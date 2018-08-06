7 лучших голов выходных. Выберите самый красивый!

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Сейчас будет нежданчик из Копа Судамериканы. Гол прямым ударом с углового. Если что, автор – Сорноса из «Флуминенсе».
А это лучший автогол выходных. Его привез защитник Дэнни Коллинз из «Гримсби».
И еще один курьезный гол. На этот раз его забил Олег Шатов.
Фото: Denis Doyle / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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