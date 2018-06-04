Чемпионат мира ждут в Казани. На что смотреть перед матчами

Фотокорреспонденты «Матч ТВ» показывают, как удачно взять Казань объективом фотоаппарата. Бесценный навык для туриста.

К началу чемпионата мира Казани почти исполнится 1113 лет.

Приехавшим на матч с Австралией французам лучше быстро выучить новое слово и знать, что это не дракон, а Зилант.

Также в Казани будут играть Испания с Ираном, Польша с Колумбией и Корея с Германией.

Фотографировать карету Екатерины II идем на улицу Баумана, одну из самых красивых в Казани.

А вот за праздником никуда идти не надо, он тут будет везде.

Красный цвет здесь очень любят. Как и везде в России.

А еще здесь тоже можно найти Кремль.

Никакой гармонии дня и ночи тут ждать не приходится - световой день во время чемпионата мира будет длиться около 18 часов, да и вообще «летом можно гулять круглосуточно».

В Казани очень любят спорт: за последние несколько лет там проходили Всемирная летняя Универсиада, ЧМ по водным видам спорта, ушу и фехтованию.

«По высочайшему приказу от 13 октября 1745 года тридцать казанских котов были перевезены в Санкт-Петербург для ловли мышей, в изобилии расплодившихся в недостроенном Зимнем дворце», - рассказывает Википедия.

Но не только котами славится Казань.

В этом городе можно увидеть много красивого, даже если вы не попали на матч.

Болельщикам Ирана будет легко чувствовать себя как дома - в некоторых частях города архитектура точно напомнит что-то родное.

Прекрасные газоны лежат не только на футбольных полях.

Памятник благотворителю призван напомнить человеку, кто он и для чего пришел в этот мир.

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