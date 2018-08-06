7 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

Бейл, Бикфалфи или Шатов. Кто автор лучшего гола уикенда?

Начнем с волшебного выстрела Гарета Бейла.

Даниэль Васс из «Валенсии» положил красивейший мяч в ворота «Эвертона».

Отправляемся в РПЛ. Гениальный удар Олега Иванова.

Едем по России. Красивая комбинация «Урала» и гол Эрика Бикфалви.

Сейчас будет нежданчик из Копа Судамериканы. Гол прямым ударом с углового. Если что, автор – Сорноса из «Флуминенсе».





А это лучший автогол выходных. Его привез защитник Дэнни Коллинз из «Гримсби».

И еще один курьезный гол. На этот раз его забил Олег Шатов.

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Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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