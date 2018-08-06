7 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
live
13:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
13:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
14:50
Все на Матч!.
15:25
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
17:15
Футбольные каникулы. [12+]
17:45
Новости.
17:50
Все на Матч!.
18:50
Новости.
18:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.
21:00
Новости.
21:10
Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. А. Поветкин - Д. Прайс [16+]
21:40
Тотальный футбол.
22:40
Локомотив" - "Спартак". Live. [12+]
23:00
Все на Матч!.
23:30
Претендент. [16+]
01:20
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании. [0+]
03:20
Переломный момент. [16+]
05:00
Россия-2018 - навсегда. [12+]
06:00
Культ тура. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбольные каникулы. [12+]
09:30
Тотальный футбол. [12+]
10:30
Локомотив" - "Спартак". Live. [12+]
10:50
Новости.
10:55
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
12:05
Новости.
12:10
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.
12:40
Все на Матч!.
13:45
Место силы. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
КОНКУРС
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

7 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

11:57
7 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!
Бейл, Бикфалфи или Шатов. Кто автор лучшего гола уикенда?

Начнем с волшебного выстрела Гарета Бейла.

Открыть видео

Даниэль Васс из «Валенсии» положил красивейший мяч в ворота «Эвертона».

Открыть видео

Отправляемся в РПЛ. Гениальный удар Олега Иванова.

Открыть видео

Едем по России. Красивая комбинация «Урала» и гол Эрика Бикфалви.

Открыть видео

Сейчас будет нежданчик из Копа Судамериканы. Гол прямым ударом с углового. Если что, автор – Сорноса из «Флуминенсе».


А это лучший автогол выходных. Его привез защитник Дэнни Коллинз из «Гримсби».

И еще один курьезный гол. На этот раз его забил Олег Шатов

Открыть видео

Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Смотрите также

ЦСКА будет мучиться еще долго. Но есть и хороший момент

«Сити» выглядит еще сильнее. Похоже, в этом сезоне Гвардиола выиграет все

Давид Юрченко: «В детстве подавал мячи Титову и Аленичеву в Лиге чемпионов»

Дмитрий Светозаров: «Дзюба перестал быть обычным «столбом» - он теперь универсал»


О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+