

— Да, просто не смогу спокойно сидеть на скамейке. За это мне и нравился Кварцяный. С ним я стал лучшим бомбардиром лиги, он поставил меня на позицию, где мне было удобно. Я благодарен ему, и неважно, что он кричал иногда или ругался. С той же эффективностью он мог доносить мысли и в спокойном тоне. Я знаю, у него большое сердце. Если будет читать это интервью, пусть знает, что я признателен за все, что он сделал для меня.

— Вспомните какую-нибудь мотивационную речь от него?

— Речь не помню, но был один случай, о котором он рассказывал. У Кварцяного, чтобы вы знали, было две операции на сердце. Как-то он приходит к врачу и говорит: «Давайте-ка еще меня полечим, хочу играть в футбол». На что врач отвечает: «Это не самая хорошая идея с вашим-то здоровьем». И тут Кварцяный заявляет: «Либо я начну играть в футбол, либо, доктор, у вас будут проблемы». За это мы его и уважали — он сильно любил футбол.

— Почему вы не перешли в «Шахтер» к Мирче Луческу?

— Мы с ним много общались, он хотел видеть меня в «Шахтере», и я был не против перехода. Но почему-то не сложилось. Может быть, президент поставил трансфер «на стоп», я не знаю точно.

— То, что Луческу не смог уговорить президента, повлияло на ваши отношения?

— Нет, конечно. Я уважаю Луческу. Он выиграл много титулов с «Шахтером», желаю ему удачи в сборной Турции.

«Самая большая зарплата была в Китае»

— Не вышло с «Шахтером» — поэтому отправились в Китай?

— Да, и это был сумасшедший опыт. В Китае много денег, много новых стадионов, все очень современное и технологичное. Сразу видно — вкладываются.

— Как боссы «Ляонин Хувинь» мотивировали вас на переход?

— Да как? Деньги, и только деньги. Конечно, считаю тот трансфер одной из ошибок в карьере.

— Во сколько раз выросла ваша зарплата?

— Число сказать не могу, но это была самая большая моя зарплата в жизни.

— Семью с собой брали в Китай?

— Да, и родным было нелегко. Жена с годовалым ребенком летела на самолете 13 часов. А их ждали другой климат, другая еда, другая жизнь. И люди, которые тебя не понимают.

— Жестко.

— Много кто приезжает в Китай за большими деньгами и на каждые выходные возвращается домой. Может быть, для кого-то это нормально, но нам приходилось тяжело.

— Что в Китае удивило больше всего?

— То, как много там едят курицы! (Смеется.) Ну, и архитектура, все эти высотки, это что-то нереальное.

«Победы к «Уралу» придут!»

— Что было после Китая?

— Были предложения из Катара, но я, естественно, отказался и отправился в «Динамо» Бухарест. Хотел перед Евро-2016 быть поближе к Румынии. Но, к сожалению, последовал ряд мелких травм. С ЧЕ не вышло.

— И вы ненадолго переехали в Томск.

— Там время действительно пролетело слишком быстро. Но остались хорошие впечатления о людях, коллективе и новом чемпионате.

— Вы так говорите, будто не было финансовых проблем, апелляций в палату по разрешению споров.

— Ну, а что говорить, если все долги выплачены?

— Все, по полной?

— Да, у нас с «Томью» никаких проблем.

— Звание лучшего футболиста «Урала»- 2017/18 как-то на вас повлияло?

— Добавило ответственности. И это, наверное, логично. Но считаю этот успех заслугой команды. Любой игрок, даже самый хороший, зависит от выступления коллектива в целом.

— Как вам работается с Дмитрием Парфеновым?

— Он — молодой тренер и желает побеждать в каждом матче. Это, наверное, главная его черта. У каждого специалиста свой стиль и подход, но футбол от этого не меняется — нужны победы, вот и все.

— Знаю, перед сезоном вы заключаете пари относительно того, сколько мячей забьете. Какой была цифра в этом году?

— Нет-нет, этого я вам сейчас не скажу (смеется). Это обещание больше для себя. Я играю на команду, а личные успехи пусть подождут. Но если хотите, покажу вам бумажку с цифрой в конце сезона. Там-то и посмотрим.

— Игра с «Краснодаром» приблизила вас к личной цели - вы забили шикарный гол.

— Если бы у меня был выбор, я бы отказался от этого мяча ради успеха «Урала».

— Скажите, в «Урале» вы счастливы?

— Да, как и мои близкие. Конечно, тяжело быть за 3000 км от дома. Детям приходится адаптироваться к другой стране. Но мы — семья, а семьи счастливы вместе.

— А есть что-то, о чем вы грустите?

— Не радуют только эти два поражения на старте сезона. Но я почему-то уверен: победы придут!

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, EuroFootball / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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