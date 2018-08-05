Давид Юрченко: «В детстве подавал мячи Титову и Аленичеву в Лиге чемпионов»

Голкипер «Енисея» рассказал о первой встрече с тренерами команды и пообещал наделать шума в РПЛ.

– В «Енисее» меня встретили очень тепло, радостно, спасибо всем за поддержу. У нас очень амбициозный коллектив, крепкий. Идеи совпадают, все работаем на одну цель, – начал Юрченко. – В этот сезоне наделаем шума, вы уж поверьте.

– Красноярск – это далековато от вашей предыдущей локации.

– Нормально, такова жизнь футболистов. Правда, пока я был там всего один раз, на встрече с болельщиками. В городе пробыл три дня.

– Когда стало ясно, что «Тосно» закрывается, имелись варианты кроме «Енисея»?

– Мы предполагали, что клубу осталось жить недолго еще в январе. Если помните, тогда у нас даже была небольшая забастовка. Мы просто хотели знать, что и почему происходит с командой. Но на все наши вопросы руководство отнекивалось. После окончания сезона возникла пауза чуть больше месяца. Вариантов было много, но конкретика только с «Енисеем». И вот мы сошлись и теперь идем к общей цели.

– «Енисей» тренирует Аленичев, в прошлом футболист с именем. Вы следили за ним в то время?

– Я вам больше скажу, в далеком детстве, когда я был в школе «Спартака», мне довелось подавать мячи на матче Лиги чемпионов. Так что, да, я с детства следил и болел и за Егора Титова, и за Дмитрия Анатольевича.

– Они знают эту историю?

– Предполагаю, что нет. Но ее знаю я, теперь и вы. Наверное, и до них она дойдет. Наш тренерский штаб отдает команде сердце и душу. Они стоят за нас горой и на поле, и вне его. Огромная удача работать с такими людьми в одном коллективе. Не просто специалисты с большой буквы – с ними можно не только о футболе поговорить, разобрать тактику или схемы, но и о жизни, по-человечески. Поверьте, это очень важно. Я осознаю это как никто. Мы все вместе: игроки, тренеры, администрация, медперсонал.

– Здорово, когда такая атмосфера в команде, но вернемся к коллективам, которым с ней повезло меньше. Хотя в период вашего пребывания в «Тосно» вы пережили и массу позитивных моментов, чего стоит серия пенальти со «Спартаком» и победа в Кубке. Помните свои эмоции тогда?

– Я просто сделал свою работу, этого ждала от меня команда. Когда закончилось игровое время, был небольшой стеб, он необходим, чтобы как-то разгрузиться, отпустить ситуацию. Помню, с Погой (Павел Погребняк. – «Матч ТВ») смеялись, я ему пообещал, что две «точки» отобью железно, так и случилось.

– Я смотрела тот матч, эмоционально это было очень мощно.

– Это был наш день, день «Тосно». Неважно, кто конкретно и что сделал для победы. Мы ее заслужили, потому что были командой.

– В итоге вместо вас в Суперкубке против «Локомотива» сыграл ЦСКА. Обидно?

– Испытываю лишь одно чувство – спортивную звериную злость. Наше место отдали ЦСКА, и в итоге он завоевал трофей. Но мы точно заслужили этот матч, должны были играть против «Локо» и выложились бы по полной, не сомневайтесь. Чувствуется определенная несправедливость. Когда думаю об этом, снова возникают вопросы к руководству «Тосно». Как вообще оно могло допустить, что команда развалилась?! С января футболисты, по сути, играли друг за друга, на морально-волевых…

– Как вы узнали о проблемах в «Тосно»? С чего все началось?

– Они были с самого старта сезона, по два-три месяца не видели зарплат, но мы любим футбол и играем в него не за деньги, вопреки некоторым мнениям. У нас семьи, которые нужно кормить, и непроизвольно вопрос с долгами то и дело возникал. Нам ничего не объясняли. Просто кидали подачку, как косточку собакам, – раз в три месяца что-то переведут, и все. Так мы и играли весь сезон.

– На сегодняшний день долги погашены?

– Да вы что?! Нам еще очень много должны: зарплаты, премиальные, квартирные. Мы до сих пор ни копейки не получили.

– Учитывая все обстоятельства, есть смысл надеяться, что долги отдадут?

– (Смеется.) Надежда умирает последней, так вроде говорят. Пока «Тосно» не объявили банкротом, маленькая вероятность вернуть хоть что-то сохраняется.

– Поддерживаете связь с бывшими одноклубниками по «Тосно»?

– Да, со всеми общаемся. Есть группа в телефоне, где мы переписываемся. На днях звонил Вагизу Галиулину. Он получил травму ахилла, предстоит операция, нужно было поддержать, поболтали. Футбольный мир тесен, а карьера наша не так уж и длительна. Нужно оставаться человеком.

– Вам 32, для вратаря – период зрелости. Есть возрастная планка, до которой вы точно намерены выступать?

– Планку ставить тяжело, но есть желание играть до 38-39 лет. А там как бог даст и позволит здоровье.

– Назовите самых опасных нападающих, против которых вам приходилось играть?

– В разные временные отрезки это были Халк, Данни, Это’О, Кержаков. А вообще можно перечислять долго, но это будет не очень интересно.

– Я пытаюсь понять, что чувствует вратарь, когда видит перед собой того же Халка, несущегося с мячом…

– Знаете, в такие моменты фамилии роли не играют. Почти любой футболист может создать опасный момент.

– До «Тосно» вы играли в «Анжи». Сейчас у махачкалинцев большие проблемы. В ваше время в клубе не было никаких трудностей в финансовом плане?

– Я пришел туда, когда у руля стоял Кораблев, в тот момент в команде был полный порядок. Про нынешние проблемы «Анжи» я тоже в курсе, общаюсь с некоторыми ребятами из команды, они делятся переживаниями. Как видите, это какой-то парадокс. Месяц назад прошел чемпионат мира в России, все было чудесно, но вот он закончился – и клубы закрываются или находятся на грани этого. Просто в голове не укладывается, как такое возможно… У нас громадная страна с большими возможностями. Да, есть культура, искусство, но еще и спорт, футбол в частности. Неужели нельзя как-то помочь клубам?!

Напомним, матч 2-го тура РПЛ «Ахмат» – «Енисей» стартует сегодня в 21:30 по московскому времени.

Фото: globallookpress.com, Visual China / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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